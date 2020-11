MIAMI, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guess & Co. Corporation dengan bangga mengumumkan Dewan Direksi perusahaan berdasarkan hasil pemilihan pada Rapat Tahunan Pemegang Saham. Dewan Direksi bertanggung jawab atas tata kelola seluruh Guess & Co. Corporation. Berikut adalah hasil pemilihan Dewan Direksi berdasarkan Rapat Tahunan Pemegang Saham perusahaan yang dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2020.



Jerry D. Guess, Ketua Dewan Direksi

D. Michelle Stewart, Ketua Deputi Dewan Direksi

James R. Jackson, Wakil Ketua Dewan Direksi

Mitchell M. Cohen, Direktur Utama Dewan Direksi

Paris N. Smith, Direktur

Kyra A. Anderson, Direktur

Stephen T. Baldacci, Direktur

Jerry D. Guess,

Direktur & Ketua

Guess telah menekuni berbagai macam usaha sejak usia 13 tahun. Sebagai ahli strategi dan seorang visioner, Guess memanfaatkan pengalamannya selama lebih dari 20 tahun untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Dengan bermitra bersama pihak lain, Guess meluncurkan Guess & Co. Corporation, perusahaan yang berfokus untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat di A.S. maupun seluruh dunia. Guess adalah pemimpin tangguh yang selalu menyokong tim dan klien perusahaan berdasarkan pengalamannya dalam mengatasi masalah pribadi maupun masalah terkait usaha. Guess merupakan lulusan Bisnis dari Adams State University. Kini, beliau sedang mengenyam pendidikan dalam bidang Keuangan di Purdue University Global. Guess telah mengembangkan usahanya ke berbagai bidang, mulai dari start-up, keuangan, merger, akuisisi, turnaround, restrukturisasi, kebangkrutan, reorganisasi, pengembangan bisnis, perencanaan strategis, pemasaran, hubungan masyarakat, hingga pengembangan masyarakat. Ia berhasil meluncurkan perusahaan sosial nirlaba dan menjabat sebagai ketua deputi senior sekaligus presiden. Beliau juga menjabat sebagai ketua dan presiden kontraktor umum di wilayah barat tengah A.S. Selain itu, Guess telah berkontribusi ke masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menjabat sebagai anggota pemungutan suara dari Forsyth County Juvenile Crime Prevention Council di Winston-Salem, Carolina Utara, selama dua periode dengan tugas meninjau dan menyetujui proposal hibah untuk remaja bermasalah. Selain itu, beliau juga menjadi kandidat Dewan Sekolah Charlotte-Mecklenburg setelah salah satu anggotanya mengundurkan diri. Guess ditunjuk sebagai ketua dewan direksi Guess & Co. Corporation pada bulan Januari 2019. Sebelumnya, Guess memegang peranan penting sekaligus bertanggung jawab atas strategi dan pengembangan perusahaan. Sebagai ketua Guess & Co. Corporation, Guess telah menunjukkan kepemimpinan dengan mendorong semua anggota Dewan berkontribusi untuk memajukan masa depan perusahaan.

D. Michelle Stewart,

Direktur & Ketua Deputi

Stewart bergabung dengan perusahaan sebagai wakil presiden eksekutif dan direktur pelaksana sementara pada tahun 2017. Setelah itu, beliau ditunjuk sebagai wakil presiden dan CCO sementara. Stewart merupakan arsitek strategi pertama saat perusahaan masih dalam fase start-up. Ia bertugas untuk menganalisis pasar dan kesempatan perluasan. Pada akhir 2017, Stewart diangkat menjadi presiden perusahaan. Setelah pensiun sesaat, Stewart kembali ke Guess & Co. Corporation pada Februari 2019 untuk melanjutkan jabatannya sebagai ketua deputi. Stewart telah mengantongi pengalaman bisnis selama dua dekade. Beliau memulai kariernya sebagai investor real estat. Ia telah menangani transaksi senilai $500 juta selama bertahun-tahun. Stewart meraih gelar pendidikan dalam Kepemimpinan Organisasional dari Colorado State University Global. Sebelum bergabung bersama Guess & Co. Corporation, ia berperan sebagai mitra perusahaan keuangan komersil untuk usaha kecil. Sebagai ketua deputi dewan direksi, Stewart bekerja sama dengan ketua untuk mengawasi dewan. Stewart merupakan anggota komite eksekutif dewan direksi.

