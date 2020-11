邁阿密, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guess & Co. Corporation 很高興宣佈其在年度股東大會上當選後的董事會。董事會負責 Guess & Co. Corporation 的 整體治理。在 2020 年 10 月 30 日(星期五)舉行的公司年度股東大會上,以下個人當選為董事會成員。



Jerry D. Guess 先生,董事會主席

D. Michelle Stewart 女士,董事會副主席

James R. Jackson 先生,董事會副主席

Mitchell M. Cohen 先生,董事會首席董事

Paris N. Smith 女士,董事

Kyra A. Anderson 女士,董事

Stephen T. Baldacci 先生,董事

Jerry D. Guess,

董事兼主席

Guess 先生從 13 歲開始就是一個連環創業家。Guess 先生是一位策略家及遠見之士,致力利用他 20 多年的經驗來改善他人的生活。他與其他人合作成立 Guess & Co. Corporation,一家致力為美國及海外社區的問題提供解決方案的公司。作為曾在個人及業務層面上遭受挫折的人,Guess 先生是一個適應力強的領導者,為他的團隊及公司的客戶帶來勇氣及膽量。Guess 先生於亞當斯州立大學完成商務課程。他目前在 Purdue University Global 進修,攻讀金融學位。他的業務經驗涵蓋許多領域,包括初創企業、財務、合併、收購、周轉、重組、破產、重整、業務發展、策略規劃、市場推廣、公共關係及社區發展。他成功創辦了一家營利社企,並擔任高級副主席兼總裁職務。他還曾擔任中西部一間總承包商的主席兼總裁職務。多年來,Guess 先生為社區作出貢獻。他在北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆市的福賽思縣青少年犯罪預防委員會中擔任兩屆有投票權的委員,並審查及批核帶有風險的青年資助建議書。當一名夏洛特-梅克倫堡 (Charlotte-Mecklenburg) 學校董事會成員辭職後,他還成為候選人。Guess 先生於 2019 年 1 月獲任命為 Guess & Co. Corporation 董事會主席。在任職之前,Guess 先生是專責策略及發展的負責人。作為 Guess & Co. Corporation 的主席,Guess 先生在董事會發揮領導作用,並鼓勵所有成員為指導公司的未來作出貢獻。

D. Michelle Stewart,

董事兼副主席

Stewart 女士於 2017 年加入公司擔任臨時執行副總裁兼董事總經理。其後,她獲任命為臨時執行副總裁兼公司總監。Stewart 女士在公司初創階段是公司策略的最初架構師, 她負責分析市場及擴展機會。2017 年底,她成為公司總裁。短暫退休後,Stewart 女士於 2019 年 2 月重返 Guess & Co. Corporation 繼續出任其副主席職務。Stewart 女士有二十年的業務經驗。她的職業生涯始於地產投資者。多年來,她已經處理了 5 億美元的交易。Stewart 女士於 Colorado State University Global 完成組織領導力課程。在加入 Guess & Co. Corporation 之前,她是一家小型商業金融公司的合夥人。作為董事會副主席,Stewart 女士與主席緊密合作監督董事會。Stewart 女士是董事會執行委員會的成員。

James R. Jackson,

董事兼副主席

Jackson 先生是一位經驗豐富的金融專業人員。他在 Wachovia(現為 Wells Fargo)服務超過 37 年後退休。他的職業生涯始於金融機構的信託稅務助理。Jackson 先生成為該銀行的慈善信託主任,負責為該銀行的財富管理客戶管理 500 多個帳戶。退休後,Jackson 先生成為一間私人證券服務公司的合夥人。在此職位上,他促進培訓、管理及業務發展。Jackson 先生最初是以特別顧問身分加入 Guess & Co. Corporation,並在重要事項上與董事會及高級管理層緊密合作。作為董事兼副主席,Jackson 先生與主席及副主席一起負責監督公司的治理。他是董事會執行委員會成員。Jackson 先生是董事會提名及治理委員會主席,也是董事會審計委員會成員。

Mitchell M. Cohen,

董事兼首席董事

Cohen 先生是一位經驗豐富的執行及公司董事。Cohen 先生是 Pursuit Management LLC 的行政總裁。他曾擔任 Athenian Venture Partners 的財務總監。他在多家上市公司及私營公司擔任高級行政人員,擁有超過 30 年的財務、營運及一般業務經驗。在加入 Athenian 前,Cohen 先生完成了一家公開交易資產管理公司的臨時財務行政人員的工作。他還曾擔任 Asta Funding, Inc. 的財務總監兼秘書近五年。Cohen 先生還曾在公共會計領域工作超過七年,重點是對沖基金的財務審計以及併購業務。Cohen 先生具有在複雜的私人投資公開股票交易、反向合併、公開發行及私人公司融資的經驗。Cohen 先生從 2003 年 11 月至 2004 年 9 月擔任 Ramp Corp. 的財務總監、執行副總裁兼秘書,並自 2003 年 11 月起擔任其會計主管。Cohen 先生於 2003 年 11 月加入 Ramp Corp.(前稱 Medix Resources Inc.)。由 2002 年 6 月至 2003 年 10 月,他是三家上市公司的財務及業務顧問。由 1998 年 11 月至 2002 年 5 月,他擔任 Siebert Financial Corp. 財務總監兼執行副總裁。上市公司包括 Siebert Financial Corporation、Everything's Jake 及 Ehrlich Bober Financial Corporation。Cohen 先生曾為會計師教授證券專業培訓課程,重點是證券交易委員會事務,並曾在霍夫斯特拉大學講授持續進修課程。他還是投資及行業會議的演講嘉賓, 他曾擔任其他兩家上市公司的財務總監。Cohen 先生畢業於皇后學院,並獲頒會計學學士學位,副修經濟學。作為首席董事,Cohen 先生對公司董事會具有重要的監督作用,以確保公司遵守高標準的治理。他是董事會提名及治理委員會的成員。Cohen 先生是董事會審計委員會主席。

