November 02, 2020 08:30 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.11. klo 15.30

Mars tuo SABICin ja Huhtamäen kanssa kierrätysmuovin lemmikkiruokapakkauksiin kiertotalouden tukemiseksi

Mars, yhteistyössä SABICin ja Huhtamäen kanssa, aloittaa kierrätetyn elintarvikemuovin käytön lemmikkieläinruokien pakkauksissa vuonna 2021.

Yhtiö aikoo ensi vuonna laajentaa kierrätysmuovin käytön muiden tuotemerkkien pakkauksiin.

Tämä tärkeä askel auttaa Marsia pääsemään nopeammin tavoitteeseensa kierrätysmuovien 30 %:n käyttöasteesta ja ensiömuovin 25 %:n käytön vähentämisestä vuoteen 2025 mennessä.

Kestävästä kehityksestä ja hankinnoista vastaava johtaja Barry Parkin kuvailee virstanpylvästä sanoin "se kannustaa kehittämään kiertotalouden mukaisia kierrätysjärjestelmiä, joissa pakkauksista ei tule jätettä".

Mars, Incorporated ilmoitti tänään aloittavansa kierrätetyn polypropeenimuovin käytön joidenkin suositumpien lemmikkieläinruokiensa pakkauksissa. Marsille tämä on tärkeä askel pyrkimyksissä vähentää ensiömuovien käyttöä koko pakkausvalikoimassaan ja omalta osaltaan osallistua rakentamaan kiertotaloutta, jossa mistään pakkauksista ei tule jätettä.

Yhteistyössä maailmanlaajuisesti toimivan pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäen ja johtavan petrokemian alan toimija SABICin kanssa Mars tulee käyttämään edistyneellä kierrätysteknologialla jalostettua, kierrätettyä muovimateriaalia lemmikkiruokapakkauksissa. Prosessin ansiosta pakkaukset eivät tunnu erilaisilta, mutta ne sisältävät kierrätettyä muovia, jota on aiemmin käytetty muissa tuotteissa.

SABICin käyttämä kierrätysteknologia on yksi harvoista tällä hetkellä saatavilla olevista ratkaisuista, joka mahdollistaa muutoin vaikeasti kierrätettävien muovipakkausten kierrätyksen takaisin elintarvikepakkauksiin soveltuvaksi muoviksi. Mars pilotoi tätä Euroopassa vuonna 2020 ja kasvattaa käyttämänsä kierrätysmuovin määrää vuonna 2021 tavoitteena laajentaa sen käyttöä muihinkin tuotemerkkeihin.

"Maata ja valtameriä roskaavat muovipakkaukset eivät ole hyväksyttäviä, ja Marsilla olemme sitoutuneet auttamaan tämän ongelman ratkaisemisessa. Tätä varten meidän on vähennettävä tarpeetonta pakkaamista, suunniteltava tarpeelliset pakkaukset kierrätettäviksi ja investoitava kiertotalouden mukaisten kierrätysjärjestelmien laajentamiseksi”, sanoo Marsin kestävästä kehityksestä ja hankinnoista vastaava johtaja Barry Parkin.

"Yhteistyössä Huhtamäen ja SABICin kanssa testaamme ja laajennamme asteittain kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissamme ja autamme kierrätettävien pakkausjärjestelmien toteuttamisessa."

Kierrätysmuovilla on massataseeseen perustuva ISCC PLUS (Institute of Sustainability & Carbon Certification) -sertifikaatti. Tämä laajalti tunnustettu kansainvälinen vastuullisuussertifiointijärjestelmä varmentaa kierrätysmuovin laadun ja alkuperän läpi toimitusketjun aina raaka-aineesta lopulliseen tuotteeseen.

Kumppanuus on osa Marsin Kestävän kehityksen pakkaukset -suunnitelmaa (Sustainable Packaging Plan ) ja tavoitteita käyttää sataprosenttisesti uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai kompostoitavia pakkauksia vuoteen 2025 mennessä. Edistyneen kierrätysteknologian käyttäminen on olennainen osa kierrätysmuovien 30 %:n käyttöasteen saavuttamista ja ensiömuovien käytön vähentämistä 25 %:lla.

"Olemme sitoutuneet tekemään osuutemme kiertotalouden rakentamiseksi koko arvoketjussa ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa sen saavuttamiseksi. Strateginen kumppanuutemme Marsin ja SABICin kanssa on loistava esimerkki siitä, miten yhteistyö voi johtaa läpimurtoihin, jotka edistävät merkittävästi matkaa suunnitellessamme 100 % tuotteistamme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä uusi kierrätettyä elintarvikemuovia sisältävä joustopakkausrakenne on tärkeä virstanpylväs matkallamme siihen, että yli 80 %:a käyttämistämme raaka-aineista on joko uusiutuvia tai kierrätettyjä", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

"Olemme ylpeitä voidessamme osoittaa, kuinka tämä yhteistyö Marsin ja Huhtamäen kanssa kuvastaa uskoamme ja kykyämme innovaatioon, sekä yhteistä ja rakentavaa edelläkävijän asennetta. Olemme SABICilla sitoutuneet kehittämään uusia ratkaisuja asiakkaidemme kasvaviin kestävän kehityksen mukaisiin tarpeisiin. SABICin sertifioidut TRUCIRCLE™ tuoteportfolion kierrätystuotteet pienentävät hiilijalanjälkeä ja aiempaan ratkaisuun verrattuna hiilidioksidipäästöä on kaksi kiloa vähemmän jokaista muovikiloa kohden. Vain tämänkaltaisilla kumppanuuksilla pystymme osoittamaan kehittyneiden kierrätysprosessien kaupalliset mahdollisuudet, sekä sen, kuinka ne osaltaan edistävät kestävää kehitystä ratkaistessamme nykypäivänä kohtaamiamme haasteita," sanoo SABICin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Mark Vester.

Tämä työ on osa Marsin missiota ja vastuuta auttaa luomaan terve maapallo, jossa kaikki ihmiset voivat menestyä – vakaumus, joka on Marsin miljardin dollarin Kestävän kehityksen mukaiseksi yhden sukupolven aikana -suunnitelman ytimenä.

