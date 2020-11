Aktia Pankki Oyj

3.11.2020 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Vakaa tuloskehitys jatkui, Henkiyhtiön sijoitussalkun arvonmuutokset painoivat liikevoittoa

Lyhyesti

Korkokatteen hyvää kehitystä tukivat lainakannan vakaa kasvu ja maltilliset rahoituskustannukset

Luottotappiovarauksissa ei olennaisia muutoksia – lainakannassa ei havaittu merkittäviä riskikeskittymiä

Palkkiotuottojen toipuminen jatkuu, kotitalouksien vähentynyt kulutus laski korttimaksuja

Kiinteistösijoitussalkun negatiiviset arvonmuutokset laskivat henkivakuutusnettoa

Asiakkaiden kiinnostus sijoitusneuvontaan lisääntyi selvästi, varainhoidon tuotevalikoima laajeni entisestään



Näkymät 2020 (päivitetty)

Aktia tiedotti 18.3.2020 koronavirustilannetta seuranneen oleellisesti heikentyneen yleisen taloudellisen tilanteen ja lisääntyneen markkinavolatiliteetin odotettavasti vaikuttavan negatiivisesti Aktian vuoden 2020 liikevoittoon.

Vaikka koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen heikon tuloksen takia, odotetaan alla olevan liiketoiminnan kuitenkin kehittyvän vakaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina:

Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan. Markkina-arvojen muutoksesta riippuu, jatkuuko rahastojen ja varainhoidon palkkiotuottojen elpyminen.

Henkivakuutusnetto on edelleen hyvin riippuvainen markkina-arvojen muutoksista.

Mahdollisten luottotappiovarausten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Aktian likviditeetti ja vakavaraisuus on edelleen vahva.

Osinko (päivitetty)

Aktian vakavaraisuus ja likviditeetti mahdollistavat osingonmaksun vuodelta 2019 yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen mukaisesti (enintään 0,63 euroa/osake). Hallituksen on tarkoitus päättää vuoden 2021 tammikuussa yhtiökokouksen valtuuttamana vuoden 2019 osingosta, joka on suuruudeltaan 0,63 euroa/osake, ellei päätökselle ole viranomaisten puolesta estettä. Aktia tiedottaa erikseen hallituksen päätöksestä sekä osingon täsmäytys- ja maksupäivästä.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Aktian vuosi jatkui kolmannella neljänneksellä olosuhteisiin nähden vakaasti. Vaikka koronaviruksen aiheuttama lisääntynyt epävarmuus heijastui vahvasti yhteiskuntaan, kehittyi asiakasliiketoimintamme edelleen suotuisasti.

Korkokate vuosineljänneksellä oli 20,0 miljoonaa euroa, mikä on jopa hieman vertailukautta parempi. Sen kehitykseen koko raportointikauden aikana olen erityisen tyytyväinen, vaikka markkina on edelleen haastava matalan korkotason ja marginaalipaineen takia. Hyvää korkokatekehitystä tukivat vuosineljänneksellä niin maltilliset rahoituskustannukset kuin lainakannan vakaa kasvu. Emme edelleenkään konservatiivisena luotonantajana ole havainneet lainakannassamme merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, jotka antaisivat aihetta erityiseen huoleen. Emme myöskään ole tehneet olennaisia muutoksia aiemmin ilmoittamiimme, malleihin perustuviin luottotappiovarauksiin.

Palkkiotuotot olivat 24,2 miljoonaa euroa ja näin hieman alle viime vuoden tason. Kotitalouksien vähentynyt kulutus ja matkustelu näkyivät edelleen korttimaksujen selvänä vähenemisenä, mikä oli suurin syy palkkiotuottojen lievään laskuun. Nettomerkinnät kasvoivat ja markkina-arvojen muutokset olivat positiivisia neljänneksellä – kokonaisuutena kuitenkin hallinnoitavat varat ovat edelleen hieman alle viime vuoden tason kevään markkinapudotuksen takia.

Erityisesti tulostamme rokotti kolmannella neljänneksellä kuitenkin pienentynyt henkivakuutusnetto, joka oli 4,7 miljoonaa euroa ja jäi näin selvästi viime vuodesta. Yleisen taloustilanteen heikentymiseen ja kiinteistötoimialan epävarmuuteen liittyvät sijoituskiinteistöjen negatiiviset arvonmuutokset Aktian Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkussa olivat merkittävin negatiivinen tekijä kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa.

Vertailukelpoinen liikevoitto vuosineljännekseltä oli 16,0 (17,6) miljoonaa euroa ja se jäi näin vertailukaudesta. Pidän kuitenkin suoritustamme hyvänä. Olemme ponnistaneet alkuvuoden markkinalaskun jälkeen nopeasti takaisin kasvu-uralle, ja Aktian alla oleva tulos kehittyy oikeaan suuntaan. Vuosineljänneksen kulut olivat 33,8 miljoonaa euroa, mikä on linjassa viime vuoden kanssa. On kuitenkin selvää, että vaikka olemme menneet toimintojemme tehostamisessa oikeaan suuntaan, paljon on sillä saralla vielä tehtävänä.

Aktian vakavaraisuus ja likviditeetti mahdollistavat osingonmaksun vuodelta 2019 yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen mukaisesti (enintään 0,63 euroa/osake). Hallituksen on tarkoitus päättää vuoden 2021 tammikuussa yhtiökokouksen valtuuttamana vuoden 2019 osingosta, joka on suuruudeltaan 0,63 euroa/osake, ellei päätökselle ole viranomaisten puolesta estettä. Aktia tiedottaa erikseen hallituksen päätöksestä sekä osingon täsmäytys- ja maksupäivästä.