Paris N. Smith,

董事

Smith 女士是一位公共部門專業人員。Smith 女士在 Guess & Co. Corporation 於 2017 年成立之初擔任初始及臨時首席董事。在加入 Guess & Co. Corporation 前,Smith 女士擔任副主席兼秘書一職後,她是一家價值數百萬美元的多元私人控股公司的首席董事。Smith 女士是一位經驗豐富的業務及網絡安全專業人員,擁有十多年的經驗。在 ECPI College of Technology 進修網絡安全之前,她在北卡羅來納大學的夏洛特分校肆業。Smith 女士獲 Strayer University 頒授網絡安全學位。她曾擔任多個技術管理職位,包括擔任 2013 年總統就職委員會的技術副總監。最近,Smith 女士一直是美國政府的電子發現及取證分析師。Smith 女士持有啟用的「最高機密或敏感隔離訊息」(Top Secret/SCI) 許可。她是 Guess & Co. Corporation 董事會審計、提名及治理委員會的成員。Smith 女士於 2019 年 3 月獲重新任命為董事會成員。

Kyra A. Anderson,

董事

Anderson 女士是一位經驗豐富的商務專業人員。Anderson 女士目前是 The Guess Corporation Holding Co., Inc. (TGC) 的副主席、總裁兼行政總裁,該公司是一家營利社企,經營提供第二次就業機會的企業。她還是 The Guess Construction Company, Ltd. 的主席兼總裁,該公司是提供全方位服務的總承包商。在她的職業生涯之前,她是一名音樂表演藝術家及模特兒。她還擁有一個獨立的唱片公司。Anderson 女士於 2018 年在 Guess & Co. Corporation 擔任副總裁、助理秘書及助理財務主管。她對公司的營運了解通透。她於 2020 年 8 月獲任命為董事會成員。Anderson 女士是 Guess & Co. Corporation 董事會的治理委員會及薪酬委員會 Corporation 董事會審計、提名及治理委員會的成員。

Stephen T. Baldacci,

董事

Baldacci 先生是一位經驗豐富的資深業務主管。Baldacci 先生此前曾擔任該公司的高級執行副總裁、公司總監及集團營運總裁。Baldacci 先生曾擔任國家足球聯盟 (National Football League) 專業球隊華盛頓紅人隊 (Washington Redskins) 的總裁兼市場推廣總監。在擔任該職務期間,他負責復興一個傳奇品牌,並成功使其成為聯盟中最有價值的特許經營之一。他曾是廣告公司 Snyder Communications 的股權合夥人及市場推廣總監,專責幫助公司成功將年收入由 400 萬美元增長至超過 14 億美元,並促進了該公司的最終銷售。作為 Baldacci Communications / BC Worldwide 的創辦人兼行政總裁,Baldacci 先生為許多客戶(包括 AMTRAK、GEICO、Apogen Technologies 及 Virginia Tourism)提供諮詢、市場推廣及合併後整合管理。Baldacci 先生獲頒哈特威克學院 (Hartwick College) 的政治學學士學位及英國文學學士學位,他並修讀喬治敦大學 (Georgetown University) 的研究生課程。Baldacci 先生於 2020 年 9 月獲任命為董事會成員。他是董事會執行委員會、提名與治理委員會及薪酬委員會的成員。

關於 Guess & Co. Corporation

Guess & Co. Corporation 是一家新興的全球管理解決方案公司,擁有能源、醫療保健、技術及地產業務。我們與社區、公司及政府合作,以改善人民的福利。Guess & Co. Corporation 是美國政府的註冊承包商,可為聯邦政府機構提供解決方案,並且我們的成員都持有啟用的「最高機密或敏感隔離訊息」(Top Secret/SCI) 許可。我們的總部設在佛羅里達州邁阿密,擁有 20 多家子公司。Guess & Co. Corporation 於 2017 年 8 月成立。Guess & Co. Corporation 的管理團隊擁有 50 多年的綜合經驗。

本公告隨附的圖片載於:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c8a0e310-7671-4a35-8393-6b4420066ed8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9988bcc-93a3-43a0-b42a-c928baaa86b8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34d3d3bb-6d15-4af7-8435-00fe1cbe3903

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c352e5e-4564-492f-8f40-873066faaf01

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7de7dc84-e142-4f38-b0b7-d73270743166

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/677c1a94-72f1-499f-8324-77866d01a932