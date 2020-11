November 03, 2020 03:01 ET

November 03, 2020 03:01 ET

澳大利亚墨尔本和香港, Nov. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited(ASX: TLX,以下称“Telix”或该“公司”) 宣布就Telix的分子靶向辐射(MTR)产品组合与中国远大医药健康控股有限(“远大医药”)签订战略许可和商业合作伙伴关系。



Telix指定中国远大医药为大中华市场(以下称该“地区”)1的独家合作伙伴,并授予中国远大医药独家权利,在该地区进行Telix的前列腺癌、肾癌和脑癌(胶质母细胞瘤)成像和治疗MRT产品组合的独家开发和商业化活动。

利用中国远大医药在中国的能力和基础设施,Telix将进入一个重要的肿瘤市场,中国远大医药通过与Telix合作,将在大中华区发展创新产品管道以及核医学战略。

该合作伙伴关系的重要条款包括:

治疗产品

支付2500万美元(约为3500万澳元)给Telix作为不可退还的预付款,计入未来监管和商业里程碑付款。

对Telix既有治疗产品组合,向Telix支付最高2.25亿美元(约3.15亿澳元)的监管和商业里程碑付款。

项目相关投资估计达6500万美元(约9000万美元),用作该地区与Telix全球临床开发项目相统一的治疗产品开发相关的临床成本。

里程碑付款之外的该地区治疗产品销售提成。

成像产品

Telix核心成像产品组合的独家商业合作(销售、营销、分销): 适用于肾癌的TLX250-CDx( 89 Zr-Girentuximab)以及; 适用于前列腺癌的TLX591-CDx( 68 Ga-PSMA)、TLX599-CDx( 99 Tc-PSMA)。

包括保持地区专营权的最低年度购买义务。

战略股权投资

此外,中国远大医药还将同时对Telix进行2500万美元(约3500万澳元)的一次性战略股权投资。此次投资以私募形式向中国远大医药发行20,947,181股全额支付Telix普通股,使中国远大医药在发行后持有7.62%的股份。股票将根据包括2020年10y月28日在内10日成交量加权平均价格(VWAP),以1.69澳元的价格发行。在收到配售款项后,股票将不迟于2020年11月6日发行。向中国远大医药发行的股份将受锁定期约束,自发行之日起12个月内不得交易。此外,中国远大医药还需遵守中止协议,在12个月内不能交易Telix股票。

Telix Pharmaceuticals首席执行官Chris Behrenbruch博士表示:“Telix的使命是成为全球领先的肿瘤治疗企业,而中国是我们产品重要的未来市场。我们很高兴与中国远大医药公司合作,为中国癌症患者提供我们的诊断成像和治疗产品。考虑到与合资私募股权合作伙伴CDH Genetech Limited2成功收购Sirtex Medical Limited,并随后获得中华人民共和国国家药品监督管理局(NMPA)批准SIR-Spheres®新药申请3,我们相信中国远大医药拥有充分的技术经验和执行基础架构,将是Telix在中国理想的临床和商业合作伙伴。”

中国远大医药健康股份有限公司执行副总裁Frank Zhou先生补充道:“中国远大医药在中国及全球范围内一直专注于肿瘤,包括放射性产品。远大医药将核医学视为未来发展方向,并已制定战略以打造一系列全球最佳产品,服务包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区在内的大中华地区。我们坚信Telix产品组合具备在中国产生重大临床影响的潜力。我们很荣幸能够将Telix的独特产品系列带给有极大医疗需求的医生和患者。与此同时,我们密切的临床参与将有助于加强Telix的产品开发和推广。我们对这一长期合作关系感到非常兴奋。”



