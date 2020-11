MONTRÉAL, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a débuté la qualification de fournisseurs de services UAV pour publication dans le cadre de l'offre à commandes principale nationale (OCPN) du Canada. Volatus Aerospace a été identifié comme le premier fournisseur de services UAV pour l'OCPN. La période pour passer des commandes subséquentes à l'OCPN va de sa date d'émission jusqu’au 31 mars 2025.



Grâce à ce processus, le Canada cherche à accroître son utilisation d'opérateurs de RPAS civils enregistrés dans le but d'exploiter la technologie aérienne sans pilote disponible commercialement au cours des cinq prochaines années.

Volatus Aerospace fonctionne avec un réseau de plus d'une centaine de pilotes formés par la compagniem d'un océan à l'autre, et a été identifié pour fournir des services dans toutes les régions du pays. Les capacités de l'entreprise ont permis à Volatus de se qualifier aux cinq volets de service identifiés dans l'OCPN - Médias, Agriculture, Foresterie et lutte contre les incendies, Infrastructure et biens immobiliers, et Sécurité et intervention d'urgence.

Commentant son ajout à la liste, Rob Walker, vice-président du développement des affaires pour Volatus, a déclaré que « le processus est très bien accueilli par l'industrie, c'est une entreprise massive de contrôler autant de fournisseurs de services potentiels. Nous sommes très fiers d'être les premiers ».

À propos de Volatus Aerospace: Volatus Aerospace est une société de services de drones à intégration verticale dédiée à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication, la distribution, la vente, le service, la formation, et la conception d'UAV. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus s'est associé à DJI, le leader mondial des drones, dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique englobant la vente, le support et la formation d'équipements d'entreprise.

SOURCE Volatus Aerospace Corp.

Pour plus d'informations:

Rob Walker, vice-président, développement des affaires, Volatus Aerospace Corp.

Téléphone: (514) 447-7986 Courriel: rob.walker@volatusaerospace.com

www.volatusaerospace.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55081cf6-2014-49cf-bff2-7b8495291e37