Selskabsmeddelelse nr. 45

Fredericia, den 2. november 2020

Waturu Holding A/S har opnået tilsagn om godkendelse af dansk patent på et apparat til

rensning af luften for bakterier og virus.



Patentet er baseret på udviklingen af en demoenhed, som er Pre-testet af Bioneer A/S som er

et selskab under Danmarks Tekniske Universitet (DTU).



Patentet dækker et apparat, som kan være placeret i et lokale eller som kan integreres med et

centralt luftsystem. Apparatet kan anvendes til at rense luft for virus såsom Covid-19 eller for

bakterier.



Patentet beskriver et apparat, der udnytter muligheden for - ved lavt energiforbrug og uden

brug af filterløsninger - at dræbe bakterier og virus i luften.

Patentet vil blive søgt udstedt internationalt.



Apparatet vil kunne benyttes i private hjem, på skoler, plejehjem, sygehuse samt i butikker

eller ejendomme, som benyttes til sport eller forlystelser hvor risikoen for smitte via luften

dermed nedsættes.



Godkendelsen af patentansøgningen betyder, at selskabet hurtigst muligt vil søge partnere,

private og/eller offentlige, som kan finansiere udviklingen og produktionen af apparatet.



Det er for tidligt at estimere den eventuelle økonomiske betydning for selskabet.



Bestyrelsesmedlem og patentadvokat Anders Skov udtaler, ”Covid-19 pandemien

nødvendiggør udviklingen af nye løsninger, som kan bruges til at nedsætte risikoen for smitte.

Smittespredningen på verdensplan er netop nu i hastig vækst og med godkendelsen af

patentansøgningen ligger der også en pligt til at handle”.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ

vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand

samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og

dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet

Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Danmark

Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

www.aquaturu.dk

www.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/