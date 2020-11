Sanofi propose d’acquérir Kiadis, une entreprise spécialisée dans les produits d’immunothérapie à base de cellules au stade clinique

* Adjonction d’une plateforme exclusive de cellules Natural Killer (K-NK) de nouvelle génération et d’un portefeuille d’immunothérapies et de traitements contre les maladies infectieuses à base de cellules.

PARIS et AMSTERDAM – Le 2 novembre 2020 – Sanofi et Kiadis, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants à base de cellules NK (natural killer) « prêtes à l’emploi », pour le traitement de maladies engageant le pronostic vital, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi lancera une offre publique d’achat (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles) en vue de l’acquisition de la totalité des actions de Kiadis à raison de euros 5.45 l’action, pour une valorisation totale de environ €308 million1.

« Nous pensons que la plateforme technologique de développement de médicaments à base de cellules K-NK « prêtes à l’emploi » de Kiadis recèle de nombreuses applications pour le traitement de tumeurs liquides et solides et permettra de dégager de multiples synergies avec le portefeuille émergent de Sanofi en immuno-oncologie, nous donnant l’opportunité de poursuivre le développement des potentielles meilleures approches thérapeutiques qui soient », a précisé le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi.

« L’ambition de Kiadis est de développer des médicaments innovants à base de cellules pour les personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles ; cette transaction contribuera à sa réalisation », a indiqué Arthur Lahr, Directeur général de Kiadis. « Après l’abandon de notre principal produit-candidat et notre réorganisation en 2019, Kiadis est repartie sur des bases entièrement nouvelles au début 2020 et se concentre désormais exclusivement sur sa plateforme exclusive et différentiée de développement de cellules NK obtenue à la suite de l’acquisition de Cytosen Therapeutics. L’offre de Sanofi témoigne du caractère unique de notre plateforme de cellules NK et de la rapidité avec laquelle Kiadis a réussi sa transformation. Le conseil d’administration de Kiadis considère à l’unanimité que Sanofi dispose des ressources et des assises financières pour accélérer le développement nos produits à base de cellules NK, pour le bénéfice des patients. Nous pensons que cette transaction présente un intérêt indéniable pour nos actionnaires et constitue un gage du potentiel de notre plateforme et de notre portefeuille de développement, eu égard au profil bénéfice-risque inhérent à toute entreprise de biotechnologie et aux capitaux nécessaires pour réaliser notre plan d’activité. Enfin, cette transaction offrira d’excellentes opportunités professionnelles à nos collaborateurs qui seront considérés par Sanofi comme ses experts internes des thérapies cellulaires. »

Une plateforme de cellules K-NK innovante

La plateforme exclusive de Kiadis repose sur des cellules NK allogéniques ou « prêtes à l’emploi » provenant de donneurs sains. Les cellules NK identifient les cellules cancéreuses et peuvent avoir de nombreuses applications et être utilisées pour le traitement de différents types de tumeur. La plateforme peut permettre de développer des produits rapidement et économiquement et de les mettre à la disposition de nombreuses populations de patients dans de multiples indications.

Les médicaments à base de cellules NK de Kiadis seront développés soit seuls, soit en association avec les plateformes existantes de Sanofi.

Une expertise scientifique complémentaire pour le développement de médicaments ayant le potentiel d’être les premiers de leur classe pharmacothérapeutique et un alignement stratégique sur les principaux domaines thérapeutiques de l’entreprise

Le savoir-faire de Sanofi en matière de recherche et développement et de commercialisation sera mis au service du développement du portefeuille de Kiadis, qui se compose de médicaments à base de cellules NK pour le traitement de patients candidats à une greffe de cellules souches hématopoïétiques, porteurs de tumeurs liquides ou solides ou atteints de maladies infectieuses.

En juillet 2020, Sanofi a pris sous licence le programme préclinique K-NK004 de Kiadis en vue d’étudier son association potentielle avec d’autres molécules pour le traitement du myélome multiple.

Le portefeuille de thérapies à base de cellules NK de Kiadis comprend:

K-NK002 fait l’objet d’une étude de phase II dans le but d’évaluer l’intérêt des cellules NK dans la prévention d’une rechute post-greffe chez des patients porteurs d’une LAM et d’un syndrome myélodysplasique. L’essai de phase II sera mené en collaboration avec les principaux centres de transplantation des États-Unis.

K-NK003 fait l’objet d’une étude de phase I dans le but d’évaluer l’intérêt des cellules NK dans la prise en charge de patients atteints d’une LAM en rechute ou réfractaire.

KNK-ID-101 est un programme ayant pour but d’évaluer les propriétés des cellules NK, de déterminer si elles peuvent permettre de lutter contre le SARS-CoV-2 -- le virus responsable de la COVID-19 --, dans l’optique de développer un traitement préventif post-exposition à base de cellules K-NK pour les patients à risque élevé. Kiadis prévoit de débuter un essai clinique de phase I/IIa, financé par le gouvernement, pour évaluer l’apport des cellules K-NK dans le traitement de patients COVID 19.

Accélérer le développement clinique et étendre la portée thérapeutique du portefeuille actuel de Kiadis

Sous réserve de la conclusion de l’offre publique d'achat, Sanofi fournira les ressources et capacités nécessaires pour accélérer le développement de les programmes en cours de Kiadis dans le domaine des cancers du sang, des tumeurs solides et des maladies infectieuses, et optimiser leur potentiel pour le bénéfice des patients.

À propos de Kiadis

Fondée en 1997, Kiadis se spécialise dans le développement de thérapies cellulaires innovantes pour les patients atteints de maladies engageant leur pronostic vital. L’entreprise a son siège à Amsterdam et est implantée aux États-Unis. Kiadis réinvente la médecine et tire parti du pouvoir de l’humanité et de son système immunitaire collectif pour identifier les meilleures cellules, pour la vie.

Kiadis est cotée sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles depuis le 2 juillet 2015, sous le symbole KDS. Pour plus d’informations, voir le site www.kiadis.com.

À propos de l’offre

De plus amples informations sur l’offre figurent dans le communiqué de presse conjoint de Sanofi et de Kiadis de ce jour, en application des articles 4 (par.1 et 3), 5 (par. 1) et 7 (par. 4) du Décret relatif aux offres publiques d’achat du Gouvernement des Pays-Bas. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de souscription d’actions. Toute offre de titres s’effectuera uniquement au moyen d’un prospectus approuvé par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers et reconnu par l’Autorité belge des marchés financiers.





À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.





