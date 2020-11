Aix-en-Provence, le 2 novembre 2020 (8h)

HIGHCO CEDE SES ACTIVITES IN-STORE AU BENELUX ET ACCELERE SA DIGITALISATION

HighCo annonce la cession de ses activités in-store au Benelux à un groupe d’investisseurs belges de la grande distribution. L’opération, qui vient d’être finalisée, a consisté en la cession de 100% de HighCo Shelf Service SA (« Shelf Service »), implantée en Belgique, et de sa filiale au Luxembourg.

Cette cession s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe qui s’articule autour de deux axes clés : la digitalisation de ses activités et la maîtrise de la data. L’épisode sanitaire et économique de la COVID-19 bouleverse le commerce et accentue les mutations digitales en cours. Les marques et les distributeurs font ainsi face à de nouveaux enjeux majeurs.

Dans ce contexte, HighCo déploie ses ressources et accélère ses investissements sur ses activités digitales. Le Groupe accentue notamment sa démarche d’innovation sur la digitalisation de deux dispositifs promotionnels : le coupon de réduction et le prospectus.

Les activités in-store cédées étant essentiellement « papier », la part du Digital dans les activités du Groupe aurait atteint 63,9% en 2019 hors ces activités (56,2% publié).

La cession de Shelf Service permet ainsi de déconsolider une filiale dont l’activité est en décroissance structurelle et dont la rentabilité s’est fortement dégradée depuis plusieurs années. En 2019, les activités in-store au Benelux représentaient une marge brute (MB) de 12,5 M€ pour une contribution au Résultat des Activités Ordinaires (RAO) consolidé très légèrement bénéficiaire. La marge brute 2020 sur ces activités est estimée à 10,5 M€ (-16,3% par rapport à 2019). A fin septembre 2020, Shelf Service comptait 123 salariés.

Par ailleurs, HighCo reste solidement ancré au Benelux avec sa filiale HighCo DATA Benelux (61 salariés à fin septembre 2020) qui réalise plus de 50% de ses activités dans le Digital et pourra bénéficier pleinement des investissements du Groupe sur la digitalisation de la promotion.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Malgré un contexte sanitaire et économique toujours incertain, la cession de nos activités in-store au Benelux est une étape stratégique clé pour le Groupe. Elle confirme notre volonté d’accélérer la digitalisation de nos activités et de renforcer nos investissements sur notre programme d’innovation, notamment porté par HighCo Venturi, notre start-up studio retailtech. Je suis confiant sur la capacité de nos équipes à relever avec nos clients les challenges du commerce de demain. »





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T4 et 12 mois 2020 : Mercredi 20 janvier 2021

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe