MONTRÉAL, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Présentement, 19% des résidents du Québec n'ont pas de médecin de famille. Afin de résoudre le problème de pénurie actuel qui laisse les gens sans soins, il est nécessaire de remplacer les médecins qui prennent leur retraite et quittent leur pratique. Par le passé, les hôpitaux ont connu trop souvent de grands problèmes en matière de formation des étudiants et des résidents en médecine familiale. L'équipe d'ingénieurs de iMotion Sécurité a été appelée à développer une solution de télé-éducation qui révolutionne maintenant les installations de formation des UMF grâce à des technologies innovantes, permettant une formation de la plus haute qualité.



Par le passé, la technologie utilisée pour transmettre et enregistrer le son était jugée inadéquate et les images vidéo s'avéraient plus que souvent de piètre qualité. Aujourd'hui, les nouvelles technologies audio et vidéo améliorées que fournit iMotion donnent des résultats exceptionnellement supérieurs, renforçant directement la qualité de la formation. L'utilisation de la plateforme de surveillance vidéo Milestone XProtect, jumelée à des caméras haute-définition et des microphones à rendement supérieur, permettent aux médecins en chef d'observer de près les interactions entre les résidents et les patients. Cela s'avère particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit d'analyser le langage corporel d'un patient tout en enregistrant des conversations à peine perceptibles avec la meilleure qualité et clarté possibles. Les technologies à l'intérieur de ces salles sont maintenant conçues pour être activées sur commande une fois que le patient a donné son consentement. Les solutions mises de l'avant, permettent de réduire le temps nécessaire pour la formation des étudiants en médecine et des médecins en place, en offrant un système d'archivage efficace et des outils faciles à utiliser.

Ayant comme mission principale, la continuité des soins aux patients, le Collège des médecins de famille du Canada mise beaucoup sur la formation des étudiants en médecine. Appuyant fortement cette mission, iMotion a décidé de faire sa part, en modernisant et rétablissant la formation dans les UMF. iMotion Sécurité est fière de participer à l'implantation de centaines de salles de formation des UMF au Québec. La recette utilisée est maintenant reconnue pour avoir le plus haut taux de succès, établissant ainsi le nouveau standard technologique pour les multiples UMF du Québec. Par l'utilisation de technologies efficaces, abordables et de haute qualité, iMotion sécurité s'implante désormais comme un collaborateur de premier plan dans la formation des prochaines générations de médecins de famille au Québec.

À propos d'iMotion Sécurité :

iMotion est un leader en matière de technologie de sécurité avec plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, iMotion offre une gamme de produits et de services de sécurité innovateurs avec des caméras de sécurité de haute performance, des solutions de gestion vidéo intelligente, de la biométrie et des systèmes de contrôle d'accès. Les équipes d'experts d'iMotion sont dédiées à fournir les meilleurs services pour les besoins de sécurité de leurs clients et ont établi des relations durables qui tracent la voie vers l'avenir de la sécurité.

