- Cinquième acquisition dans le cadre de la stratégie de Xebec visant à étendre rapidement son offre de services de technologies propres pour les installations de gaz naturel et d’hydrogène renouvelables en Amérique du Nord -

MONTRÉAL, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un accord, prenant effet le 30 octobre 2020, pour acquérir toutes les actions en circulation de « The Titus Company » (Titus). Les dirigeants de Titus demeureront chez Titus après l’acquisition afin d’optimiser l’intégration dans le segment Service et soutien industriels de Xebec et de développer les activités au cours des prochaines années. Grâce à cette acquisition, la couverture du réseau de services de technologies propres de Xebec s’étendra à l’est de la Pennsylvanie, au Delaware et au New Jersey.

La contrepartie totale payable par Xebec est d’environ 8 millions de dollars, sous réserve de certains redressements, retenues et paiements prévus. Titus a déclaré des revenus de 12,3 millions de dollars pour l’année fiscale 2019 avec une marge de BAIIA d’environ 13,5 %. Titus est d’ailleurs en bonne voie pour atteindre des revenus et une rentabilité similaires pour l’exercice 2020. Comme pour les autres acquisitions, Xebec prévoit que la croissance et la rentabilité de Titus pourraient être améliorées grâce à des synergies de produits, d’approvisionnement et de services post-marché.

« Il y a plus de trois décennies, j’ai fondé The Titus Company pour aider les entreprises locales de Pennsylvanie, du New Jersey et du Delaware à répondre à leurs besoins en matière de services d’air comprimé. Nous sommes heureux de ce qui a été réalisé jusqu’à présent et il est temps pour l’entreprise d’entrer dans son prochain chapitre. L’héritage de Titus en matière de capacités supérieures dans l’industrie de l’air comprimé se poursuivra, et nous commencerons à soutenir la vision de Xebec en matière de gaz renouvelables. Je suis ravi de céder l’entreprise à une cause qui peut rendre le monde meilleur et plus durable », déclare Stephen Titus, propriétaire de The Titus Company.

« Depuis mes débuts chez Titus en 2017, l’entreprise a fait de grands progrès dans sa croissance et dans la consolidation du leadership de Titus dans les États où nous travaillons. L’industrie du gaz renouvelable offre une voie passionnante vers la croissance future, car nous envisageons de recycler et de réoutiller nos techniciens de service pour qu’ils travaillent sur les installations de gaz naturel et d’hydrogène renouvelables. Je crois que nous pouvons réaliser de nombreuses synergies en collaborant avec Xebec et il est important pour nous de maintenir cette relation en place », a déclaré Sean Dempsey, directeur général de The Titus Company.

« Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau membre dans la famille Xebec. Titus a une excellente réputation dans le secteur des services d’air comprimé, avec plusieurs entreprises du Fortune 500 et la marine américaine comme clients. Son expertise et sa présence nous aideront à compléter nos capacités sur la côte est des États-Unis, alors que de plus en plus de clients explorent des voies de décarbonisation qui incluent les gaz renouvelables », déclare Dr Prabhu Rao, chef de l’exploitation chez Xebec Adsorption Inc.

À propos de « The Titus Company »

Fondée en 1986 par Stephen et Donna Titus, « The Titus Company » a travaillé en partenariat avec des petites et grandes entreprises dans les régions de l’est de la Pennsylvanie, du Delaware et du New Jersey. Partout où l’air comprimé est utilisé, The Titus Company offre une expertise supérieure et la capacité de répondre à un large éventail de besoins, des entreprises du Fortune 500 comme DuPont et Air Products and Chemicals, aux entreprises locales comme Amish Country Gazebos et RV Industries. Titus est également le plus grand fournisseur de sécheurs d’air de la marine américaine.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com.

