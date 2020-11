The 4.7MWp Calvörde solar park, located in the German state of Sachsen-Anhalt was developed by Solarcentury and completed in December 2015.

(Londres/Oslo, le 2 novembre 2020) Statkraft, premier producteur européen d’énergie renouvelable, a conclu un accord pour acquérir le pionnier de l’énergie solaire, Solarcentury. Ensemble, les entreprises sont bien placées pour accélérer la croissance du solaire et devenir l’une des premières entreprises mondiales dans le domaine des énergies renouvelables.



Statkraft bénéficiera de l’accès à un portefeuille de 6 GW (brut) en Europe et en Amérique du Sud qui, combiné à l’actuel portefeuille de projets de Statkraft, positionne immédiatement l’entreprise comme un producteur de premier plan sur le marché du photovoltaïque en Europe. Le portefeuille de projets de Solarcentury couvre de nombreux marchés à forte croissance, notamment l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Grèce, l’Italie et le Chili.



La transaction consiste en l’acquisition de 100 % des actions de Solarcentury Holdings et de ses filiales. Les principaux actionnaires étaient auparavant Scottish Equity Partners, VantagePoint Capital Partners, Zouk Capital et Grupo Ecos. Le prix d'achat est de 117,7 MGBP et comprend les liquidités nettes.



L’empreinte géographique de Solarcentury est en adéquation avec le portefeuille de développement et les opérations existantes de Statkraft. En tant qu’entreprise leader sur le marché de l’énergie, Statkraft est particulièrement bien placé pour ajouter de la valeur au portefeuille de projets acquis, grâce à ses capacités d’intégration au marché. Son objectif consiste à développer au moins 8 GW d’énergie éolienne et photovoltaïque d’ici 2025.



La capacité photovoltaïque a été multipliée par 27 au cours de la dernière décennie et l’énergie solaire devrait dépasser les autres types d’énergie renouvelable en tant que première source d’électricité au monde à partir de 2035, selon le « Low Emissions Scenario » de Statkraft. En 2050, l’énergie solaire devrait représenter, selon les prévisions, 38 % de la production mondiale d’électricité.



Christian Rynning-Tønnesen, Directeur général de Statkraft, déclare à ce propos : « Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de croissance en tant que développeur d’énergie éolienne et photovoltaïque et dans notre objectif de devenir l’une des premières entreprises d’énergie renouvelable au niveau mondial. Tout comme l’énergie hydroélectrique et l’énergie photovoltaïque se complètent, Statkraft et Solarcentury sont parfaitement complémentaires en termes d’objectifs et de personnel. En unissant nos forces, nous accélérerons notre croissance et continuerons à faire avancer la transition énergétique. »



Frans van den Heuvel, Directeur général de Solarcentury, commente quant à lui : « Solarcentury a connu depuis 2007 une croissance entièrement organique et est devenu une entreprise très rentable. Pour continuer à croître au rythme permis par le marché sur lequel nous opérons, nous bénéficierons d’un bilan financier plus important, ce qui nous a amenés à rechercher un nouvel actionnariat. Statkraft nous correspond parfaitement, étant donné son ambition d’investir dans son portefeuille photovoltaïque et de le développer. »



Solarcentury est un producteur mondial d’énergie solaire dont le siège social est à Londres, au Royaume-Uni, et qui emploie environ 180 personnes dans 12 pays. Depuis que l’entreprise a changé d’approche stratégique en 2013, elle a développé 40 projets à grande échelle, totalisant environ 1 200 MWc dans 7 pays.



La transaction est conditionnée aux autorisations réglementaires et aux autorisations de concurrence locales habituelles et devrait être finalisée d’ici fin 2020.



À propos de Statkraft



Premier producteur européen d’énergies renouvelables, le Groupe Statkraft est également l’un des plus grands hydroélectriciens internationaux. Le Groupe développe de nombreuses activités dans les secteurs de l’hydroélectricité, de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, du gaz (CCCG) ainsi que du chauffage urbain. Il est également l’un des acteurs majeurs des marchés mondiaux de l'énergie. Statkraft compte 4 000 employés dans 17 pays. www.statkraft.fr

À propos de Solarcentury

Fondé en 1998, Solarcentury est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l’énergie solaire qui développe, construit, possède et exploite des technologies photovoltaïques et intelligentes à grande échelle. Solarcentury est connu dans le monde entier pour avoir développé et construit certains des plus grands projets photovoltaïques au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, au Kenya et au Mexique, y compris des projets pionniers tels que le premier pont photovoltaïque au monde à la gare de Blackfriars dans le centre de Londres.

La mission de Solarcentury est de faire une différence significative dans la lutte mondiale contre le chaos climatique en faisant de l’énergie solaire la source d’énergie dominante dans le monde. Au cours de ses 22 années d’existence, Solarcentury a aidé l’énergie solaire à se généraliser. Nos projets ont généré 6 milliards de kWh d’électricité propre, permettant de réduire les émissions de CO2 de plus de 1,7 million de tonnes.