关于中国业务机会

据估计,2018年中国前列腺癌、肾癌和胶质母细胞瘤的新增诊断数量分别为10万、7万和3.5万。4

前列腺癌 :在中国,前列腺癌在城市的发病率比农村的发病率高(分别为14/100000和5/100,000 )。与西方国家相比,男性首诊确定的病期较晚(中国患者首诊为原位、局部晚期、转移的比率分别为40%、30%、30%,而西方患者分别为84%、12%、4%)。 5 因此,在通过有效的前列腺癌成像以提高前列腺癌诊断和分期,以及采取更有效的系统治疗来解决这种疾病的晚期高发病率方面,中国有着十分显著的未满足需求。

:在中国,前列腺癌在城市的发病率比农村的发病率高(分别为14/100000和5/100,000 )。与西方国家相比,男性首诊确定的病期较晚(中国患者首诊为原位、局部晚期、转移的比率分别为40%、30%、30%,而西方患者分别为84%、12%、4%)。 因此,在通过有效的前列腺癌成像以提高前列腺癌诊断和分期,以及采取更有效的系统治疗来解决这种疾病的晚期高发病率方面,中国有着十分显著的未满足需求。 肾癌 :肾癌是前列腺癌和膀胱癌之后中国第三种最常见的泌尿系统癌症。大多数患者都是通过腹部成像偶然发现。 6 与西方国家相似的是,在利用PET成像改进对不确定的肾脏肿块进行肾细胞癌(通常是最常见和最具侵袭性的肾癌)诊断方面,在中国也存在重大的未满足需求。

:肾癌是前列腺癌和膀胱癌之后中国第三种最常见的泌尿系统癌症。大多数患者都是通过腹部成像偶然发现。 与西方国家相似的是,在利用PET成像改进对不确定的肾脏肿块进行肾细胞癌(通常是最常见和最具侵袭性的肾癌)诊断方面,在中国也存在重大的未满足需求。 胶质母细胞瘤:胶质母细胞瘤是最常见的原发性脑癌,在中国通常被认为不可治愈。虽然外科手术加放射治疗是治疗的主要手段,但绝大多数患者都会复发。因此,无论是一线治疗还是手术治疗后复发的恶性胶质瘤患者,都迫切需要靶向治疗。7



关于Telix Pharmaceuticals Limited

Telix是一家临床阶段生物制药公司,专注于开发使用分子靶向辐射(MTR)的诊断和治疗产品。Telix总部设在澳大利亚墨尔本,在比利时、日本和美国经营国际业务。Telix正在开发一系列临床阶段肿瘤产品,以满足前列腺癌、肾癌和脑癌领域未得到满足的重大医疗需求。Telix是澳大利亚证券交易所上市公司(ASX: TLX)。如需获取更多信息,请访问 www.telixpharma.com 。

关于中国远大医药健康控股有限公司

中国中国远大医药健康控股有限公司(512.HK)是一家多元化的全球制药企业,主要从事医药产品、先进医疗设备、专业制药原料、生物技术产品和营养产品的研究、开发、生产和销售。中国远大医药的核心产品组合涵盖多个主要治疗领域,包括呼吸和耳鼻喉、心血管急症和先进的医疗设备、生物技术产品和营养产品。其业务分为四个主要部分:高进入壁垒创新药品和医疗设备、品牌药、医药原料和产品以及营养产品。如需获取更多信息,请访问 www.chinagrandpharm.com .

Telix公司联系人 中国远大医药公司联系人 David N. Cade博士 Chao (Frank) Zhou先生 Telix Pharmaceuticals Limited 中国远大医药 首席业务官兼投资者关系总监 执行副总裁 电子邮件: david.cade@telixpharma.com 电子邮件: zhouc@chinagrandinc.com

_________________________________

1该地区包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。

2来源:http://chinagrandpharm.com/history/

3 Source: http://www.sirtex.com/au/media/news/news-item?id=38760

4 Globocan 2018 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations

5 中华人民共和国国家卫生健康委员会《2018中国前列腺癌诊疗规范》(英文版)。

6 Globocan 2018 http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations

7 Chang L等 中国患者的恶性胶质瘤治疗:替莫唑胺最新进展(Treating malignant glioma in Chinese patients: update on temozolomide)。OncoTargets and Therapy 2014:7 235–244。