萨斯喀彻温省里贾纳, Oct. 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RSM Canada和国际CCS知识中心（以下称“知识中心”）今天联合发表一份标题为《激励加拿大的大规模CCS》的白皮书，确定了加拿大税收和拨款系统中可鼓励大规模碳捕获和储存（CCS）技术发挥关键作用的领域，为实现大幅减排创造一条经济可持续途径。



CCS被国际能源机构和政府间气候变化专门委员会确定为实现全球碳减排目标和气温目标的关键。鉴于加拿大不能如期实现在《巴黎协定》中做出的到2030年将温室气体排放在2005年基础上减少30%的承诺；并考虑到加拿大经济最近应疫情影响而受挫，本白皮书重点介绍了加拿大税收体系中可通过支持行业启动增加CCS部署来刺激经济增长和提高生产力的途径——使加拿大能够实现减排，同时与《泛加拿大清洁增长和气候变化框架》的不断发展保持一致。

白皮书表明，与发展CCS项目相关的经济影响十分显著。例如，四年内三个CCS项目的建设和开发将在加拿大各地创造27亿美元的国内生产总值，并在建设过程中提供超过6100个就业机会。

加拿大曾被视为CCS技术领域的领先国家，现在则有机会与世界其他国家的政府一道，利用包括税收抵免和政府直接拨款等一系列政策工具和激励措施来消除CCS发展的障碍。要实现《巴黎协定》的目标，加拿大必须采取协调一致的近期行动，将正确的政策、重大投资和大规模CCS领域的持续创新相结合。

白皮书考察了加拿大的气候承诺及其CCS现状，探讨了基于权限审查的支持部署政策选项，并为加拿大提出了理想的激励方案建议。

引述

“我们在美国创建45Q时向其通报了我们的考量。我们看到了它所推动的项目数量。CCCS对于缓解气候变化必不可少——尤其是在净零排放领域。加拿大需要CCS，加拿大的税收制度可用于支持其气候目标。”

- Beth (Hardy) Valiaho, 国际CCS知识中心战略和利益相关者关系副总裁

“CCS的影响巨大，具备促进加拿大经济增长并实现气候目标的潜能。虽然世界各国政府已经采用了一系列政策和激励措施来支持CCS项目，但本白皮书建议加拿大必须在全球范围内为CCS技术的投资创造公平竞争环境。包括税收抵免和政府直接拨款在内的政策工具和激励措施可帮助对CCS技术的直接投资。”

- Alex Kotsopoulos，RSM Canada合伙人

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在线阅读报告全文，参与2020年11月18日的网络研讨会

简要资讯

激励加拿大CCS白皮书 要点

CCS对于加拿大履行《巴黎协定》承诺 （即：到2030年在2005年基础上减排30%）以及实现到2050年实现净零排放的目标均至关重要。

（即：到2030年在2005年基础上减排30%）以及实现到2050年实现净零排放的目标均至关重要。 目前亟需联邦政府在财政上加快并集中支持CCS部署。 加拿大各企业需要多种其他选项，例如CO 2 值的确定性、采用替代型低碳技术的公平竞争环境，以及短期的示范支持，以降低成本并使资本投资具有竞争力。

加拿大各企业需要多种其他选项，例如CO 值的确定性、采用替代型低碳技术的公平竞争环境，以及短期的示范支持，以降低成本并使资本投资具有竞争力。 加拿大的CCS投资带来显著的经济影响。 例如，四年内三个CCS项目的建设和开发将在加拿大各地创造27亿美元的国内生产总值，并在建设过程中提供超过6100个就业机会。

例如，四年内三个CCS项目的建设和开发将在加拿大各地创造27亿美元的国内生产总值，并在建设过程中提供超过6100个就业机会。 报告中建议的三种政策选择包括：



选项1： 在CCS设施建设之前向将捕获排放的公司提供可返还的资本税抵免 。 选项2： 针对CCS项目研究和设计阶段 支出的税收抵免，这将保证投资的确定性并抵消建设的资本成本。 选项3： 类似于美国CCS激励措施45Q 的生产税收抵免，以解决竞争力问题。





气候变化相关链接

关于国际CCS知识中心（简称“知识中心”）：国际CCS知识中心致力于促进对大规模碳捕获和储存（CCS）技术的了解和使用，以作为温室气体排放管理手段。 依托基于经验的指导，知识中心通过完全集成的Boundary Dam 3 CCS Facility和全面的第二代CCS研究（称为Shand研究）的基础学习，提供实施和优化大规模CCS项目的专业知识。知识中心是一家非营利组织，由BHP和SaskPower于2016年创立。更多信息请见：https://ccsknowledge.com/

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