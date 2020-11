Solar A/S

November 04, 2020 01:57 ET

Solar leverede en EBITA-stigning på mere end 25% i 3. kvartal, hvilket førte til en øget EBITA-guidance på DKK 435 mio. Dette understøtter vores mål på minimum 4% EBITA-margin for kerneforretningen.



CEO Jens Andersen udtaler:

”Jeg vil gerne takke vores passionerede og dygtige medarbejdere, der fortsætter med at præstere på et meget højt niveau, selv i tider med usikkerhed. De har været medvirkende til at levere 8 på hinanden følgende kvartaler - sammenholdt med tilsvarende periode - med vækst i EBITA.

Vi bekræfter vores forventninger til 2020 med EBITA på DKK 435 mio. samt en omsætning på 11.300 mio. Dette skyldes vores bruttoavanceinitiativer, effektiviseringsgevinster samt stram styring af omkostninger.”

Finansielle hovedbudskaber

Bruttofortjenesten er steget i 4 på hinanden følgende kvartaler.

Engangsindtægter relateret til en ekstraordinær prisstigning påvirkede vores bruttoresultat med ca. DKK 10 mio.

Forventninger til 2020: Omsætning på DKK 11.300 mio. og EBITA på DKK 435 mio.

Udvalgte hovedtal

(DKK mio)* Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3

2019 Omsætning 2.618 2.777 8.408 8.602 EBITA 132 105 310 245 Pengestrøm fra driftsaktivitet 142 144 381 -5 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -4,8 6,3 -0,8 5,8 EBITA-margin 5,0 3,8 3,7 2,8 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 11,9 12,6 11,9 12,6 Gearing (NIBD/EBITDA), no. of times 1,2 2,2 1,2 2,2 * Grundet frasalg af vores norske træningsvirksomhed, STI, I Q1 2019 relaterer tallene for 2019 og 2020 I denne meddelelse sig til vores fortsættende aktiviteter.

Omsætning i Q3 2020

Justeret organisk vækst udgjorde -4,8% (6,3%), dels grundet et fald i efterspørgslen forårsaget af COVID-19 og dels på grund af tilpasning af vores sortiment.



EBITA i Q3 2020

EBITA steg med DKK 27 mio. grundet forbedret bruttoavance, effektiviseringsgevinster samt stram styring af omkostninger.

EBITA fra kerneforretningen steg til DKK 135 mio. (DKK 111 mio.) svarende til en EBITA-margin på 5,4% (4,2%).

Som forventet blev Solar Nederlands økonomiske resultat påvirket af omkostninger forbundet med udrulningen af SAP eWM på ca. DKK 3 mio.



Frasalg af BIMobject

Vi solgte vores aktiebeholdning i BIMobject den 8. oktober 2020 for en samlet kontant pris på DKK 237mio. Overskuddet fra transaktionen udgør ca. DKK 23 mio. og vil blive indregnet i resultatopgørelsen som ”Impairment on associates” i Solars Q4 rapport. Aktierne blev erhvervet til DKK 172 mio. i 1. halvår 2017.

Forventninger til 2020

Vi bekræfter vores forventninger, der blev præsenteret den 21. oktober 2020.

Guidance 2020-oversigt DKK mio. Guidance Kerneforretning, omsætning 10,750 Kerneforretning, EBITA 435 Relateret forretning, omsætning 550 Relateret forretning, EBITA 0 Solar Group, omsætning 11,300 Solar Group, EBITA 435

Se yderligere information om forudsætninger for guidance på side 11-12 i Delårsrapporten for Q3 2020.

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu .

