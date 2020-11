November 03, 2020 03:01 ET

澳洲墨爾本與香港, Nov. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited(ASX: TLX、「Telix」、「公司」)宣佈已與中國大型製藥及醫療保健控股有限公司(「中國遠大醫藥」)為 Telix 的目標產品組合進行策略許可及商業合作。



Telix 任命「中國遠大醫藥」作為大中華市場(「地區」)1 的獨家合作夥伴,並將「地區」內的 Telix 前列腺癌、腎臟及大腦(膠質母細胞瘤)癌症成像與治療性 MTR 產品組合的獨家開發及商業化權利授予「中國遠大醫藥」。

借助「中國遠大醫藥」在中國的力量及基礎設施,Telix 將進入重要的腫瘤學市場,並且透過與 Telix 合作,「中國遠大醫藥」將在大中華區的創新產品及其核子醫學策略基礎上繼續發展。

合作夥伴關係的實質條款包括:

治療產品

向 Telix 提供 2,500 萬美元(折合約 3,500 萬澳元)的不可退款的預付款,該筆款項將記入未來的監管及商業里程碑付款中。

在 Telix 現有的治療產品組合中,向 Telix 支付高達 2.25 億美元(折合約 3.15 億澳元)的監管及商業里程碑付款。

計劃相關投資估計高達 6,500 萬美元(折合約 9,000 萬澳元),用於與該地區治療產品的開發相關的臨床成本,以與 Telix 的全球臨床開發計劃保持一致。

除里程碑付款外,還有該地區治療產品銷售的特許權使用費。

成像產品

Telix 核心成像產品組合的獨家商業合作夥伴關係(銷售、市場營銷、分銷): TLX250-CDx ( 89 Zr-Girentuximab) 用於腎臟癌以及; TLX591-CDx ( 68 Ga-PSMA)、TLX599-CDx ( 99 Tc-PSMA) 用於前列腺癌。

維持該地區的獨家經營權包括年度的下限購買義務。

策略性 股權投資

此外,「中國遠大醫藥」將同時在 Telix 進行一筆 2,500 萬美元(折合約 3,500 萬澳元)的一次性策略性股權投資。該投資是以私募方式向「中國遠大醫藥」進行 20,947,181 股的全額支付 Telix 普通股,相當於「中國遠大醫藥」在發行後持有 7.62% 股權。股份將以截至(及包含)2020 年 10 月 28 日的 Telix 股票的 10 天成交量加權平均價(「VWAP」)為基礎,以 1.69 澳元的價格發行。 在收到配售收益後,股票將於 2020 年 11 月 6 日或之前發行。向「中國遠大醫藥」發行的股票受持有限制,並且自發行日起 12 個月內無法交易。此外,「中國遠大醫藥」還處於停牌狀態,並且不能在 12 個月內買賣 Telix 股票。

Telix Pharmaceuticals 行政總裁 Chris Behrenbruch 博士表示:「Telix 的使命是成為一家全球領先的腫瘤學公司,而中國是我們產品未來的重要市場。我們很榮幸與「中國遠大醫藥」合作,向中國的癌症患者提供我們的診斷成像及治療產品。考慮與合資企業私募股權合作夥伴 CDH Genetech Limited 成功收購 Sirtex Medical Limited2 ,並隨後獲得的 SIR-Spheres® 新藥申請批准,是由中華人民共和國的國家藥品監督管理局 (「NMPA」)發出的3,我們相信「中國遠大醫藥」擁有作為中國 Telix 的理想臨床及商業合作夥伴的技術經驗及執行基礎設施。」

「中國遠大醫藥」及醫療保健控股執行副總裁 Frank Zhou 先生補充說:「中國遠大醫藥對在中國及世界各地的腫瘤學有極大的承諾,包括放射性產品。「遠大醫藥」將核子醫學視為未來,並制定了一套開發世界上最好的產品之策略,以服務大中華地區,其中包括中國大陸、香港、澳門及台灣。我們堅信 Telix 產品組合的潛力,在中國具有重大的臨床影響。我們很榮幸能夠將 Telix 的獨特產品系列帶給那些在主要的醫療需求上未獲得滿足的醫生及患者。與此同時,我們密切的臨床參與將有助 Telix 的產品開發及無遠弗屆。我們對這個長期合作夥伴關係感到非常興奮。」



