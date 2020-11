OTTAWA, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des centaines de travailleurs et travailleuses des différentes communautés du Canada tiennent des rencontres virtuelles avec leurs députées et députés fédéraux cette semaine dans le cadre de la première semaine d’action canadienne du genre, organisée par les syndicats du Canada.



Les personnes qui participent à l’action inciteront les représentantes et les représentants élus à réclamer des investissements fédéraux dans la création d’emplois, les soins de santé et les services de garde d’enfants, entre autres programmes nécessaires. Plus de 200 rencontres sont prévues.

« La pandémie continue à perturber nos vies d’innombrables manières. Nos gouvernements ont un rôle crucial à jouer pour voir à ce que les travailleurs et travailleuses et leurs familles réchappent à la crise qui se poursuit », dit Hassan Yussuff, président du CTC. « Les travailleurs et les travailleuses savent qu’ils doivent militer en faveur de solutions qui sont axées sur ce qu’ils vivent et qui comblent les lacunes systémiques révélées par la pandémie. Actuellement, ils ne peuvent le faire que virtuellement, et de nombreux travailleurs et travailleuses se manifestent afin de faire ce qu’il faut pour se faire entendre », ajoute M. Yussuff.

Les syndicats du Canada incitent le gouvernement fédéral à mettre l’économie à l’abri des désastres. Cela exige de s’engager à mettre en œuvre des projets prêts à démarrer qui créent des emplois stables et rémunérateurs et à investir dans la formation professionnelle, particulièrement pour les travailleurs et les travailleuses affectés plus que les autres par la pandémie, y compris les femmes, les personnes racialisées et celles qui ont un handicap. Les syndicats incitent le gouvernement à commencer par mettre en vigueur le salaire minimum de 15 $ qu’il a promis dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.

La pandémie a en outre mis en évidence le besoin d’un système de santé public plus résilient et plus englobant. Les syndicats du Canada réclament depuis longtemps la mise en œuvre d’un régime universel d’assurance-médicaments à payeur unique, et le besoin en est d’autant plus pressant actuellement que des millions de personnes vivant au Canada ont perdu l’accès à une assurance-médicaments et ont de la difficulté à payer leurs médicaments sur ordonnance.

« Il n’est pas question de rétablir le statu quo », affirme M. Yussuff. « Au contraire, nous avons résisté à la pandémie mieux que certains pays en nous serrant les coudes et en prenant soin les uns des autres. Cette semaine, les députés entendront leurs commettantes et commettants leur indiquer directement comment ils peuvent continuer à appuyer les travailleurs et travailleuses et leurs familles. »

