Coloplast har i dag meddelt, at selskabet har købt Nine Continents Medical, Inc., et selskab i et tidligt stadie, som har udviklet et implantabelt produkt til stimulation af tibialnerven til behandling af overaktiv blære. Købsprisen omfatter en kontantbetaling på 145 mio. amerikanske dollar og en potentiel senere milepælsbetaling.

Nine Continents Medical, Inc. blev grundlagt i 2014 og er en privatejet virksomhed, der har udviklet en innovativ løsning til behandling af overaktiv blære, en sygdom, der er karakteriseret ved bl.a. behov for hyppigere vandladning, øget akut vandladningstrang, inkontinens og behov for at lade vandet om natten. Produktet er en lille, selvdrevet enhed, der under lokalbedøvelse implanteres i underbenet gennem en kortvarig, minimalt invasiv procedure, og som virker ved at stimulere tibialnerven. Løsningen kræver hverken aktivering fra patientens side, genopladning eller gentagne lægebesøg. Den er baseret på afprøvet data fra perkutan stimulering af tibialnerven, der er en klinisk afprøvet behandling mod overaktiv blære, som allerede findes på markedet.

Coloplast har som ambition, at de kliniske forsøg vil vise, at patienter med denne løsning kan leve et mere normalt liv med betydeligt færre symptomer. Coloplast forventer at påbegynde afgørende kliniske forsøg i løbet af 2021 og sigter mod at opnå præmarkedsgodkendelse for klasse III-produkter i USA og EU i løbet af 2024-2025.

Flere end 80 mio. mennesker over hele verden lever i dag med symptomer på overaktiv blære. Ca. 40% af disse mennesker søger behandling, og blandt dem er ca. 3 mio. kandidater til tredjelinjebehandlinger som den fra Nine Continents.

Opkøbet af Nine Continents og entréen på markedet for behandlinger mod overaktiv blære passer fint ind i Coloplasts mission og strategi om at opsøge organiske og uorganiske vækstmuligheder inden for urologiforretningen og bringe innovative løsninger på markedet.

"Jeg er meget spændt på de fremtidige muligheder for Nine Continents' produkt, og jeg er glad for at kunne cementere vores engagement i urologiforretningen med opkøb inden for det store marked for behandlinger mod overaktiv blære. Der er en stor gruppe af patienter i USA og verden over, som lider af overaktiv blære, og med Nine Continents innovative og minimalt invasive produkt håber vi at gøre livet lettere for endnu flere mennesker," siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen.

Opkøbet er finansieret ved brug af eksisterende kreditfaciliteter, og Coloplasts udbyttepolitik er uændret. Opkøbet har ingen indflydelse på Coloplasts langsigtede forventninger på 7-9% organisk vækst pr. år og en overskudsgrad på over 30% i faste valutakurser. Driftsomkostninger indtil markedsføring er medtaget i Coloplasts årligt stigende kommercielle investeringer på op til 2% af omsætningen.

Advarsel: Forsøgsudstyr. Endnu ikke godkendt til salg i noget land.



Piper Sandler & Co. fungerer som finansiel rådgiver for Coloplast og Davis Polk & Wardwell LLP fungerer som juridisk rådgiver.

Om Coloplast

Coloplast er en dansk virksomhed, der udvikler produkter og services, der er designet til at gøre livet lettere for mennesker med behov for intim sundhedspleje. Coloplast lytter til brugerne for bedre at forstå deres behov og reagerer ved at bringe de bedste idéer på markedet i form af medicinsk udstyr og serviceløsninger.

Læs mere på Coloplast.com



Kontaktperson ved spørgsmål vedrørende opkøbet

Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations

+45 49 11 33 76

dkebj@coloplast.com

Kontaktperson, medier

Lina Danstrup, Senior Media Relations Manager

+45 4911 2607

dklina@coloplast.com

Vedhæftet fil