James R. Jackson,

Direktur & Wakil Ketua

Jackson merupakan seorang profesional dalam bidang keuangan. Beliau pensiun dari Wachovia (sekarang bernama Wells Fargo) setelah mengabdi selama 37 tahun lebih. Karier keuangannya dimulai saat ia menjabat sebagai rekan pajak fidusia untuk lembaga keuangan tersebut. Kemudian Jackson menjadi petugas dana sosial bank dan bertanggung jawab untuk mengelola lebih dari 500 rekening dalam daftar klien manajemen kekayaan bank. Setelah pensiun, Jackson menjadi mitra layanan keamanan swasta. Dalam jabatannya, beliau memfasilitasi pelatihan serta menangani administrasi dan pengembangan bisnis. Awalnya, Jackson bergabung dengan Guess & Co. Corporation sebagai penasihat khusus untuk membahas berbagai hal penting bersama para dewan direksi serta manajemen senior. Sebagai direktur dan wakil ketua, Jackson bertanggung jawab untuk mengawasi tata kelola perusahaan bersama dengan ketua juga ketua deputi. Beliau merupakan anggota komite eksekutif dewan direksi. Ia juga menjabat sebagai ketua komite nominasi dan tata kelola dewan direksi, serta anggota komite audit dewan direksi.

Mitchell M. Cohen,

Direktur & Direktur Utama

Cohen adalah eksekutif dan direktur perusahaan yang sarat pengalaman. Beliau menjabat sebagai CEO Pursuit Management LLC. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai CFO Athenian Venture Partners. Cohen telah mengantongi pengalaman dalam bidang keuangan, operasional, dan bisnis umum sebagai eksekutif senior di beberapa perusahaan publik maupun swasta selama lebih dari 30 tahun. Sebelum bekerja di Athenian, Cohen bekerja sebagai eksekutif keuangan sementara pada sebuah manajer aset publik. Ia menjabat sebagai CFO dan sekretaris Asta Funding, Inc. selama hampir lima tahun. Cohen juga telah bekerja selama lebih dari tujuh tahun dalam bidang akuntansi publik dengan spesialisasi audit keuangan pengelola investasi global serta keterlibatan merger dan akuisisi. Beliau telah berhasil meningkatkan laba dalam transaksi PIPE yang rumit, merger terbalik, penawaran publik, dan pembiayaan perusahaan swasta. Cohen, yang pernah menjadi CFO, wakil presiden eksekutif, sekaligus sekretaris Ramp Corp. dari bulan November 2003 hingga September 2004, menjabat sebagai kepala akunting sejak November 2003. Beliau telah mengabdi di Ramp Corp. (Sebelumnya bernama Medix Resources Inc.) sejak November 2003. Cohen merupakan konsultan keuangan dan bisnis di tiga perusahaan publik pada bulan Juni 2002 hingga Oktober 2003. Ketiga perusahaan publik tersebut adalah Siebert Financial Corporation, Everything's Jake, dan Ehrlich Bober Financial Corporation. Ia menjabat sebagai CFO dari bulan November 1998 hingga Mei 2002, kemudian diangkat sebagai wakil presiden eksekutif Siebert Financial Corp. Selain itu, Cohen menjabat sebagai CFO pada dua perusahaan publik lainnya. Cohen lulus dari Queens College dengan gelar B.A. dalam bidang utama Akuntansi dan bidang sampingan Ekonomi. Beliau menjadi pengajar tetap dalam kelas pendidikan profesional untuk akuntan yang berfokus pada masalah Komisi Sekuritas dan Bursa, serta kelas pendidikan lainnya di Hofstra University. Ia juga pernah menjadi pembicara utama dalam konferensi seputar investasi dan industri. Sebagai direktur utama, Cohen bertanggung jawab kepada para dewan untuk memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi standar tata kelola yang tinggi. Beliau adalah anggota komite nominasi dan tata kelola dewan direksi. Ia juga merupakan ketua komite audit dewan direksi.

