Déclaration d’Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty

Face au constat de l’impossibilité d’une ouverture de l’ensemble des acteurs de la vente de livres, souhaitée et soutenue par la Fnac, et dans un souci de responsabilité, j’ai décidé la fermeture de l’ensemble des rayons culture de nos magasins Fnac dans toute la France à compter de demain matin et pour les prochains 15 jours.

L’ensemble des activités essentielles telles que permises par le gouvernement resteront ouvertes en magasin. Nous maintenons également en totalité les dispositifs de Click & Collect dans tous nos magasins. Je réaffirme le soutien et la solidarité de la Fnac à ses libraires et à l’ensemble du monde de la culture qui souffre particulièrement de la crise sanitaire et ses conséquences. Les équipes de la Fnac consacrent leur vie à la culture et continueront de le faire.

Enrique Martinez

