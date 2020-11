OTTAWA, 01 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est fière d'annoncer son choix de la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, soit Mme Deborah Sullivan de Summerville, au Nouveau-Brunswick. Elle représentera les mères de la Croix d'argent à la grandeur du Canada jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021.



« Le rôle et le symbolisme de la Mère nationale de la Croix d'argent sont importants pour la Légion et pour les autres familles de militaires de notre pays », de souligner M. Thomas D. Irvine, CD, président national de La Légion royale canadienne. « En tant que vétéran elle-même, Mme Sullivan et sa famille ont servi notre pays avec force et sacrifices. Nous les saluons en cette période du Souvenir. »

Le fils de Mme Sullivan, le Ltv Christopher Andrew Saunders qui a servi comme officier au sein de la Marine royale canadienne, était un sous-marinier enthousiaste formé comme ingénieur des systèmes de combat. Né le 7 avril 1972 à Saint John, au Nouveau-Brunswick, Chris est mort suite à un incendie tragique alors qu'il servait à bord du NCSM Chicoutimi. Le sous-marin était en route de l’Écosse vers le Canada, lorsqu’un incendie s’est déclaré à bord le 6 octobre 2004.

Pour en savoir davantage sur Mme Sullivan et son fils Chris à Legion.ca

À titre de Mère nationale de la Croix d'argent, Mme Sullivan déposera le 11 novembre 2020 à Ottawa, à l'occasion du jour du Souvenir, une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada. Elle le fera au nom de toutes les mères canadiennes qui ont perdu un fils ou une fille au combat, ou dans l'exercice normal de leurs fonctions. Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, Mme Sullivan accomplira également diverses tâches visant à rendre hommage aux Canadiens tombés au champ d'honneur.

La Croix du Souvenir - communément appelée la Croix d'argent - a été instituée le 1er décembre 1919. Elle commémore la perte et les sacrifices personnels au nom des veuves et des mères qui perdent un enfant en service actif, ou dont le décès est ultérieurement attribué à ce service.

Les directions provinciales de La Légion royale canadienne et des Canadiens à titre individuel soumettent chaque année des suggestions de candidates pour nomination au titre de Mère nationale de la Croix d'argent. La récipiendaire finale est choisie par un comité de sélection de la Direction nationale.

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion comporte aussi des filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte près de 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans son nombre.

