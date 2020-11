マイアミ発, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guess & Co.コーポレーション (Guess & Co. Corporation) は、年次株主総会での選任を受け、取締役会メンバーを発表した。同取締役会は、Guess & Co.コーポレーションのガバナンス全体に責任を負う。2020年10月30日 (金) に開催された定時株主総会において、取締役会に以下のメンバーが選任された。



ジェリー・D. ゲス (Jerry D. Guess)、取締役会会長

D. ミシェル・スチュワート (D. Michelle Stewart)、取締役会会長代理

ジェームズ・R. ジャクソン (James R. Jackson)、取締役会副会長

ミッチェル・M. コーエン (Mitchell M. Cohen)、取締役会筆頭取締役

パリス・N. スミス (Paris N. Smith)、取締役

キラ・A. アンダーソン (Kyra A. Anderson)、取締役

スティーブン・T. バルダッチ (Stephen T. Baldacci)、取締役

ジェリー・D. ゲス、

取締役兼会長

13歳から起業家として次々と事業を立ち上げてきた。先見の明のある戦略家で、20年を超える経験を活かして、人々の生活改善に取り組んでいる。同氏は他者と協力してGuess & Co.コーポレーションを立ち上げ、米国内外でコミュニティの問題解決策を重点としている。個人的にもビジネスでも挫折の経験を通じて、レジリエンスを備えたリーダーとして、同社チームや法人顧客との協議に不屈の精神で臨んでいる。アダムズ州立大学 (Adams State University) でビジネスコースを修了。現在、金融学学位を取得すべく、パデュー大学グローバル (Purdue University Global) に在籍。スタートアップ、財務、合併、買収、事業再生、構造改革、破産、再編、事業開発、戦略計画、マーケティング、広報、コミュニティ開発など、多くの分野で経験を蓄積。上級副会長兼社長として営利目的の社会的企業を成功裡に立ち上げ。また、米国中西部にある総合建設請負業者の会長兼社長を務めた経歴も持つ。同氏は長年にわたってコミュニティに貢献してきた。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムにあるフォーサイス郡青少年犯罪防止評議会 (Forsyth County Juvenile Crime Prevention Council) で投票権を持つ委員を2期務め、危険な状態にある青少年に対する助成金提案の審査および承認に従事した。また、シャーロット-メックレンバーグ教育委員会 (Charlotte-Mecklenburg School Board) 委員の辞任を受け、委員候補にも選出された。2019年1月にGuess & Co.コーポレーションの取締役会会長に任命された。これに先立って、戦略および開発担当主幹を務めた。Guess & Co.コーポレーション会長として、取締役会を統率し、取締役全員の貢献を促し、同社の将来を方向づけていく。

D. ミシェル・スチュワート、

取締役兼会長代理

2017年に臨時取締役副社長兼専務取締役として入社。その後、臨時取締役副社長兼代表取締役に任命された。同氏は、スタートアップ段階で同社戦略を作成。市場拡張および事業拡張機会に関する分析も担当した。2017年後半に同社社長に就任。一時退職した後、2019年2月にGuess & Co.コーポレーションに復帰、会長代理に就任した。同氏のビジネス経験は20年に及ぶ。不動産投資家としてキャリアを開始。長いキャリアを通じて、合計5億ドル (約523億6,100万円) もの取引を処理。コロラド州立大学グローバル校 (Colorado State University Global) で組織リーダーシップ・コースを修了。Guess & Co.コーポレーションに入社する前には、中小企業に融資する金融会社パートナーを務めた。取締役会会長代理として、会長と緊密に連携して取締役会を監督していく。 取締役会執行委員会メンバーでもある。

ジェームズ・R. ジャクソン、

取締役兼副会長

金融分野において豊富な経験を有する。ワコビア (Wachovia) (現ウェルズ・ファーゴ (Wells Fargo)) に37年以上勤務した後に退職。金融機関の受託者税務アソシエイトとして金融キャリアをスタート。銀行の公益信託担当役員として、資産管理顧客の500を超える口座の管理を担当した。退職後、民間警備サービス会社の役員に就任。人材育成を促進し、運営および事業開発を担当した。当初、特別顧問としてGuess & Co.コーポレーションに入社し、重要な案件で取締役会および経営陣と緊密に連携した。取締役兼副会長として、会長および会長代理とともに同社のガバナンスを監督する責任を担う。取締役会執行委員会委員でもある。さらに、取締役会の指名委員会およびガバナンス委員会の委員長、取締役会監査委員会委員でもある。

