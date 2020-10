October 30, 2020 17:13 ET

October 30, 2020 17:13 ET

REGINA, Saskatchewan, Oct. 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, RSM Canada dan International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) bersama-sama merilis Laporan Resmi baru berjudul Incentivizing Large-Scale CCS in Canada yang mengidentifikasi wilayah sistem pajak dan hibah Kanada dalam pemberian insentif bagi teknologi penangkapan serta penyimpanan karbon (CCS) berskala besar. Teknologi ini berperan penting sebagai pendekatan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan.



International Energy Agency dan Intergovernmental Panel on Climate Change menganggap CCS sebagai hal yang krusial untuk mencapai tujuan pengurangan karbon global dan target suhu. Laporan Resmi ini dibuat untuk menyoroti jalur dalam sistem perpajakan Kanada yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dengan mendukung penerapan peningkatan CCS pada industri karena Kanada tidak mampu memenuhi komitmen Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 30% di bawah level 2005 sebelum tahun 2030; dan sebagian besar sektor ekonominya terhambat akibat pandemi. Dengan demikian, Kanada dapat mengurangi emisi sekaligus terus mengembangkan Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change.

Laporan Resmi menunjukkan bahwa pengembangan proyek CCS berdampak signifikan terhadap ekonomi. Misalnya, konstruksi dan pengembangan tiga proyek CCS dalam empat tahun akan menghasilkan GDP sebesar $2,7 miliar di seluruh Kanada serta menyediakan lebih dari 6.100 lapangan pekerjaan selama proses konstruksi.

Kanada, yang dulu pernah menjadi pemimpin dalam teknologi CCS, kini berkesempatan untuk bergabung bersama pemerintah lainnya di seluruh dunia yang menggunakan berbagai alat kebijakan dan insentif, termasuk kredit pajak dan hibah pemerintah langsung untuk mengatasi hambatan bagi CCS. Jika memenuhi target Paris Agreement, Kanada harus melakukan upaya terpadu jangka pendek yang terdiri dari kombinasi kebijakan tepat, investasi signifikan, serta inovasi berkelanjutan dalam CCS berskala besar.

Laporan Resmi memeriksa komitmen dan status iklim Kanada saat ini di CCS, mengeksplorasi opsi kebijakan yang memungkinkan penerapan berdasarkan tinjauan yurisdiksi, serta merekomendasikan skenario insentif yang ideal untuk Kanada.

Kutipan

“Kami telah menyampaikan pertimbangan AS dalam proses pembuatan 45Q. Kami melihat jumlah proyek yang telah dihasilkan. Kami memerlukan CCS untuk mitigasi perubahan iklim - terutama untuk mencapai nol emisi. Kanada memerlukan CCS - dan sistem perpajakan Kanada dapat digunakan untuk mendukung sasaran iklimnya.”

- Beth (Hardy) Valiaho, VP Strategy & Stakeholder Relations, International CCS Knowledge Centre

“CCS berdampak signifikan dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mencapai tujuan iklim Kanada. Pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan berbagai kebijakan serta insentif untuk mendukung proyek CCS, dan berdasarkan laporan resmi ini, Kanada harus menyetarakan jumlah investasi teknologi CCS dalam skala global. Alat dan insentif kebijakan, termasuk kredit pajak dan hibah pemerintah langsung, dapat membantu mengarahkan investasi ke teknologi CCS.”

- Alex Kotsopoulos, Mitra di RSM Canada

Baca laporan lengkapnya secara online: di sini

Ikuti webinar, 18 November 2020

FAKTA SINGKAT

Sorotan dari: Incentivizing CCS in Canada - Laporan Resmi

Kanada sangat memerlukan CCS untuk memenuhi komitmen Paris Agreement (30% di bawah level 2005 sebelum tahun 2030); dan mencapai target nol emisi pada tahun 2050.

(30% di bawah level 2005 sebelum tahun 2030); dan mencapai target nol emisi pada tahun 2050. Saat ini pemerintah federal memerlukan pendekatan yang dipercepat dan terfokus untuk mendukung penerapan CCS secara finansial . Perusahaan di Kanada memerlukan beragam pilihan pelengkap seperti kepastian nilai CO 2 , lapangan bisnis yang setara dengan teknologi rendah karbon alternatif, serta dukungan demonstrasi jangka pendek untuk memangkas biaya dan membuat kompetisi dalam investasi modal.

