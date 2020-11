MONTRÉAL et AMSTERDAM, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et TSX:NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé l’acquisition communiquée précédemment de Smart2Pay Global Services B.V. (« Smart2Pay »).

Cette acquisition renforce la présence de Nuvei dans les marchés verticaux à forte croissance du commerce numérique et étend la portée géographique de l’entreprise. De plus, cette transaction donne naissance à l’un des fournisseurs de solutions de paiement alternatives les plus importants au monde, mettant un ensemble complet de 450 méthodes de paiements alternatives à la disposition de marchands en ligne dans plus de 200 marchés mondiaux.

RBC Marché des Capitaux a conseillé Nuvei dans le cadre de cette transaction, tandis que FT Partners a conseillé Smart2Pay.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Note relative à l’information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les solutions et technologies de paiement Smart2Pay. L’information prospective sous-tend des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de l’entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de l’entreprise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou avancés dans ladite information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, la capacité de Nuvei à intégrer Smart2Pay, à accélérer son calendrier de développement et à accroître son chiffre d’affaires. L’information prospective est fondée sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur l’information dont elle dispose actuellement. Bien que l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie à la date du présent communiqué de presse, et l’entreprise ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf lorsque la loi l’exige.

Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com