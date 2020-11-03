CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES

AUCTION DATE:NOV 3, 2020
START DATE:NOV 4, 2020
MATURITY DATE:NOV 11, 2020
NOMINAL AMOUNT:380.0 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD NOV 4-11 2020: 886 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 506 BLN SEK FOR THE PERIOD NOV 4-11 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 3 2020 AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON NOV 3 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE