København, 3. november 2020

EAC Invest A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39 modtaget en meddelelse fra Ib Sønderby, hvoraf det fremgår, at Ib Sønderby og Zoar Invest ApS per den 3. november 2020, direkte og indirekte besidder aktier og stemmerettigheder på mere end 5% procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i EAC Invest A/S.

Ifølge meddelelsen ejer Ib Sønderby personligt 34 aktier. De resterende 507 aktier, svarende til 5,04%, ejes igennem selskabet Zoar Invest ApS, der er kontrolleret af Ib Sønderby. Ib Sønderby råder dermed direkte og indirekte over 541 aktier og stemmer i EAC Invest, svarende til 5,38% af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

EAC Invest A/S

