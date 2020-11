PASADENA, Calif., Nov. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluebeam, Inc., vooraanstaand ontwikkelaar van oplossingen en diensten die de lat hoog leggen voor professionals uit de architectuur, engineering en bouw van over de hele wereld, kondigt vandaag een grotere uitbreiding aan van haar wereldwijde Studio gegevensinfrastructuur, waardoor klanten sneller en veiliger toegang kunnen krijgen tot hun op de cloud gebaseerde projecten, terwijl ze tegelijkertijd aan de strenge lokale gegevenseisen voldoen.

Studio is een op de cloud gebaseerde samenwerkingsruimte waar men toegang toe kan krijgen via Bluebeam Revu en waarmee projectteams documenten kunnen markeren en real-time kunnen samenwerken, of het nu op locatie, in de vrachtwagen of - recenter nog - vanuit huis is. Bluebeam begon de wereldwijde data-infrastructuur in augustus 2020 met een nieuwe Australische server ter aanvulling op de servers in de VS en het VK en wil in Q4 2020 nog een server gaan plaatsen in Duitsland. De lokale servers bieden gebruikers de mogelijkheid om real-time samen te werken in Studio-sessies en sneller documenten te beheren in Studio-projecten, terwijl de gegevens lokaal worden opgeslagen en men voldoet aan de wet en eisen omtrent gegevensopslag.

“Voor online samenwerking is veel meer nodig dan een internetverbinding,” aldus Bluebeam CTO Jason Bonifay. “Hoewel het concept cloud computing verre van nieuw is, zijn de beveiliging en toegankelijkheid van gegevens belangrijker dan ooit tevoren. De wet- en regelgeving die definieert hoe we internationaal contact kunnen maken, is de afgelopen jaren steeds uitgebreider geworden en de vraag naar betere prestaties en beveiliging leidt ertoe dat veel landen een gegevenswetgeving hanteren waarvoor een nieuwe infrastructuur nodig is. De nieuwe cloudinfrastructuur die we in gebruik gaan nemen, pakt de directe uitgave van gegevensresidentie aan, terwijl het tegelijkertijd een robuuster platform biedt nu steeds meer bouwers digitaal gaan samenwerken."

“Digitale samenwerking is nog nooit zo belangrijk geweest, nu teams niet alleen wereldwijd van elkaar gescheiden zijn, maar ook lokaal,” aldus Bluebeam CPO Roger Angarita. “Gezien de specifieke behoefte van bouwers die binnen en buiten verschillende regio's werken, hebben we onze klantgerichte aanpak toegepast om het probleem op te lossen en werken we direct met klanten samen om een beter begrip te krijgen van de problemen waar zij mee te maken hebben. Door precies te begrijpen hoe de steeds grotere behoefte aan regelgeving omtrent lokaal gegevensbehoud impact had op de mogelijkheid van de organisatie om digitaal samen te werken, kunnen we met ze samenwerken om lokale oplossingen te vinden waarmee hun levensgrote problemen kunnen worden opgelost. Het is dan ook geen verrassing dat we daardoor de prestaties van Studio in het algemeen hebben kunnen verbeteren.”

Meer informatie over de nieuwe Studio-server in Duitsland vindt u hier. Toegang tot deze nieuwe server is automatisch voor alle gebruikers van Revu 20 of Revu 2019 in de DACH-regio.



De samenwerkingsoplossingen van Bluebeam die toegang bieden tot Studio zijn nu beschikbaar op Bluebeam.com/nl en via ons wereldwijde resellernetwerk.

