À compter du 1ernovembre 2020, Filip Coremans, actuellement Chief Development Officer (CDO) et Antonio Cano, actuellement Chief Operating Officer (COO), seront respectivement nommés Managing Director Asia (MD Asia) et Managing Director Europe (MD Europe). Ces fonctions reflètent l’importance croissante d’une orientation régionale spécifique pour le Groupe et répondent aux différents défis et opportunités entre les régions. Les responsabilités de Christophe Boizard en tant que Chief Financial Officer et d’Emmanuel Van Grimbergen en tant que Chief Risk Officer au sein de l’Executive Committee (Exco) restent inchangées.

Rôle du Managing Director Asia

Aujourd’hui, Ageas est présent dans 9 pays d’Asie et la région connaît une croissance rapide des encaissements. Étant donné l’ampleur des opportunités à venir et l’étendue de la couverture du Groupe en Asie, il est très probable que son importance continue à croître, ce qui redéfinira l’équilibre économique entre les activités asiatiques et européennes du Groupe. Dans ce contexte, la nomination de Filip Coremans en tant que MD Asia apportera un soutien supplémentaire à la gestion au niveau Exco en Asie. La fonction de MD Asia inclut également des responsabilités transversales pour le développement commercial et technologique, en mettant davantage l’accent sur les synergies intelligentes au sein du Groupe et en stimulant davantage le partage des connaissances au sein d’Ageas et avec ses partenaires.

Rôle du Managing Director Europe

L’Europe reste clé pour Ageas avec trois marchés intérieurs importants : la Belgique, le Royaume-Uni et le Portugal, et des encaissements en constante augmentation avec divers défis sur différents marchés. Ces défis requièrent une attention particulière de la part de la direction, un rôle qui sera assumé par Antonio Cano en tant que MD Europe d’Ageas. Tout comme en Asie, il sera essentiel de veiller à ce que le Groupe reste proche des activités opérationnelles et réponde à l’importance croissante d’une approche locale ainsi qu’à l’évolution de la situation dans les cinq pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Turquie et France). La fonction de MD Europe comprend également les responsabilités transversales pour la réassurance et l’immobilier.

Commentant ces nouvelles nominations, le CEO Hans De Cuyper a déclaré :

« La nomination de deux Managing Directors régionaux nous permet de renforcer la supervision de nos activités, d’ouvrir davantage le dialogue avec nos partenaires et de rester proches de nos entités locales, en élevant l’importance de notre activité principale au niveau de l’Executive Committee. Ces changements organisationnels permettront également de mieux mettre en évidence la valeur des activités qui font notre modèle d’entreprise, et permettront de créer une nouvelle dynamique à partir des fortes synergies au sein du Groupe, tout en positionnant d’autres secteurs d’activité tels que l’immobilier et la réassurance dans une structure géographique qui leur permet de prospérer. Grâce à cette réorganisation, notre Executive Committee est parfaitement équipé pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présenteront à nous à l’avenir. »