. Perusahaan di Kanada memerlukan beragam pilihan pelengkap seperti kepastian nilai CO , lapangan bisnis yang setara dengan teknologi rendah karbon alternatif, serta dukungan demonstrasi jangka pendek untuk memangkas biaya dan membuat kompetisi dalam investasi modal. Investasi CCS Memiliki Dampak Ekonomi yang signifikan. Misalnya, konstruksi dan pengembangan tiga proyek CCS dalam empat tahun akan menghasilkan GDP sebesar $2,7 miliar di seluruh Kanada serta menyediakan lebih dari 6.100 lapangan pekerjaan selama proses konstruksi.

Misalnya, konstruksi dan pengembangan tiga proyek CCS dalam empat tahun akan menghasilkan GDP sebesar $2,7 miliar di seluruh Kanada serta menyediakan lebih dari 6.100 lapangan pekerjaan selama proses konstruksi. Berikut adalah tiga opsi rekomendasi kebijakan dalam laporan tersebut:



Opsi 1: Kredit pajak modal yang dapat dikembalikan diberikan sebelum konstruksi fasilitas CCS dimulai agar perusahaan dapat memangkas emisinya. Opsi 2: Kredit pajak yang difokuskan pada pengeluaran selama fase studi dan desain proyek CCS untuk memberikan jaminan investasi dan penyeimbangan biaya modal konstruksi. Opsi 3: Kredit pajak produksi yang serupa dengan insentif CCS 45Q di Amerika Serikat untuk mengatasi masalah daya saing.





Tautan Perubahan Iklim

CCS dianggap penting dalam tiga dari empat pendekatan untuk menekan pemanasan global sebesar 1,5 o C - Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius

C - Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius Sebagian besar negara di dunia tidak dapat memenuhi target emisi tanpa CCS – dan negara yang mampu memenuhinya memiliki median peningkatan biaya mitigasi sebesar 138% - Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC AR5 2014

International Energy Agency (IEA): Carbon Capture and Storage serta Energy Technology Perspectives dari IEA: 2020 Special Report on CCUS



Tentang International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) ditujukan untuk memajukan pemahaman serta penggunaan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) berskala besar sebagai sarana untuk mengelola emisi rumah kaca (GRK). Melalui panduan berbasis pengalaman, Knowledge Centre menyediakan pengetahuan untuk menerapkan serta mengoptimalkan proyek CCS berskala besar melalui pembelajaran dasar dari Boundary Dam CCS Facility yang terintegrasi penuh, dan studi lengkap CCS generasi kedua yang dikenal sebagai Shand Study. Knowledge Centre didirikan pada tahun 2016 sebagai organisasi nirlaba oleh BHP dan SaskPower. Untuk info lebih lanjut: https://ccsknowledge.com/

Tentang RSM Canada LLP (RSM): RSM bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada klien, kolega, dan komunitas melalui layanan audit, pajak, dan konsultasi kelas dunia yang berfokus pada bisnis pasar menengah. RSM Canada LLP menyediakan layanan akuntan publik dan merupakan firma anggota RSM International Kanada, sebuah jaringan global perusahaan audit, pajak, juga konsultasi independen yang memiliki lebih dari 43.000 karyawan di lebih dari 120 negara. RSM Canada Consulting LP menyediakan layanan konsultasi dan merupakan afiliasi dari RSM US LLP, sebuah firma anggota RSM International. Untuk info lebih lanjut, kunjungi rsmcanada.com, sukai halaman Facebook, ikuti Twitter, dan/atau terhubung dengan kami di LinkedIn. Untuk info lebih lanjut: https://www.rsmcanada.com/

Kontak

Jodi Woollam, Head of Communications & Media Relations

jwoollam@ccsknowledge.com, T: +1-306-565-5956 / M: +1-306-520-3710

Grafik yang tercantum dalam rilis pers ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d55c866-51a5-405c-9e6b-960365d6ccfb/id