Varainhoidon tuotevalikoima laajenee entisestään

Asiakkaiden kiinnostus sijoitusneuvontapalveluihin on lisääntynyt selvästi korona-aikana. Tämä on ollut ilahduttavaa huomata, sillä sijoittamisen tulisi olla olennainen osa jokaisen suomalaisen oman talouden hallintaa. Lisääntynyt kiinnostus yhdessä poikkeuksellisen tilanteen kanssa onkin nostanut digitaalisten palvelujemme käyttäjämääriä entisestään.

Myös puhelinpankin jonotusajat pidentyivät nopeasti lisääntyvien asiakassoittomäärien takia kesän aikana, ja korjataksemme tilannetta vahvistimme puhelinpalvelun resursseja sekä laajensimme puhelinpalvelun aukioloaikoja myös lauantaille ja sunnuntaille. Lisäksi otimme käyttöön uuden chatbot-palvelun. Meille on erittäin tärkeää palvella asiakaitamme mahdollisimman sujuvasti, ja kiinnitämme tähän jatkossa erityistä huomiota.

Varainhoidon tarjooman laajentaminen on olennainen osa Aktian strategiaa. Täydensimme henkilöasiakkaiden tuotevalikoimaa uudella strukturoidulla tuotteella, ja ostimme Askel Partners Oy:n rahastoliiketoiminnan. Kauppa antaa Aktialle edellytykset uuden infrastruktuurirahaston perustamiseen tulevan talven aikana. On myös merkillepantavaa, kuinka aktiivinen salkunhoito on jälleen osoittanut toimivuutensa näinä turbulentteina aikoina. Aktian rahastot nousevat aivan omaan luokkaansa, kun verrataan eri rahastoyhtiöiden rahastojen saamia keskimääräisiä Morningstar-luokituksia Suomessa. Riippumattomissa luokituksissa voi menestyä vain, jos on saanut erityisen hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä. Yksi vakuuttava esimerkki tästä on Aktian Micro Cap -osakerahasto, jonka vuosituotto keskellä pandemiaa oli peräti 78,5 prosenttia.

Aktian pääkonttori Helsingissä muutti vuosineljänneksen päätteeksi uusiin tiloihin Arkadiankadulle. Muutto on meille historiallinen, sillä edellinen rakennus Mannerheimintiellä rakennettiin vuonna 1963 Aktian edeltäjän Helsingin Säästöpankin käyttöön, ja pankkitoiminta jatkui siellä siitä lähtien yhtäjaksoisesti 57 vuotta. Vaikka Aktian pääkonttori oli pitkään tuttu näky Helsingin Kolmen sepän patsaan kupeessa, mahdollistavat uudet ja modernit tilat jatkossa aktialaisille inspiroivan työympäristön, joka tukee joustavaa työskentelyä sekä entistä saumattomampaa yhteistyötä.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 3Q2020 3Q2019 ∆ % 1-9/2020 1-9/2019 ∆ % 2Q2020 ∆ % 1Q2020 2019 Korkokate 20,0 19,6 2 % 59,9 58,2 3 % 20,1 0 % 19,7 77,6 Nettopalkkiotuotot 24,2 25,3 -5 % 72,2 73,3 -1 % 22,9 6 % 25,2 99,1 Henkivakuutusnetto 4,7 6,8 -31 % 9,6 21,7 -56 % 10,1 -53 % -5,2 30,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 49,4 52,9 -7 % 144,1 166,2 -13 % 54,8 -10 % 39,9 221,4 Liiketoiminnan kulut -33,8 -37,5 -10 % -105,7 -108,6 -3 % -36,3 -7 % -35,6 -143,9 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -0,1 -1,2 -96 % -3,2 -3,7 -13 % -1,8 -97 % -1,4 -4,5 Liikevoitto 16,0 14,3 12 % 35,1 55,6 -37 % 16,3 -2 % 2,8 74,8 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 49,4 52,9 -7 % 144,1 156,2 -8 % 54,8 -10 % 39,9 211,4 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -33,8 -34,2 -1 % -105,5 -105,2 0 % -36,1 -6 % -35,6 -140,4 Vertailukelpoinen liikevoitto1 16,0 17,6 -9 % 35,3 49,0 -28 % 16,5 -3 % 2,8 68,2 Kulu/tuotto-suhde 0,68 0,71 -4 % 0,73 0,65 12 % 0,66 3 % 0,89 0,65 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,68 0,65 5 % 0,73 0,67 9 % 0,66 3 % 0,89 0,66 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,18 0,16 13 % 0,39 0,67 -41 % 0,19 -5 % 0,03 0,90 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,18 0,20 -10 % 0,40 0,56 -29 % 0,19 -5 % 0,03 0,79 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,8 7,4 5 % 5,8 10,2 -43 % 8,4 -7 % 1,4 10,3 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 7,8 9,2 -15 % 5,9 8,6 -32 % 8,5 -8 % 1,4 9,1 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 15,6 15,6 0 % 15,6 15,6 0 % 15,7 -1 % 15,9 14,7 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 ottaen huomioon v. 2019 osingonmaksun enimmäismäärä 14,0 15,6 -10 % 14,0 15,6 -10 % 15,7 -11 % 15,9 14,7

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 3. marraskuuta 2020 klo 10.00. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2020-q3-results . Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

