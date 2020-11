迈阿密, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guess & Co. 公司很高兴地在股东年度会议选举后宣布当选董事会。董事会负责Guess & Co.公司的整体管 理。以下人士在2020年10月30日星期五举行的公司股东年度会议上当选为董事会成员。



Jerry D. Guess先生,董事会主席

D. Michelle Stewart女士,董事会代理主席

James R. Jackson先生,董事会副主席

Mitchell M. Cohen先生,董事会首席董事

Paris N. Smith女士,董事

Kyra A. Anderson女士,董事

Stephen T. Baldacci先生,董事

Jerry D. Guess,

董事兼董事会主席

Guess先生自13岁起就开始了一系列创业。作为一位具有战略精神和远见的人,Guess先生致力于利用他20多年来的经验来改善他人的生活。他与人合作成立了Guess & Co.公司。公司致力于为美国和海外社区的问题提供解决方案。作为一个经历过个人和业务挫折的人,Guess先生是一位坚韧的领导者,为公司团队和客户带来百折不挠的精神激励。Guess先生在阿当斯国立大学完成了商科课程。目前在普渡大学攻读金融专业学位。他的业务经验涉及多个领域,包括初创企业、金融、合并、收购、转型、重构、破产、重组、业务发展、战略规划、营销、公共关系和社区发展。他成功地创立了一家盈利性社会企业,担任高级副主席兼总裁。他还担任中西部一个总承包商的主席和总裁。Guess先生多年来为社区做出了巨大贡献。他在北卡罗莱纳州温斯顿-塞勒姆的Forsyth县少年犯罪预防委员会担任过两届投票成员,负责审查和批准针对风险青少年的拨款提案。Charlotte-meckenburg学校董事会的一名成员辞职后,他还成为董事会的候选人。2019年1月,Guess先生被任命为Guess & Co.公司 董事会主席。在任命之前,Guess先生是主要负责人,负责战略和发展。作为Guess & Co. 公司董事会主席,Guess先生领导董事会,鼓励所有员工为公司的未来做出贡献。

D. Michelle Stewart女士,

董事兼代理主席

Stewart女士于2017年加入公司,担任临时执行副总裁兼董事总经理。随后,她被任命为临时执行副总裁兼首席执行官。Stewart女士是公司启动阶段最初的战略建构者。她负责分析市场和扩张机会。2017年末,她成为公司总裁。经过短暂退休后,Stewart女士在2019年2月重新回到Guess & Co. 公司,并担任董事会代理主席。Stewart女士拥有20年的业务经验。作为房地产投资者开启职业生涯。多年来,她处理了价值5亿美元的交易。Stewart女士在科罗拉多州立大学完成组织领导力学科课程。在加入Guess & Co.公司之前, 她是一家面向小型企业的商业金融公司的合伙人。作为董事会副主席,Stewart女士与主席密切合作,管理董事会的工作。Stewart女士是董事会执行委员会成员。

James R. Jackson先生,

董事兼董事副主席

Jackson先生是一位经验丰富的金融专业人士。他在Wachovia(现为Wells Fargo)工作超过37后 退休。他以金融机构信托税务员工的身份开始了自己的金融职业生涯。Jackson先生成为该银行的慈善信托官,负责为该银行财富管理客户管理500多个账户。Jackson先生在退休后成为一家私人安保公司的合伙人。在此岗位上,他促进了公司在培训、行政管理和业务方面的发展。Jackson先生最初作为特别顾问加入Guess & Co. 公司,就重要事项与董事会和高级管理层密切合作。作为董事兼董事会副主席,Jackson先生负责与董事长和董事会副主席一同监督公司的治理。他是董事会执行委员会成员。Jackson先生是董事会提名和治理委员会主席,也是董事会审计委员会成员。