Paris N. Smith,

Direktur

Smith adalah seorang profesional dalam sektor publik. Beliau menjabat sebagai direktur utama pertama dan sementara Guess & Co. Corporation saat perusahaan diluncurkan tahun 2017. Setelah kontraknya sebagai wakil ketua dan sekretaris di sebuah perusahaan induk swasta terdiverisifikasi senilai jutaan dolar berakhir, ia bergabung ke Guess & Co. Corporation dengan jabatan sebagai direktur utama perusahaan. Smith adalah seorang profesional bisnis dan keamanan dunia siber dengan pengalaman lebih dari satu dekade. Beliau menyelesaikan pendidikan di University of North Carolina di Charlotte, lalu melanjutkan studi dalam bidang Keamanan Jaringan di ECPI College of Technology. Ia meraih gelar Sarjana Keamanan Siber dari Strayer University. Selain itu, ia pernah menduduki beberapa jabatan dalam bidang manajemen teknologi, seperti direktur deputi Teknologi untuk Panitia Pelantikan Presiden tahun 2013. Baru-baru ini, Smith menjadi analis penemuan dan forensik elektronik untuk pemerintah A.S. Beliau juga memegang izin aktif atas Akses Sangat Rahasia/SCI. Ia merupakan anggota komite nominasi dan tata kelola Dewan Direksi Guess & Co. Corporation. Smith kembali ditunjuk sebagai dewan direksi pada Maret 2019.

Kyra A. Anderson,

Direktur

Anderson adalah seorang profesional bisnis yang berpengalaman. Saat ini, Anderson menjabat sebagai ketua deputi, presiden, dan CEO The Guess Corporation Holding Co., Inc. (TGC), sebuah perusahaan sosial nirlaba yang menjalankan bisnis dalam peluang kesempatan kerja kedua. Beliau juga merupakan ketua dan presiden The Guess Construction Company, Ltd. yang merupakan kontraktor umum layanan penuh. Sebelum memulai karier bisnisnya, ia bekerja sebagai seorang artis musik pertunjukan dan model. Ia memiliki label rekaman independen pribadi. Anderson bekerja di Guess & Co. Corporation sebagai wakil presiden, asisten sekretaris, dan asisten bendahara pada tahun 2018. Beliau memiliki pemahaman yang tajam tentang operasional perusahaan. Pada Agustus 2020, ia ditunjuk sebagai dewan direksi perusahaan. Anderson merupakan anggota komite nominasi dan tata kelola serta anggota komite kompensasi Dewan Direksi Guess & Co. Corporation.

Stephen T. Baldacci,

Direktur

Baldacci adalah seorang eksekutif bisnis profesional dengan segudang pengalaman. Sebelumnya, Baldacci menjabat sebagai wakil presiden eksekutif senior, CCO, dan presiden grup operasional perusahaan. Beliau merupakan presiden dan kepala pemasaran The Washington Redskins, sebuah tim profesional di National Football League. Ia bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali merek legendaris dan berhasil menjadikannya sebagai salah satu waralaba liga yang paling unggul. Baldacci merupakan mitra ekuitas dan kepala pemasaran firma periklanan Snyder Communications. Dalam masa jabatannya, ia berhasil meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan dari $4 juta menjadi lebih dari $1,4 miliar, serta berhasil memfasilitasi penjualan perusahaan. Sebagai pendiri dan CEO Baldacci Communications/BC Worldwide, beliau menyediakan jasa konsultasi, pemasaran, serta manajemen integrasi pascamerger kepada berbagai klien seperti AMTRAK, GEICO, Apogen Technologies, dan Virginia Tourism. Baldacci memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dan Sarjana Sastra Inggris dari Hartwick College, lalu melanjutkan studi pascasarjana di Georgetown University. Beliau diangkat menjadi Dewan Direksi pada bulan September 2020. Ia adalah anggota komite eksekutif, komite nominasi dan tata kelola, serta komite kompensasi dewan direksi.

Tentang Guess & Co. Corporation

Guess & Co. Corporation adalah perusahaan solusi penatalayanan global yang sedang berkembang dalam bidang bisnis energi, perawatan kesehatan, teknologi, dan real estat. Kami bermitra dengan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guess & Co. Corporation adalah kontraktor terdaftar di Pemerintah A.S. yang menyediakan solusi bagi lembaga pemerintah federal, dengan anggota perusahaan yang memiliki izin aktif ke akses sangat rahasia/SCI. Perusahaan memiliki kantor pusat di Miami, Florida, dengan lebih dari 20 anak perusahaan. Guess & Co. Corporation didirikan pada Agustus 2017. Tim manajemen Guess & Co. Corporation telah berpengalaman selama lebih dari 50 tahun.

