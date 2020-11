November 02, 2020 05:25 ET

AS “Olainfarm” saņēmusi Krievijas Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice — GMP) sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma rūpes par kvalitātes sistēmas, tai skaitā, zāļu ražošanas un kvalitātes kontroles prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta tirgum. Sertifikāta saņemšana nodrošina uzņēmuma iespēju pilnvērtīgi turpināt darbību Krievijā, kas ir viens no “Olainfarm” nozīmīgiem eksporta tirgiem.



“Uzņēmums rūpējas par produkcijas kvalitātes atbilstību gan starptautiskiem, gan nacionāliem standartiem, tai skaitā Eiropas Savienības un Krievijas normatīvo aktu prasībām. Sertifikāta saņemšana ļauj uzņēmumam turpināt uzsākto mērķu sasniegšanu. Īpašs paldies kolēģiem, kuri jau ilgstoši strādā, lai uzņēmums varētu nodrošināt atbilstību visaugstākajiem standartiem,” saka Raimonds Terentjevs, AS “Olainfarm” valdes loceklis un Kvalitātes vadības departamenta direktors.

“Viens no “Olainfarm” mērķiem un uzdevumiem ir vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām. Investīcijas uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, kā arī visas mūsu komandas darbs ļauj “Olainfarm” šodien būt starp farmācijas uzņēmumiem, kas oktobrī saņēmis Krievijas Labas ražošanas prakses sertifikātu. 2019. gadā 32 % no “Olainfarm” produkcijas tika eksportēti Krievijas noieta tirgum, atbilstoši kvalitātes prasībām un augstai atbildības sajūtai pret cilvēku veselību un labsajūtu. Sertifikāta saņemšana ir īpaši nozīmīga, jo uzņēmums tādējādi ieņem stratēģiski būtisku pozīciju apvienojot atbilstību Krievijas un Eiropas prasībām,” uzsvēra Milana Beļeviča, AS “Olainfarm” valdes locekle.

AS “Olainfarm” ir nodrošināta ar mūsdienīgām tehnoloģijām un sertificēta atbilstoši Krievijas, Eiropas Savienības Labas ražošanas prakses prasībām, vides pārvaldības standartam ISO 14001:2015, laboratoriju standartam ISO 17025, atsevišķās kategorijās — ASV inspekcijas standartiem (FDA) un Austrālijas inspekcijas standartiem (TGA), un Japānas (PMDA). Krievijas Labas ražošanas prakses sertifikātu izsniedz uz trīs gadiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

