Corinne Granger devient présidente du conseil d’administration de Global Bioenergies

Evry, le 03 novembre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce que John Pierce, Président du Conseil d’administration de Global Bioenergies depuis 2015, a démissionné de sa fonction de Président tout en restant administrateur.

John Pierce déclare : « La Société a récemment franchi des étapes très importantes de son développement, et son centre de gravité se déplace maintenant vers la commercialisation dans le domaine de la cosmétique : c’est le moment de passer le relai de la présidence du Conseil à une personne expérimentée du domaine. En tant qu’administrateur, je continuerai de contribuer ardemment au développement de la Société ! »

Corinne Granger, Directrice exécutive Médicale et de la R&D d’un groupe pharmaceutique spécialisé en Dermocosmétique et administratrice de Global Bioenergies depuis mars 2020, devient la nouvelle Présidente du Conseil.

Corinne Granger indique : « Produire des ingrédients innovants et développer des produits nouveaux dans le domaine cosmétique sont des activités complexes, qui demandent une équipe multidisciplinaire que Global Bioenergies est en train de construire au niveau opérationnel et au niveau du Conseil d’administration. Nos innovations permettront de faire basculer dans la naturalité de très nombreuses gammes de produits cosmétiques, et seront l’objet de partenariats avec les grands industriels du domaine. »

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur général de la Société, conclut : « Un immense merci à John pour son engagement et son talent de chairman, qui ont clairement contribué à construire Global Bioenergies. Continuons la route ensemble ! Et merci à Corinne de lui succéder dans cette nouvelle étape pour l’entreprise. Nous comptons apporter une contribution essentielle au grand projet porté par l’ensemble du domaine de la cosmétique de n’utiliser que des ingrédients d’origine naturelle et de s’affranchir ainsi du pétrole. La réussite de cette initiative servira d’exemple aux autres secteurs de l’industrie tels que les transports, les matériaux et le textile, secteurs dans lesquels notre technologie s’appliquera également, à plus long terme. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

