Les Franchisés et Locataires Gérants de Carrefour Market peuvent désormais bénéficier de cette solution simple, agile et digitalisée

Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2020

Cegedim SRH, acteur majeur des solutions digitales pour la gestion des Ressources Humaines et de la Paie, accompagne Carrefour dans son projet de transformation. Dans le cadre de son programme « Act for Change », Carrefour Market a souhaité proposer à ses magasins Franchisés ou en Location Gérance les mêmes services et prestations de paie qu’à ses magasins intégrés. La solution TEAMS RH répondant en tout point à cet objectif, les équipes Cegedim SRH et celles de Carrefour ont développé une version personnalisée avec une interface spécifique – fonctionnalités, couleurs et wording – correspondant au plus juste à leurs besoins tout en intégrant les règles de paie et de planning de Carrefour.

TEAMS RH de Cegedim SRH , une solution complète et modulaire qui répond aux nouveaux besoins et enjeux des Directions des Ressources Humaines

L’interface TEAMS RH développée pour Carrefour Market permet aux gérants des magasins de bénéficier d’une solution clé en main pour la gestion paie et RH, conforme à la législation et à leurs règles de gestion. Ils gagnent ainsi du temps et limitent les risques de conflit avec leurs salariés, grâce à une solution qui leur permet entre autres :

- De gérer facilement leurs embauches, contrats de travail, bulletins de paie, déclarations sociales, écritures comptables et fichiers de virement ;

- De piloter toutes opérations depuis un tableau de bord, et d’être alertés des fins de CDD, des fins de période d’essai ou des visites médicales ;

- De modifier à leur guise les primes, horaires, ou tout autre élément variable ;

- De partager les informations avec l’équipe TEAMS RH qui met à leur disposition les documents de paie (bulletins, charges sociales, écritures comptables, virements…).

TEAMS RH , un accompagnement personnalisé au-delà d’une simple solution logicielle

Chaque utilisateur peut en effet s’appuyer sur les équipes TEAMS RH de Cegedim SRH au quotidien pour des questions techniques ou même pour leur donner la main sur certaines opérations. Dès la mise en place de la solution dans un Carrefour Market, un kit d’accueil est attribué au directeur du magasin. Ce dernier est ensuite formé par les équipes TEAMS RH.

Grâce à l’accompagnement personnalisé de Cegedim SRH, Carrefour a pu mener à bien sa démarche de continuité de services auprès de ses franchisés. En cours de lancement, l’offre est déjà déployée dans un magasin pilote de Crépy en Valois, et devrait s’étendre dans une cinquantaine d’autres magasins d’ici le 1er trimestre 2021.

Philippe Palmer, Directeur des rémunérations chez Carrefour commente : « Avant le projet, les gérants de nos magasins en Franchise ou en Location Gérance devaient trouver par leurs propres moyens comment gérer la paie et l’administratif RH au sein de leurs magasins. La majorité d’entre eux les confiait d'ailleurs à un expert-comptable qui devait retranscrire le contexte légal et conventionnel de Carrefour. Avec la solution TEAMS RH nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos franchisés une solution simple, efficace et économique qui leur permette de se recentrer entièrement sur leur activité et de rester dans le cadre des règles établies par Carrefour ».

David Alvarez, Directeur des Ventes chez Cegedim SRH ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Carrefour dans son projet de transformation de la franchise et nos équipes ont mis tout en œuvre pour répondre à la fois au cadre réglementaire de Carrefour et aux besoins spécifiques des directeurs de magasins. TEAMS RH est une solution performante que nous sommes capables d’implémenter dans des délais très courts ».









A propos de Cegedim SRH :



Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en France et en Suisse, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes, du mid-market et des PME.



Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr À propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook











