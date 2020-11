미국 마이애미, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guess & Co. Corporation은 정기 주주총회를 개최하고 이사회를 구성했다고 밝혔다. 이사회는 Guess & Co. Corporation의 전반적인 거버넌스를 관리하게 된다. 아래 인사들은 2020년 10월 30일 금요일 열린 정기 주주총회에서 선임된 이사회 이사들이다.



제리 게스(Jerry D. Guess) 이사회 의장

미셸 스튜어트(D. Michelle Stewart) 이사회 공동의장

제임스 잭슨(James R. Jackson) 이사회 부의장

미첼 코언(Mitchell M. Cohen) 이사회 간사

패리스 스미스(Paris N. Smith) 이사

카이라 앤더슨(Kyra A. Anderson) 이사

스티븐 발다치(Stephen T. Baldacci) 이사

제리 게스

이사회 의장 겸 이사

게스 신임 의장은 13세부터 연쇄 창업을 시작한 인물이다. 전략가이자 비저너리인 게스 의장은 타인의 삶을 향상시키는 일에 20년 이상 전념한 경험을 적극 활용할 것이다. 미국 내외 커뮤니티 문제 해결을 위한 솔루션 공급을 목표로 Guess & Co. Corporation를 공동 창업했다. 개인적으로, 또한 사업적으로 좌절을 경험한 바 있는 게스 의장은 자사와 고객사를 대상으로 과감성을 발휘할 수 있으며 회복 탄력성을 갖춘 리더다. 미국 애덤스주립대 경영학 과정을 수료하고 현재는 퍼듀대학교글로벌 회계학과에 재학 중이다. 스타트업, 재무, 인수합병, 기업 회생, 구조조정, 파산, 사업구조 재편, 새업 개발, 전략 기획, 마케팅, 홍보 및 커뷰니티 개발 등의 분야에서 경력을 쌓았다. 사회적 기업을 창업해 부회장과 사장을 역임했으며 미국 중서부 지역에서 건설사를 창업해 회장 겸 사장을 지냈다. 지난 수년 간 지역사회에 대한 기여 활동도 펼쳤다. 노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼 포사이스 카운티 청소년 범죄 예방위원회에서 두 차례 심사위원으로 재직하며 위험 청소년들에 대한 보조금 지급을 심사, 승인했다. 또한 샬럿-맥클렌버그 학교 운영위원회 위원 후보로 등록했다. 2019년 1월 Guess & Co. Corporation 이사회 의장으로 선임되었으며 이전에는 전략개발 총괄을 맡았다. Guess & Co. Corporation 이사회 의장으로써 리더십을 발휘해 임원들과 함께 회사 미래 방향성을 제시해 왔다.

미셸 스튜어트

이사회 부의장 겸 이사

스튜어트 부의장은 2017년 부사장 직무대행 겸 대표이사로 합류했으며 이후 부사장 직무대행 겸 최고운영책임자로 일했다. 회사가 스타트업 단계였을 당시 회사 전략을 설계한 당사자로 시장 분석 및 기회 확장을 맡았으며 2017년 말 사장으로 취임했다. 이후 잠시 은퇴했다가 2019년 2월 Guess & Co. Corporation 이사회 부의장으로 복귀했다. 20년 넘게 비즈니스 경험을 쌓았으며 부동산 개발업자로 경력을 시작했다. 지난 수년 간 총 5억 달러 규모의 거래를 담당했다. 콜로라도주립대글로벌에서 조직 리더십 과정을 이수했으며 Guess & Co. Corporation 합류 전에는 중소기업 재무담당 파트너를 지냈다. 이사회 부의장으로 의장과 긴밀히 협력해 이사회를 이끌고 있으며 이사회 최고위원회 위원이다.

제임스 잭슨

이사회 부의장

잭슨 부의장은 풍부한 경력을 갖춘 재무 전문가로 Wachovia(현재 Wells Fargo)에서 37년 간 근무하고 퇴직했다. 금융기관 신탁과세 담당자로 경력을 시작했으며 이후 은행 공익신탁 담당자로 500여 명의 자산관리 고객을 관리했다. 은퇴 후에는 민간 보안회사 파트너로 재직했으며 트레이닝, 행정 및 사업 개발 업무를 맡았다. 특별 자문위원 자격으로 Guess & Co. Corporation에 합류했으며 각종 중요 사안에 대해 이사회 이사 및 고위 경영진과 긴밀히 협력해 왔다. 이사 겸 부의장으로 의장과 더불어 회사 거버넌스를 책임지게 된다. 이사회 최고위원회 위원이며 이사 임명 및 거버넌스위원회 의장이자 이사회 감사위원회 위원이다.

