Lochem, 2 november 2020





Eveline Paternotte benoemd tot Directeur HR in Directie van ForFarmers

Eveline Paternotte is benoemd tot Directeur HR in de Directie van ForFarmers, met ingang van 1 januari 2021. Zij volgt Directeur Strategie & Organisatie Stijn Steendijk op, die Group Director HR wordt bij Refresco.





Eveline Paternotte trad op 1 mei 2020 aan bij ForFarmers als HR Directeur. Zij heeft het grootste deel van haar carrière in HR in internationale functies gewerkt in de voedings- en drankenindustrie, bij PepsiCo en Grolsch, zowel aan de commerciële- als aan de supply chain-kant. Eveline is daarnaast lid van de raad van commissarissen bij Koninklijke Grolsch N.V. Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit.



De Directie van ForFarmers bestaat uit de Raad van Bestuur, te weten Yoram Knoop (CEO), Roeland Tjebbes (CFO) en Adrie van der Ven (COO), en de overige vijf Directieleden.

De benoeming van Eveline Paternotte past geheel in de doelstelling van ForFarmers om interne doorstroming en diversiteit te bevorderen in management posities.

De overige disciplines die thans nog deel uitmaken van de portefeuille van Stijn Steendijk zullen worden verdeeld over de andere directieleden.





