MONTRÉAL, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui le départ de Jovan Antunovic, vice-président principal et chef de la commercialisation, qui a accepté un autre poste. Sa démission sera effective en date du 13 novembre 2020.



« Je tiens à remercier Jovan pour sa contribution depuis qu’il s’est joint à la Société il y a près de deux ans. Il a joué un rôle-clé dans la mise en valeur de notre réseau en ventes et marketing aux États-Unis et nous avons maintenant une solide base sur laquelle nous pouvons bâtir. Je ne souhaite que du succès à Jovan dans son nouveau projet, » a déclaré Paul Lévesque, président et chef de la direction, Theratechnologies.

« Alors que nous entamerons le processus de recrutement, nous serons à la recherche de candidats possédant une vaste expérience américaine ainsi qu’une compréhension profonde des forces du marché et des parties prenantes, » a ajouté M. Lévesque.

Jusqu’à temps qu’un candidat idéal ait été trouvé, les opérations en ventes et marketing seront gérées directement par Paul Lévesque.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l’information disponible à la date où ils sont formulés, et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés sur le processus de recrutement et sur notre habileté à trouver un candidat approprié.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivants : nous serons en mesure de trouver un candidat possédant une vaste expérience américaine ainsi qu’une compréhension profonde des forces du marché et des parties prenantes dans un délai raisonnable.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses comprennent le risque que nous ne puissions trouver un candidat possédant une vaste expérience américaine ainsi qu’une compréhension profonde des forces du marché et des parties prenantes et que nous ne puissions compléter le processus d’embauche dans un délai raisonnable.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 et au formulaire 40-F daté du 25 février 2020 disponibles sur EDGAR, pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