미첼 코언

이사회 간사

코언 간사는 경험 많은 기업 임원이자 이사로 Pursuit Management LLC CEO를 맡고 있다. 이전에는 Athenian Venture Partners 최고재무책임자였으며 다수의 민간 및 공공기업 재무, 운영 및 경영 담당 고위 임원으로 30년 넘게 경력을 쌓았다. Athenian에 오기 전에는 상장된 자산관리사에서 재무담당 임원 직무를 대행했으며 Asta Funding, Inc.에서 5년 가까이 CFO 겸 총무총괄을 역임했다. 또한 7년 간 공공회계 분야에서 근무하며 각종 헤지펀드 및 인수합병 관련 회계감사를 중점적으로 맡았다. 상장기업 사모투자(PIPE) 거래, 역합병, 기업공개, 민간기업 파이낸싱 등 복잡한 분야에서 자금 조달과 관련된 경험을 키웠다. 2003년 11월 Ramp Corp. (前 Medix Resources Inc.)에 합류해 2004년 9월까지 Ramp Corp. 최고재무책임자, 부사장 겸 총무총괄을 역임했고 2003년 11월 이후 회계총괄을 맡았다. 2002년 6월부터 2003년 10월까지는 상장사 3곳에서 재무 및 비즈니스 컨설턴트로 재직했다. 1998년 11월부터 2002년 5월까지 Siebert Financial Corp. 최고재무책임자와 부사장을 지냈으며 몸담은 상장사로는 Siebert Financial Corporation, Everything's Jake, Ehrlich Bober Financial Corporation이 있다. 여러 평생교육기관에서 미국 증권거래위원회 관련 사안에 중점적으로 가르쳤으며 호프스트라대학교에서 평생교육 수업을 맡았다. 또한 다양한 투자 및 업계 컨퍼런스에 특별 연사로 참가했다. 퀸즈칼리지 회계학과를 졸업했으며 경제학을 부전공했다. 이사회 간사로 자사가 높은 수준의 거버넌스를 유지할 수 있도록 이사회 중요 사안을 관장하게 된다. 이사회 내 임명 및 거버넌스 위원회 위원이며 감사위원회 위원장을 맡고 있다.

패리스 스미스

이사

스미스 이사는 공공분야 전문가로 2017년 Guess & Co. Corporation 창립 이후 간사 직무대행을 맡았다. Guess & Co. Corporation 합류 이전에는 연매출액이 수백만 달러 규모의 비상장회사 이사회 부의장 겸 총무총괄을 맡았으며 이후에는 간사로 활동했다. 10여년 간 비즈니스와 사이버 보안 분야에서 전문성을 쌓았으며 ECPI College of Technology에서 네트워크 보안을 공부한 후 노스캐롤라이나대 샬럿캠퍼스에서 학업을 마쳤다. Strayer University에서 사이버 보안학 학위를 취득했으며 2013년 대통력직 인수위원회 기술 담당 부팀장 등 다양한 기술 관리 직책을 맡았다. 최근에는 미국 정부에서 전자증거개시 및 포렌식 분석 담당자로 활동했으며 일급비밀 및 특수정보급 정보 접근 권한을 가지고 있다. Guess & Co. Corporation 이사회 감사 및 임명, 거버넌스위원회 위원이며 2019년 3월 이사회 이사로 재선임되었다.

카이라 앤더슨

이사

앤더슨 이사는 경험이 풍부한 비즈니스 전문가로 현재 시회적 기업이자 재고용 기회 창출 관련 사업을 전개하는 The Guess Corporation Holding Co., Inc. (TGC) 이사회 부의장, 사장 겸 CEO를 맡고 있다. 또한 풀서비스 건설사인 The Guess Construction Company, Ltd. 이사회 의장 겸 사장이기도 하다. 비즈니스 분야에서 활동하기 전에는 음악인 겸 모델이었으며 독립음반사를 소유하고 있다. Guess & Co. Corporation에서는 2018년 부사장과 총무총괄, 회계부팀장을 역임했으며 회사 운영 상황을 잘 이해하고 있다. 2020년 8월 Guess & Co. Corporation 이사회 이사로 임명되었으며 이사회 내 임명 및 거버넌스, 보수위원회 위원을 맡고 있다.

스티븐 발다치

이사

발디치 이사는 베테랑 기업 경영인으로 자사 부사장, 최고운영책임자, 그룹 운영총괄을 맡았다. 미국 풋볼팀인 워싱턴 레드스킨스에서 최고 마케팅 책임자로 재직하며 전설적인 브랜드를 재건하고 리그에서 가장 가치가 높은 프랜차이즈 중 하나로 만들었다. 또한 광고회사인 Snyder Communications의 지분 파트너 겸 최고 마케팅 책임자로 회사 연매출 규모를 400만 달러에서 14억 달러로 성장시키는 데 기여했으며 회사는 이후 성공적으로 매각되었다. Baldacci Communications/BC Worldwide 창립자 겸 CEO로 AMTRAK, GEICO, Apogen Technologies, Virginia Tourism 등의 기관을 고객사로 두며 컨설팅, 마케팅, 합병 후 통합 관리 서비스를 제공했다. Hartwick College에서 정치학과 영문학을 전공했으며 조지타운대 대학원에서 학사 과정을 밟았다. 2020년 9월 자사 이사회 이사로 선임되었으며 최고경영위원회, 임명 및 거버넌스 위원회, 보수회원회 위원이다.

Guess & Co. Corporation 개요

Guess & Co. Corporation은 글로벌 스튜어드십 솔루션 기업으로 에너지, 헬스케어, 기술, 부동산 업계를 대상을 서비스를 제공한다. 자사는 지역사회, 기업, 각국 정부와 파트너십을 맺고 사람들의 복지 향상에 기여한다. Guess & Co. Corporation은 미국 정부에 등록된 계약자로 연방정부 기관에 솔루션을 공급하며 회사 직원들은 일급비밀 및 특수정보급 정보 접근 권한을 보유하고 있다. 2017년 8월 창립된 Guess & Co. Corporation은 미국 마이애미에 본사를 두고 있으며 20여 곳의 계열사가 있다. Guess & Co. Corporation 경영진은 도합 50년이 넘는 경력을 보유하고 있다.