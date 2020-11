Paris, Amsterdam, le 3 novembre 2020

Communiqué de presse

TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS ET DIFFUSÉE EN DIRECT

LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À VOTER À DISTANCE

Unibail-Rodamco-Westfield SE informe ses actionnaires que, dans le cadre des mesures de confinement, d’interdiction des rassemblements et de fermeture des établissements recevant du public imposées par le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l’Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2020 se tiendra exceptionnellement au siège social de la Société, situé 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Cette décision est prise en application de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées en raison de l’épidémie de COVID-19.

DIFFUSION EN DIRECT SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIETE

L’Assemblée Générale sera retransmise en direct sur le site internet de la Société le 10 novembre 2020 à compter de 9h (heure de Paris), dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale ( www.urw.com/fr-fr/investisseurs/assemblées-générales ). La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès sur le site de la Société.

MODALITES DE VOTE

Les actionnaires sont invités à voter ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne, à distance, préalablement à l’Assemblée Générale :

soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS 1 , disponible via Planetshares (https://planetshares.bnpparibas.com) ou par le site de leur teneur de compte. Elle sera ouverte jusqu’au 9 novembre 2020 à 15h (heure de Paris) ;

, disponible via Planetshares (https://planetshares.bnpparibas.com) ou par le site de leur teneur de compte. Elle sera ouverte jusqu’au 9 novembre 2020 à 15h (heure de Paris) ; soit par voie postale en utilisant le formulaire de vote disponible sur le site internet de la Société ( www.urw.com/fr-fr/investisseurs/assemblées-générales ) à envoyer à BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 93761 Pantin Cedex – France. Les formulaires doivent être réceptionnés au plus tard le 7 novembre 2020 (accompagnés de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur).

L’Assemblée Générale se tenant hors la présence des actionnaires, il ne sera pas possible de demander une carte d’admission. En conséquence, les cartes d’admission déjà délivrées ne sont plus valables. Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires ayant déjà demandé une carte d’admission pour assister à l’Assemblée Générale peuvent changer de mode de participation en retournant un formulaire de vote à l’adresse email suivante : paris.bp2s.gis.assemblees@bnpparibas.com, au plus tard le 7 novembre 2020.

Pour les actionnaires donnant pouvoir à un tiers (autre qu’au Président de l’Assemblée) : afin que les mandats puissent être valablement pris en compte, le mandataire doit adresser ses instructions de vote pour l’exercice de ses mandats en utilisant un formulaire de vote à envoyer à l’adresse email suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com , au plus tard le 7 novembre 2020.

Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société ( www.urw.com/fr-fr/investisseurs/assemblées-générales ) pour toute précision concernant la tenue et les modalités de vote à cette Assemblée Générale.

ECHANGE ACTIONNARIAL ET QUESTIONS ECRITES

Afin de favoriser le dialogue actionnarial et en complément du dispositif légal de questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l’Assemblée Générale selon les instructions indiquées sur le site internet de la Société (il est rappelé, conformément à la recommandation AMF, qu’il ne sera toutefois pas possible de proposer des amendements ou des résolutions nouvelles lors de l’assemblée ou de poser des questions orales).

Les actionnaires sont invités à privilégier l’envoi de leurs éventuelles questions écrites par email à l’adresse dédiée : generalmeeting2020@urw.com, en y joignant une attestation d’inscription en compte pour que la question soit prise en compte.

Au regard du contexte actuel, la date limite de dépôt des questions écrites sera exceptionnellement repoussée au 8 novembre 2020 (inclus).

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Samuel Warwood,

Maarten Otte

Tel : +33 1 76 77 58 02

maarten.otte@urw.com

1 Les titulaires d'actions au nominatif qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com, en utilisant le numéro d’identifiant et le mot de passe leur permettant de consulter leur compte nominatif sur le site Planetshares.

Les titulaires d’actions au porteur sont tenus de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels.