Mitchell M. Cohen先生,

董事兼董事会首席董事

Cohen先生是一位经验丰富的高管兼公司董事。Cohen先生在Pursuit Management LLC.公司担任首席执行官。还曾任Athenian Ventures Partners公司首席财务官。他在多年公有公司和私有公司担任高管,在财务、运营和一般业务方面拥有30多年的经验。加入Athenian之前,Cohen先生作为公开交易资产经理的临时财务执行官完成了一项业务。他曾在Asta Funding, Inc.公司工作近5年,担任首席执行官和部长,还曾从事超过7年的公共会计工作,主要是对冲基金和并购业务的财务审计业务。Cohen先生在复杂的私募基金交易、反向合并、公开发行和私人公司融资方面都有筹集资金的经验。2003年11月至2004年9月,Cohen先生担任Ramp Corp.公司首席财务官、执行副总裁和部长职务,并且从2003年11月起担任该公司首席会计负责人。Cohen先生在2003年11月加入Ramp Corp.公司(原名Medix Resources Inc.)。2002年6月至2003年10月,他担任三家上市公司的财务和商业顾问。1998年11月至2002年5月,他担任Siebert Financial Corp.公司首席财务官,并担任执行副总裁。他服务过的公有公司包括Siebert Financial Corporation、Everything's Jake和Ehrlich Bober Financial Corporation。Cohen先生为会计师开设了以证券交易委员会事务为重点的进修专业教育课程,并在霍夫斯特大学开设了进修课程。他还在投资和行业会议上做过专题演讲。他曾担任其他两家上市公司的首席财务官。Cohen先生毕业于皇后学院,获得会计学士学位和辅修经济学学位。作为首席董事,Cohen先生在公司董事会中发挥着重要的监督作用,以确保公司遵守高管理标准。他是董事会提名和治理委员会成员。Cohen先生是董事会审计委员会主席。

Paris N. Smith女士,

董事

Smith女士是一位公共部门的专业人士。2017年Guess & Co.公司初创时,Smith女士担任公司的初始和临时 首席董事。在加入Guess & Co.之前, Smith女士在一家价值数百万美元的多元化私营控股公司首先担任董事会副主席和秘书,在此之前她担任过首席独立董事。Smith女士是一位经验丰富的商业和网络安全专业人士,拥有十多年的从业经验。她在北卡罗来纳州大学夏洛特分校完成学业,然后在ECPI技术学院学习网络安全。Smith女士获得斯特雷耶大学网络安全学位。她曾多次担任技术管理职务,包括担任2013年总统就职委员会的技术副主任。最近,Smith女士成为美国政府的电子取证和法证分析师。Smith女士持有有效的绝密/SCI许可。她是Guess & Co.公司董事会的审计、提名和治理 委员会成员。Smith女士于2019年3月被重新任命为董事会成员。

Kyra A. Anderson女士,

董事

Anderson女士是一位经验丰富的商务专业人士。Anderson女士目前担任The Guess Corporation Holdings Co. , Inc.公司(TGC)副董事长、总裁和首席执行官。TGC是一家盈利性的社会企业公司,从事提供再就业机会的业务。她还曾担任The Guess Construction Company, Ltd.公司董事长和总裁,该公司是一家提供全方位服务的总承包商。在开始商务职业生涯前,她是一位表演音乐艺术家和模特。她还拥有一家独立的唱片公司。Anderson女士在2018年供职于Guess & Co.公司, 担任副总裁、助理秘书和助理财务主任。她对公司的运营有深入的了解。2020年8月,她被任命为董事会成员。Anderson女士是Guess & Co.公司董事会提名和治理委员会及薪酬 委员会成员。

Stephen T. Baldacci先生,

董事

Baldacci先生是一位经验丰富的业务高管,拥有大量的从业经验。Baldacci先生曾担任公司高级执行副总裁、首席公司主管和集团运营总裁。Baldacci先生曾担任华盛顿红人的总裁兼首席营销官,这是全国橄榄球联盟的一支专业团队。在这一职位上,他负责重塑这一传奇品牌,并成功地使其成为联盟中最有价值的特许经营商之一。他层担任Snyder Communications公司的股权合作伙伴和首席营销官,他帮助这家广告公司将年度收入成功地从400万美元提升至超过14亿美元,并推动该公司的最终出售。作为Baldacci Communications/BC Worldwide公司的创始人和首席执行官, Baldacci先生为包括AMTRAK、GEICO、Apogen Technologies和弗吉尼亚旅游业在内的众多客户提供了咨询、营销和合并后整合管理服务。Baldacci先生在哈特威克学院获得政治科学学士学位和英语文学学士学位,并在乔治城大学学习研究生课程。Baldacci先生于2020年9月被任命为董事会成员。他是董事会执行委员会、提名和治理委员会以及薪酬委员会成员。

关于Guess & Co. Corporation公司

Guess & Co. Corporation是一家新兴的全球管理解决方案公司,拥有能源、医疗保健、科技和房地产业务。我们与社区、公司和政府合作,改善人民的福利。Guess & Co. Corporation是美国政府的注册承包商,为联邦政府机构提供解决方案,我们公司成员拥有有效的/SCI许可。公司总部位于佛罗里达州迈阿密,拥有20多家子公司。Guess & Co. Corporation公司成立于2017年8月。Guess & Co. Corporatin公司的管理团队拥有超过50年的综合经验。

