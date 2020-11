PERSBERICHT : 3 november 2020, 07:01 CET



Biocartis kondigt samenwerking met Endpoint Health aan voor ontwikkeling nieuwe companion diagnostic test voor kritieke aandoeningen

Mechelen, België, 3 november 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Endpoint Health, een bedrijf gevestigd in Palo Alto, Californië (VS) dat gepersonaliseerde zorgoplossingen en gerichte therapieën ontwikkelt voor kritisch zieke patiënten. De samenwerking beoogt de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe ‘companion diagnostic’1 (CDx) test op Idylla™, Biocartis’ snel en eenvoudig te gebruiken platform voor moleculaire diagnostiek. De samenwerking zal Biocartis’ CDx business en testmenu voor infectieziekten verder versterken, naast zijn oncologie kernaanbod op Idylla™.

Volgens de overeenkomst zal Endpoint Health de ontwikkeling en registratie leiden van de Idylla™ Endpoint CDx test in interventionele studies, en dat over een waaier aan interventies, waaronder gerichte immunotherapie en stollingstherapie-indicaties. De partijen zijn van plan om samen te werken aan de commercialisering van de Idylla™ Endpoint CDx test, voortbouwend op de groeiende wereldwijde commerciële infrastructuur van Idylla™ instrumenten. Op 28 september 2020 kondigde Endpoint Health een partnership aan om 's werelds eerste netwerk op te zetten voor klinische precisiegeneeskundestudies gericht op kritieke ziekten. De Idylla™ Endpoint CDx test zou gebruikt worden in de eerste interventionele studie van het netwerk.

Kritieke ziekten zoals sepsis en ‘Acute Respiratory Distress Syndrome’ (ARDS of acute ademnood)2 zijn levensbedreigende aandoeningen die vaak gekenmerkt worden door een ontregelde immuunsysteemreactie van op de infectie. Wereldwijd wordt sepsis alleen al in verband gebracht met een geschatte 11 miljoen sterfgevallen per jaar3, en is het één van de duurste medische aandoeningen met jaarlijkse kosten voor gezondheidszorg die geschat worden op meer dan USD 60 miljard in de VS alleen4. De klinische gemeenschap erkent al lang dat er behoefte is aan een meer gerichte benadering van therapie-ontwikkeling en patiëntenzorg, maar het ontbreekt aan de mogelijkheid om deze benaderingen snel en effectief te testen5.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “We zijn erg enthousiast om met Endpoint Health te werken om een snelle companion diagnostic test te ontwikkelen die gericht is op het mogelijk maken van gerichte behandelingen en een gepersonaliseerde zorgaanpak op het gebied van kritische aandoeningen. Deze samenwerkinig benadrukt de unieke snelle, hoog-accurate en makkelijk te gebruiken kenmerken van het Idylla™ platform in gebieden buiten oncologie. Naast onze huidige infectieziektentests, de Idylla™ SARS-CoV-2 Test6 en de SeptiCyte® RAPID7 op Idylla™, zal de Idylla™ Endpoint CDx test naar verwachting een leidraard bieden voor het veilig en effectief gebruik van nieuwe behandelingen en het verbeteren van routinematige zorgkeuzes bij kritisch zieke patiënten, die vaak slechts een kwestie van uren hebben om hun aandoening te behandelen".

Jason Springs, CEO en mede-oprichter van Endpoint Health, reageerde: “De missie van Endpoint Health is om levensreddende gerichte therapieën op het juiste moment bij de juiste patiënt te brengen. Onze samenwerking met Biocartis is een belangrijk onderdeel van het identificeren en leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan elke kritisch zieke patiënt. We zijn enthousiast over de samenwerking om één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, en om de gezondheidsresultaten en levens van patiënten positief te beïnvloeden.”

De ontwikkeling van de Idylla™ Endpoint CDx test zal worden gestart in het vierde kwartaal van 2020.

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

Over Endpoint Health

Endpoint Health combineert therapeutica, companion diagnostics en artificiële intelligentie (AI) in een geïntegreerd platform dat is ontworpen om de resultaten van patiënten met kritieke ziekten zoals sepsis, acute ademnood (ARDS) en COVID-19 te verbeteren. Het bedrijf is gevestigd in Palo Alto, Californië (VS), met kantoren in Detroit en Chicago (VS), en wordt gesteund door top-investeerders, waaronder Mayfield, Y Combinator, AME Cloud Ventures en Wireframe Ventures. Voor meer informatie, ga naar www.endpoint.health .

1 Een ‘companion diagnostic’ (CDx) test is een test die wordt gebruikt als aanvulling op een therapeutisch medicijn, en die helpt te voorspellen of een patient al dan niet zal reageren op een behandeling



2 Een levensbedreigende aandoening als gevolg van vochtophoping in de longen van een patiënt, die de opname van zuurstof beperkt en de organen berooft van de zuurstof die ze nodig hebben om te kunnen functioneren

3 The Lancet, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32989-7/fulltext , laatst geraapleegd op 29 oktober 2020

4 Paoli et al. Crit Care Med (2018): 46: 1889-1897 en https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2020/03000/Sepsis_Among_Medicare_Beneficiaries__3__The.4.aspx , laatst geraadpleegd op 29 oktober 2020

5 NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4968574/n , laatst geraadpleegd op 29 oktober 2020

6 Ingediend voor ‘Emergency Use Authorization’ (EUA) bij de US FDA op 10 augustus 2020

7 De SeptiCyte® RAPID op Idylla™ (CE-IVD) werd ontwikkeld in samenwerking met Immunexpress. De test is een gastheer-respons test die sepsis onderscheidt van niet-infectieuze systemische ontsteking bij patiënten die verdacht worden van sepsis en levert bruikbare resultaten op in ongeveer een uur. Beschikbaar voor een selectie van landen binnen de EU en de Europese regio. Controleer de beschikbaarheid met een lokale Biocartis-vertegenwoordiger. Meer informatie op de Biocartis website