ミッチェル・M. コーエン、

取締役兼筆頭取締役

専務取締役および会社取締役として豊富な経験を有する。コーエンはPursuit Management LLCの最高経営責任者である。Athenian Venture Partnersでは最高財務責任者を務めた。複数の株式公開会社および非上場会社の上級管理職として、30年以上にわたって財務、事業運営、および事業全般の経験を蓄積。Athenian Venture Partners以前は、公開資産運用会社の臨時財務責任者の責務を全うした。アスタ・ファンディング (Asta Funding, Inc) では、CFO兼書記役を約5年間務めた。また、ヘッジファンドの会計監査や合併・買収に重点を置く公認会計士を7年以上務めた。複雑なPIPE取引、逆さ合併、新規株式公開、および非上場企業への資金調達などの経験も豊富。2003年11月から2004年9月までランプ・コーポレーションコーポレーション (Ramp Corporation) の最高財務責任者、代表取締役副社長兼書記役を務め、2003年11月からは上級財務担当役員を務めた。2003年11月にランプ・コーポレーション (旧メディックス・リソース (Medix Resources Inc.)) に入社。2002年6月から2003年10月まで、株式上場会社3社の財務およびビジネスコンサルタントを務めた。1998年11月から2002年5月まで、シーバード・ファイナンシャル (Siebert Financial Corp.) の最高財務責任者、代表取締役副社長を歴任。勤務した株式上場会社には、シーバード・ファイナンシャル、Everything's Jake、Ehrlich Bober Financial Corporationがある。会計士向けの継続専門教育クラスで証券取引委員会関連の内容を重点に教授、ホフストラ大学 (Hofstra University) でも継続教育クラスを担当した経験がある。投資および業界関連の会議では特別講演にも招聘される。その他2社の上場企業でも最高財務責任者を務めた。クイーンズ・カレッジ (Queens College) では会計学で文学士号を取得し、経済学を副専攻した。主席取締役として、同社が高水準のガバナンスを遵守できるよう、取締役会で重要な監督職務を担っている。取締役会指名委員会およびガバナンス委員会委員でもある。さらに、取締役会監査委員会委員長も務める。

パリス・N. スミス、

取締役

スミスは公共部門の専門家。2017年のGuess & Co.コーポレーション立ち上げ時には、初期および暫定の主席取締役を務めた。同社に入社前、数百万ドル規模の分散投資非上場持株会社の副会長兼書記役を務めた後、主席取締役を務めた。ビジネスおよびサイバーセキュリティ分野で10年以上の豊富な経験を有する。ノースカロライナ大学シャーロット校 (University of North Carolina at Charlotte) 卒業後、ECPI工科大学 (ECPI College of Technology) でネットワークセキュリティを専攻した。ストレイヤー大学 (Strayer University) でサイバーセキュリティの学位を取得。2013年大統領就任式委員会の技術担当次長をはじめ、複数の技術管理職を歴任。最近では、米国政府の電子情報開示およびフォレンジックアナリストを務めた。最高機密/SCIクリアランスを許可されている。Guess & Co.コーポレーション取締役会の監査、指名およびガバナンス各委員会委員。2019年3月に取締役会に再任命された。

キラ・A. アンダーソン、

取締役

アンダーソンはビジネス分野で豊富な経験を有する。現在、雇用のセカンドチャンスを提供する営利目的の社会的企業、Guessコーポレーション・ホールディング (The Guess Corporation Holding Co., Inc、TGC) の会長代理兼社長兼CEOを務める。 また、フルサービスの総合建設請負業者、Guessコンストラクション・カンパニー (The Guess Construction Company, Ltd) の会長兼社長でもある。ビジネスキャリアを開始する以前は、音楽アーティストおよびモデルであった。同氏は、独立系レコードレーベルを所有している。2018年にGuess & Co.コーポレーションの副社長、書記役補佐、財務部長代理を務めた。同社の運営を細部まで理解しており、2020年8月に取締役に任命された。Guess & Co.コーポレーション取締役会の指名、ガバナンス、および報酬の各委員会委員である。

スティーブン・T. バルダッチ、

取締役

経営幹部として豊富な経験を有する。これまでに、同社の代表取締役副社長、代表取締役、および同社の業務担当グループ社長を務めた。ナショナル・フットボール・リーグ (NFL) のプロチーム、ワシントン・レッドスキンズ (Washington Redskins) 社長兼最高マーケティング責任者も務めた。在職中、伝説的なブランドを復活させる責任を担い、同ブランドをリーグで最も価値のあるフランチャイズにすることに成功した。広告会社スナイダー・コミュニケーションズ (Snyder Communications) の出資者兼最高マーケティング責任者として、年間収益を400万ドル (約4億1,800万円) から14億ドル (1,466億2,700万円) 超まで伸ばし、最終的に売上増を達成した。バルダッチ・コミュニケーションズ/BCワールドワイド (Baldacci Communications/BC Worldwide) の創設者兼CEOとして、アムトラック (AMTRAK)、ガイコ (GEICO)、アポゲン・テクノロジーズ (Apogen Technologies)、バージニアツーリズム (Virginia Tourism) など、多くのクライアントにコンサルティング、マーケティング、合併後の統合管理サービスを提供した。ハートウィック大学 (Hartwick College) で政治学と英文学の学士号を取得し、ジョージタウン大学 (Georgetown University) 大学院で学んだ。 同氏は2020年9月に取締役会に任命されている。 取締役会執行委員会、指名およびガバナンス委員会、ならびに報酬委員会委員である。

Guess & Co.コーポレーションについて

Guess & Co.コーポレーション (Guess & Co. Corporation) は、エネルギー、ヘルスケア、テクノロジー、不動産の各事業でグローバルなスチュワードシップ・ソリューションを提供する新興企業である。地域社会、企業、政府と協力して人々の福祉の向上に取り組んでいる。同社は、連邦政府機関にソリューションを提供する米国政府の登録業者で、同社メンバーは有効な最高機密/SCIクリアランスを許可されている。フロリダ州マイアミに本社を構え、20社を超える子会社を擁する。2017年8月に設立。経営陣全員を合わせると、その経験は50年を超える。

