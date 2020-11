Odico A/S

November 03, 2020

Den 3. november 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

1) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

7) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

8) Valg til bestyrelsen.

a) Valg af formand

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

Ad 1

Konsulent/Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som dirigent valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 390.625 svarende til 58,26% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelese 29-2020 den 12. oktober 2020 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2

Bestyrelsen ved formanden, Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019/20.

Primært blev der i beretningen lagt vægt på Odicos udvikling, produktmodning og lancering af skærerobotten ’Cut’n Move’ i forretningsområdet ’Robotløsninger’. Produktet bygger på Odicos koncept ’Factory on The Fly’.

Indenfor ’Digital Fabrikation’ fremhævede formanden den første web-baserede produktkonfigurator, ’Well Mate’, til fremstilling af specialdesignede brøndstøbeforme til brug ved renovering eller etablering af nye kloak- og regnvandsledninger.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3

Jens Munch-Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019/2020 offentliggjort 17. september 2020 udvisende et underskud på DKK 7.236.138 efter skat. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad 4

Det besluttedes, at årets resultat overføres til næste år.

Ad 5

Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.

Ad 6

Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen fortsætter uændret for det indeværende regnskabsår, med en intention om at gøre vederlaget resultatafhængigt.

Ad 7

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af § 3 stk. 4 jf. bilag 1 i indkaldelsen til generalforsamlingen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8

Dirigenten oplyste, at Søren Ravn Jensen, Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstillede til selskabets bestyrelse. Søren Ravn Jensen som formand og Jens Munch Hansen samt Niels Kåre Bruun som menige medlemmer.

Forud for valget henviste dirigenten til, at bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv fandtes i bilag 2 til indkaldelsen i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk. 3.

8a Søren Ravn Jensen blev nyvalgt til formand for bestyrelsen

8b Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun blev genvalgt til bestyrelsen

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Søren Ravn Jensen (formand)

Jens Munch-Hansen

Niels Kåre Bruun

Ad 9

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 10

Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen

