Avec près de 20 ans d’expérience dans les métiers High Tech en environnement complexe, Mathias Michelangeli, 44 ans, est nommé Responsable des Partenariats et du Business Développement chez Limonetik. A ce titre, il aura pour mission le succès de la stratégie de développement de la Fintech, spécialiste des services de paiement dans les mondes du commerce online et physique.

Aujourd’hui, avec plus de 250 moyens de paiement dans son portefeuille, orchestrant plus de 1,5 milliard de transactions par an pour les plus grands prestataires de services de paiement, Marketplaces, marchands et autres acquéreurs, couvrant plus de 60 pays sur cinq continents et opérant plus de 100 devises, Limonetik, fondée en 2008 à Paris, a choisi pour ce rôle clé un homme de terrain pragmatique, fort d’expertises en tactique et en relations commerciales. Depuis 3 ans chez Limonetik, Mathias Michelangeli a su imposer son style pour développer la base clients, explorer de nouveaux horizons ou encore créer du lien avec l’écosystème de l’entreprise.

« Portés par sa dynamique, nommer Mathias au poste de Responsable des partenariats et du Business Development semblait naturel » indique Christophe Bourbier, PDG de Limonetik. « Nous allons pouvoir grâce à cette création de poste consolider notre politique de partenariats et fédérer nos partenaires autour de notre marque et de nos savoir-faire ».