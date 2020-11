CHICAGO, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sphera, le premier fournisseur mondial de services de logiciels, de données et de conseil de gestion intégrée des risques, a remporté le prix de CFI.co (Capital Finance International) dans la catégorie Meilleures solutions logicielles de durabilité d'entreprise Europe 2020. CFI.co fournit des actualités, des analyses et des commentaires sur les marchés mondiaux en mettant l'accent sur les changements affectant ces marchés, à l'instar de la technologie et de l'innovation.



La solution Corporate Sustainability de Sphera permet un reporting professionnel sur la durabilité et une gestion avancée des performances. Grâce à la collecte de données automatisée, à de puissants outils de reporting, à des fonctionnalités de planification avancées ainsi qu'à la source la plus complète de données sur la durabilité, la divulgation et la gestion des performances sont efficaces, précises et faciles.

La gestion réussie vers la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) réduit l'exposition au risque environnemental, augmente les revenus par le biais de l'innovation, diminue les coûts avec une plus grande efficacité et stimule les initiatives des organisations vers un avenir durable. Grâce à la solution de durabilité de Sphera, les grandes entreprises peuvent réaliser leur vision ESG en recueillant et divulguant des données de durabilité précises à partir de plusieurs sources dans l'ensemble de l'organisation, en gérant les performances par rapport aux objectifs de durabilité de l'entreprise, y compris les projets d'amélioration, et en anticipant les performances futures. Le portefeuille complet de solutions de durabilité de Sphera comprend des logiciels, des données et une expertise en matière de conseils qui fournissent une vue d'ensemble complète des impacts environnementaux des produits et des processus.

Le jury du prix CFI.co dans la catégorie Durabilité a annoncé dans une déclaration écrite : « Le programme exemplaire de gestion intégrée des risques 4.0 de Sphera montre aux entreprises et aux agences gouvernementales comment améliorer au mieux les performances en matière de durabilité, ce que nous considérons comme un aspect essentiel de la planification pour une reprise durable après la pandémie. »

Corporate Sustainability est disponible sur SpheraCloud, une plateforme SaaS (logiciel en tant que service) qui connecte les risques opérationnels, environnementaux, de santé, de sécurité et de durabilité dans l'ensemble d'une organisation. Les capacités prédictives et prescriptives de la plateforme intégrée aident les entreprises à innover de manière sûre et efficace tout en s'assurant qu'elles se conforment aux exigences et développements réglementaires, sociaux et du marché.

« Les leaders de l'industrie comprennent que la demande croissante du marché de la part des investisseurs, des consommateurs et des régulateurs d'ESG nécessite une nouvelle approche vis-à-vis de la durabilité, et ils font confiance à Sphera pour les soutenir avec une expérience, des logiciels et des données éprouvés qui sont adaptables pour atteindre leurs objectifs de durabilité uniques », a déclaré Paul Marushka, président-directeur général de Sphera. « Nous sommes honorés d'être reconnus par CFI.co pour notre solution Corporate Sustainability qui aide nos clients à répondre aux attentes externes en matière de données et de divulgation “de qualité investisseur". »

Chaque année, CFI.co recherche des individus et des organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et ajoutent de la valeur pour toutes les parties prenantes. Le programme de prix CFI.co vise à identifier et récompenser l'excellence partout où elle inspire les autres pour améliorer leurs propres performances.

Découvrez comment atteindre de plus grandes valeurs commerciales en intégrant la durabilité à votre stratégie commerciale lors du Sommet virtuel Sphera Sustainability (du 10 au 12 novembre).

À propos de Sphera

Sphera crée un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Notre plateforme innovante de gestion des risques basée sur le cloud connecte une quantité sans précédent d'informations qui permettent d'obtenir des connaissances plus approfondies au sein d'une entreprise. Nous mettons en œuvre, intensifions et optimisons les stratégies intégrées de gestion des risques afin d'aider les clients à identifier, gérer et atténuer les risques dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la durabilité, de la gestion des risques opérationnels et de la gérance des produits.

