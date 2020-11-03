澳大利亚墨尔本和香港, Nov. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited（ASX: TLX，以下称“Telix”或该“公司”) 宣布就Telix的分子靶向辐射（MTR）产品组合与中国远大医药健康控股有限（“远大医药”）签订战略许可和商业合作伙伴关系。
Telix指定中国远大医药为大中华市场（以下称该“地区”）1的独家合作伙伴，并授予中国远大医药独家权利，在该地区进行Telix的前列腺癌、肾癌和脑癌（胶质母细胞瘤）成像和治疗MRT产品组合的独家开发和商业化活动。
利用中国远大医药在中国的能力和基础设施，Telix将进入一个重要的肿瘤市场，中国远大医药通过与Telix合作，将在大中华区发展创新产品管道以及核医学战略。
该合作伙伴关系的重要条款包括：
治疗产品
成像产品
战略股权投资
此外，中国远大医药还将同时对Telix进行2500万美元（约3500万澳元）的一次性战略股权投资。此次投资以私募形式向中国远大医药发行20,947,181股全额支付Telix普通股，使中国远大医药在发行后持有7.62%的股份。股票将根据包括2020年10y月28日在内10日成交量加权平均价格（VWAP），以1.69澳元的价格发行。在收到配售款项后，股票将不迟于2020年11月6日发行。向中国远大医药发行的股份将受锁定期约束，自发行之日起12个月内不得交易。此外，中国远大医药还需遵守中止协议，在12个月内不能交易Telix股票。
Telix Pharmaceuticals首席执行官Chris Behrenbruch博士表示：“Telix的使命是成为全球领先的肿瘤治疗企业，而中国是我们产品重要的未来市场。我们很高兴与中国远大医药公司合作，为中国癌症患者提供我们的诊断成像和治疗产品。考虑到与合资私募股权合作伙伴CDH Genetech Limited2成功收购Sirtex Medical Limited，并随后获得中华人民共和国国家药品监督管理局（NMPA）批准SIR-Spheres®新药申请3，我们相信中国远大医药拥有充分的技术经验和执行基础架构，将是Telix在中国理想的临床和商业合作伙伴。”
中国远大医药健康股份有限公司执行副总裁Frank Zhou先生补充道：“中国远大医药在中国及全球范围内一直专注于肿瘤，包括放射性产品。远大医药将核医学视为未来发展方向，并已制定战略以打造一系列全球最佳产品，服务包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区在内的大中华地区。我们坚信Telix产品组合具备在中国产生重大临床影响的潜力。我们很荣幸能够将Telix的独特产品系列带给有极大医疗需求的医生和患者。与此同时，我们密切的临床参与将有助于加强Telix的产品开发和推广。我们对这一长期合作关系感到非常兴奋。”
关于中国业务机会
据估计，2018年中国前列腺癌、肾癌和胶质母细胞瘤的新增诊断数量分别为10万、7万和3.5万。4
关于Telix Pharmaceuticals Limited
Telix是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发使用分子靶向辐射（MTR）的诊断和治疗产品。Telix总部设在澳大利亚墨尔本，在比利时、日本和美国经营国际业务。Telix正在开发一系列临床阶段肿瘤产品，以满足前列腺癌、肾癌和脑癌领域未得到满足的重大医疗需求。Telix是澳大利亚证券交易所上市公司（ASX: TLX）。如需获取更多信息，请访问www.telixpharma.com。
关于中国远大医药健康控股有限公司
中国中国远大医药健康控股有限公司（512.HK）是一家多元化的全球制药企业，主要从事医药产品、先进医疗设备、专业制药原料、生物技术产品和营养产品的研究、开发、生产和销售。中国远大医药的核心产品组合涵盖多个主要治疗领域，包括呼吸和耳鼻喉、心血管急症和先进的医疗设备、生物技术产品和营养产品。其业务分为四个主要部分：高进入壁垒创新药品和医疗设备、品牌药、医药原料和产品以及营养产品。如需获取更多信息，请访问www.chinagrandpharm.com.
|Telix公司联系人
|中国远大医药公司联系人
|David N. Cade博士
|Chao (Frank) Zhou先生
|Telix Pharmaceuticals Limited
|中国远大医药
|首席业务官兼投资者关系总监
|执行副总裁
|电子邮件：david.cade@telixpharma.com
|电子邮件：zhouc@chinagrandinc.com
_________________________________
1该地区包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。
2来源：http://chinagrandpharm.com/history/
3 Source: http://www.sirtex.com/au/media/news/news-item?id=38760
4 Globocan 2018 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations
5 中华人民共和国国家卫生健康委员会《2018中国前列腺癌诊疗规范》(英文版）。
6 Globocan 2018 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations
7 Chang L等 中国患者的恶性胶质瘤治疗：替莫唑胺最新进展（Treating malignant glioma in Chinese patients: update on temozolomide）。OncoTargets and Therapy 2014:7 235–244。
Telix Pharmaceuticals Limited
North Melbourne, AUSTRALIA
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