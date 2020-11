Mobilisés pour soutenir l’activité en Indre-et-Loire et Vienne

Résultat au 30 septembre 2020 (Communiqué diffusé le 2 novembre 2020)





Une activité soutenue au 3ème trimestre pour accompagner le territoire malgré la crise sanitaire





(en M€) Sept. 2019 Sept 2020 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 10 225 11 003 +7,6 % Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 14 697







9 372 15 464







10 208 + 5,2 %







+ 8,9 %

Grâce à une forte réactivité et une offre attractive, le 3ème trimestre a été vigoureux avec 346 m€ de crédits habitat accordés (contre 316 pour la même période de 2019). Au total, près d’1 milliard d’euros de projets habitat ont été financés en 9 mois pour un gain annuel de plus de 1 pt de part de marché (35,1 %, données à fin août). Ces évolutions ont été portées par les 141 points de vente, la présence des équipes, l’apport de la numérisation avec la signature en ligne (87% des dossiers habitat) et le suivi de l’avancement des dossiers utilisés par près de 6 clients sur 10. Square Habitat, le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole, enregistre des transactions en hausse de +10% depuis le déconfinement par rapport à la même période 2019 et son chiffre d’affaires atteint 9,6 m€.

L’accompagnement des projets du quotidien, pour la réalisation de travaux ou l’achat d’un véhicule, s’est traduit par 149 m€ de crédits à la consommation. Pour soutenir l’activité des professionnels, des agriculteurs, des entreprises et collectivités du territoire, 518 m€ de crédits ont été décaissés. À cette activité s’ajoutent 236 m€ de Prêts Garantis par l’Etat versés localement par le Crédit Agricole en Indre-et-Loire et en Vienne.

La collecte bilan (dépôts à vue ou à terme, livrets et plans d’épargne) est en forte progression (+8,9%), garantissant ainsi le financement de l’activité du territoire en circuit court. La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, s’élève à 15,5 Md€ (+5,2%).

16 500 nouveaux contrats d’assurance habitation et automobile ont été ouverts depuis le début d’année, portant à plus de 243 000 le nombre total de contrats d’assurance de biens et de personnes.

Au global, la relation client s’intensifie, tant par le canal digital (5,4 millions de connexions mensuelles en moyenne sur internet et grâce à l’application Ma Banque) que par un conseil personnalisé porté par 1 000 conseillers en agence. Ainsi, 14 370 nouveaux clients ont rejoint les 532 000 clients du Crédit Agricole. Enfin, le programme de fidélité (cavantage-tp.fr) s’est développé et bénéficie désormais à 126 300 ménages et 17 900 professionnels.





Le Produit Net Bancaire d’activité progresse, limitant l’impact du non versement des dividendes prôné par la Banque Centrale Européenne.





Comptes individuels en normes françaises (en M€) Sept. 2019 Sept. 2020 Evol. Produit net bancaire d’activité 174,6 181,5 +3,9% Produit net bancaire 220,6 191,7 - 13,1 % Charges générales d’exploitation -135,6 -134,8 - 0,6% Résultat net social 54,5 31,3 - 42,6 % Résultat net hors dividendes Groupe 23,8 31,3 + 31,5% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Sept. 2019 Sept.

2020 Evol. Capitaux propres 2 142 2 175 +1,54 % Résultat net part du Groupe 65,6 30,3 - 53,8 %

Le Produit Net Bancaire d’activité progresse de 3,9% grâce à l’accroissement de la marge d’intérêt et des commissions. Le portefeuille de placements a bénéficié sur le trimestre de l’amélioration des marchés financiers permettant de reprendre les 3/4 des provisions constituées au 1er trimestre et l’ensemble du Produit Net Bancaire s’établit à 191,7 m€. Les charges générales d’exploitation sont maîtrisées (-0,6%), malgré les coûts exceptionnels liés à la protection des clients et collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire.

Les encours en défaut diminuent de -0,3 point sur 1 an à 1,98%, couverts à 62,5% par les provisions. Le coût net du risque ressort à 8,0 m€ avec un renforcement des provisions d’anticipations de +4,4 m€ depuis le début d’année. Le résultat net social s’établit à 31,3 m€, en baisse de -23,2 m€ en l’absence de versement des dividendes de Crédit Agricole SA et de SACAM Mutualisation qui atteignaient 31,1 m€ en 2019. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s’élève à 30,3 m€ impacté notamment par la réduction des plus-values latentes (non comptabilisées en normes françaises).

Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) était coté à 89,0 € au 30 septembre 2020.





Un modèle économique solide pour développer l’activité et les projets des clients et sociétaires





La mise en réserve de plus de 80% des résultats chaque année a contribué à porter les fonds propres consolidés à 2,2 md€, au double de la crise de 2008. La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio de 22,1% au 1er semestre pour une exigence réglementaire à 10,5%. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou confirme ainsi sa solidité et l’utilité d’un modèle économique qui permet aux 1 500 collaborateurs et 850 administrateurs, représentant les 290 000 clients sociétaires, d’anticiper localement les situations difficiles et de détecter et soutenir les projets qui continuent à émerger.

Dans le cadre de l’épidémie et des mesures de confinement, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a multiplié les accompagnements mutualistes pour un total de 4 m€. Il accentuera encore son effort de distribution de cartes sans contact gratuites à sa clientèle fidèle. Les 17.000 artisans, commerçants et professions libérales clients continueront de profiter d’offres monétiques incluant la gratuité des solutions de vente à distance pour s’adapter au nouveau contexte qui s‘est traduit par une augmentation de plus de 10% des flux acquis sur le troisième trimestre comparativement à l’an dernier.

La politique de recrutement se poursuit avec 64 collaborateurs (dont la moitié ont moins de 30 ans) ainsi que 36 contrats de professionnalisation, qui ont rejoint la Caisse régionale depuis le début de l’année et le Conseil d’Administration a confirmé sa volonté de poursuivre son engagement sociétal sur le territoire, notamment auprès des 14 000 associations clientes, à hauteur des 1,5 m€ déjà mobilisés sur l’ensemble des actions soutenues l’année dernière.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 30 octobre 2020.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

Pièce jointe