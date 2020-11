MONTRÉAL, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d’entreprises innovantes au pays, est fier de compter 10 entreprises clientes dans le prestigieux palmarès « Growth 2020 » de Canadian Business qui réunit les entreprises canadiennes qui ont connu la plus forte croissance durant la dernière année.



« Nous sommes très satisfaits de la performance de nos entreprises clientes. Notre performance comme accélérateur-conseil est intimement liée à celle des entreprises que nous accompagnons et aujourd’hui, la forte présence de nos entreprises clientes dans ce palmarès témoigne de la pertinence et de l’importance de nos services dans le paysage du développement économique du Québec. »

Claude Martel—Président et chef de la direction d’Inno-centre



Les entreprises clientes d’IC qui se sont illustrées sont :

Les Abeilles Busy Bees

Animation Squeeze Studio

CIAO Technologies Inc.

Cook it

Les Composites Motion Inc.

Electrimat Ltée

Nucléom Inc.

Osédéa Inc.

Sinobec Group Inc.

Les Technologies Openmind Inc.

À propos d’Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 450 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Pour plus d’informations, visitez www.inno-centre.com

