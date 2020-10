Information réglementée, Leuven, 30 octobre 2020 (17.40 CET)

Décisions de l’Assemblée Générale – Annonce du nombre total des droits de vote ("dénominateur")

Principales décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire de KBC Ancora a approuvé la proposition d'affectation du résultat. Comme annoncé dans son communiqué de presse du 2 avril 2020, KBC Ancora ne versera ni dividende intérimaire ni dividende final sur l'exercice 2019/2020. En outre, il a été décidé de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d’entreprises en tant que commissaire de la société pour une nouvelle période de trois ans.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de KBC Ancora a décidé d'introduire le droit de vote de loyauté. Cela signifie qu'un droit de vote double sera accordé à chaque action KBC Ancora inscrite au registre des actions nominatives pendant une période d'au moins deux ans sans interruption, conformément à l'article 27 des statuts. En outre, il a été décidé de renouveler les autorisations données au administrateur statutaire en ce qui concerne le capital autorisé ainsi que l’achat et l’aliénation d'actions propres, et de supprimer le seuil de notification statutaire de 1 %. Ce dernier implique que le seuil de notification (statutaire) le plus bas est désormais de 3 %.

Nombre total de droits de vote ("dénominateur")

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, KBC Ancora publiera mensuellement sur son site web et par le biais d'un communiqué de presse le capital total, ainsi que l'évolution du nombre total de titres avec droit de vote et du nombre total des droits de vote, dans la mesure où ces données ont changé au cours du mois précédent.

Situation au vendredi 30 octobre 2020

Capital total : EUR 2.021.871.293

Nombre total de titres avec droit de vote : 78.301.314

Nombre de titres à droit de vote double: 40.355.777

Nombre total des droits de vote (= le dénominateur) 118.657.091

Cet état du nombre total de droits de vote (le "dénominateur") sert de base à la notification des participations importantes des actionnaires.

Conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations et à l'article 27 des statuts, les actions avec droit de vote double sont des actions nominatives qui sont au nom du titulaire depuis au moins deux ans sans interruption. KBC Ancora utilise la méthode LIFO ("last in, first out") pour calculer la période de deux années consécutives. Pour un même actionnaire nominatif, les dernières actions acquises sont les premières actions qui seront déduites de sa détention globale d'actions nominatives KBC Ancora en cas de transfert ou de dématérialisation ultérieure.

Pour chaque transfert d'actions nominatives, il est important que le cédant et/ou le cessionnaire informe KBC Ancora en temps utile afin que KBC Ancora puisse actualiser son registre des actions nominatives et par conséquent le nombre d'actions nominatives avec droit de vote double.

Les actions dématérialisées ne bénéficient pas d'un droit de vote double. Toute action qui est convertie en action dématérialisée ou qui est transférée perd le droit de vote double à compter de sa dématérialisation ou de l'enregistrement de son transfert dans le registre des actions de KBC Ancora. KBC Ancora n'a émis aucune autre catégorie d'actions.

Sur la base de ces informations, les actionnaires de KBC Ancora peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier:

29 janvier 2021 Rapport financier semestriel (premier semestre)

27 août 2021 Communiqué annuel exercice 2020/2021

Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Press contact: Jan Bergmans

tél.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be