關於 中國的機遇

2018 年,據估計在中國分別有 100,000、70,000 及 35,000 個前列腺癌、腎癌與膠質母細胞瘤的新確診病例。4

前列腺癌 :中國城市和農村地區的前列腺癌患病率很高(分別為 14/100,000 及 5/100,000),並且與西方國家相比,男性首先被診斷出患有晚期疾病(在中國男性與西方男性的比例分別為,局部;局部晚期;轉移:40%;30%;30% 對 84%;12%;4%)。 5 因此,迫切需要有效的前列腺癌影像學來改善中國前列腺癌的診斷與分期,以及更有效的全身療法來解決這種疾病的高發病率。

:中國城市和農村地區的前列腺癌患病率很高(分別為 14/100,000 及 5/100,000),並且與西方國家相比,男性首先被診斷出患有晚期疾病(在中國男性與西方男性的比例分別為,局部;局部晚期;轉移:40%;30%;30% 對 84%;12%;4%)。 因此,迫切需要有效的前列腺癌影像學來改善中國前列腺癌的診斷與分期,以及更有效的全身療法來解決這種疾病的高發病率。 腎癌 :腎癌是僅次於中國前列腺癌及膀胱癌的第三大泌尿科癌症,大多數患者是從腹部成像被偶然發現而確診。 6 與西方國家類似,中國對於改善腎癌細胞(通常是最常見及入侵性的腎癌)的診斷方面存在大量未滿足的需求,使用 PET 顯像檢查原本不確定的腎臟腫塊,以及針對這種疾病的晚期(轉移性)形式的有效治療方法。

:腎癌是僅次於中國前列腺癌及膀胱癌的第三大泌尿科癌症,大多數患者是從腹部成像被偶然發現而確診。 與西方國家類似,中國對於改善腎癌細胞(通常是最常見及入侵性的腎癌)的診斷方面存在大量未滿足的需求,使用 PET 顯像檢查原本不確定的腎臟腫塊,以及針對這種疾病的晚期(轉移性)形式的有效治療方法。 膠質母細胞瘤:診斷膠質母細胞瘤是最常見的原發性腦癌,在中國通常被認為無法治愈。儘管手術切除加放射療法是治療的主要手段,但絕大多數患者都經歷了疾病復發。因此,在前線治療的兩種情況下,仍然都需要針對膠質母細胞瘤的患者,以及外科手術後疾病復發的患者進行治療。7



關於 Telix Pharmaceuticals Limited

Telix 是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於使用分子標靶放射 (MTR) 開發診斷及治療產品。Telix 總部位於澳洲墨爾本,在比利時、日本及美國均設有國際業務。Telix 正在開發一系列臨床階段的腫瘤產品,以滿足前列腺癌、腎癌及腦癌中尚未滿足的重大醫療需求。Telix 在澳洲證券交易所 (ASX: TLX) 上市。如欲了解更多詳情,請瀏覽: www.telixpharma.com 。

關於中國遠大醫藥健康控股有限公司

中國遠大醫藥健康控股有限公司 (512.HK) 是一家多元化的全球製藥企業,主要從事製藥產品、先進醫療設備、專業藥物成分、生物技術產品及營養產品的研究、開發、製造及銷售。CGP 的核心產品組合涵蓋多個主要治療領域,包括呼吸道和耳鼻喉科、心血管急救產品與高級醫療設備、生物技術產品以及營養產品。該業務分為四個主要部分:創新藥物及具有較高準入門檻的醫療器械;品牌藥物;藥物成分及產品;以及營養產品。如欲了解更多詳情,請瀏覽: www.chinagrandpharm.com .

Telix 企業聯絡人 CGP 企業聯絡人 David N. Cade博士 Chao (Frank) Zhou先生 Telix Pharmaceuticals Limited 中國遠大醫藥 品牌總監及投資者關係主管 執行副總裁

_________________________________

1 該地區包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣。

