MEDDELELSE NR. 86 - 4. NOVEMBER 2020

Rapporten er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Bestyrelsen har i dag godkendt Delårsrapporten for 3. kvartal 2020. Delårsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter:

Resultater

Justeret perioderesultat* 3. kvartal 2020: USD 27 mio. (3. kvartal 2019: USD -4 mio.)

Asset Management: USD 6 mio. (USD -4 mio.)

Dry Operator: USD 31 mio. (USD 3 mio.)

Tanker Operator: USD -10 mio. (USD -3 mio.)

Justeret perioderesultat* første ni måneder af 2020: USD 85 mio. (første ni måneder af 2019: USD -8 mio.)

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og -tab, skibe m.v.”

Markeder

Asset Management: Nybygningspriser og skibsværdier i tørlast forblev stabile i kvartalet. Omvendt fortsatte faldet i skibsværdier og perioderater i tank fra det foregående kvartal, dog i et langsommere tempo og har siden stabiliseret sig.

Tørlast: Fortsat forbedring i spotmarkedet i 3. kvartal drevet af stærk kinesisk import.



Tank: Spotrater er faldet væsentligt fra det høje niveau i Q2 og er fortsat påvirket af begrænset olieefterspørgsel.

Performance

Asset Management: NORDEN har udnyttet de lave skibsværdier i tørlast til at købe tørlastskibe.



Dry Operator: Fantastisk resultat på baggrund af proaktiv indbefragtning af periodeskibe i 2. kvartal og udnyttelse af regional positionering i 3. kvartal. Med relativt lave krav til kapital svarer resultatet til et meget attraktivt risikojusteret afkast.



Tanker Operator: Vanskeligt kvartal, hvor de værste konsekvenser blev afhjulpet af at begrænse eksponering og øge afdækning.

Guidance

NORDEN opjusterer forventningerne til det justerede resultat for 2020 til USD 90-120 mio. (tidligere USD 70-110 million). Opjusteringen er baseret på øgede forventninger til Dry Operator.

NORDEN forpligter sig fortsat til at betale penge tilbage til sine aktionærer gennem Selskabets dividendepolitik, hvor minimum 50% af det justerede årsresultat bliver returneret til aktionærerne.

Derudover har Selskabet besluttet at iværksætte et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til USD 20 mio.

Skibsværdier

Udvikling i værdien af NORDENs ejede skibe og nybygninger: -3%

“NORDEN leverer fortsat stærke resultater i volatile og udfordrende markeder, der er under pres af

COVID-19 pandemien. Q3 har vist Dry Operators evne til at skabe værdi på baggrund af asset light

drift, og Dry Operator leverer et fantastisk resultat ved at kapitalisere på optimal regional positionering af flåden og skabe rekordhøj aktivitet. På den baggrund opjusterer vi endnu engang forventningerne til det justerede resultat for helåret til USD 90-120 mio”

CEO Jan Rindbo

NORDEN afholder i dag kl. 10.30 (CET) en telekonference og audiocast, hvor adm. direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår rapporten. Deltagere i audiocast kan se og høre præsentationen live, mens deltagere i telekonferencen har mulighed for at stille spørgsmål til slut. Præsentationen vil være tilgængelig på NORDEN’s hjemmeside inden telekonference og audiocast. Alle deltagere i telekonferencen bedes senest ringe ind kl. 10.25 (CET)

Link til webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/soo44shs

Telefonnumre:

Opkald fra Danmark: (+45) 32720417

Internationale opkald:

UK: +44 (0) 2071 928338

USA: +1 6467413167

Mødekode: 7437989

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

