Til Nasdaq Copenhagen A/S 4. november 2020

Meddelelse nr. 110/2020







Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. januar 2021



Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne fra tirsdag den 24. november til og med onsdag den 25. november 2020 for lån i Kapitalcenter E.

Udbudsmængde og refinansieringsobligationer fremgår af nedenstående tabel:

Åbner Lukker Tildeling Papirnavn ISIN Beløb mio. LCR Tirsdag den 24. november 09:00 09.30 09:35 1% Jykre 1/1-2022 SDO IT DK0009403214 1.800 2A 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2024 SDO DK0009391104 100 1A Onsdag den 25. november 09:00 09:30 09:35 1% Jykre 1/1-2022 SDO IT DK0009403214 1.800 2A 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2025 SDO DK0009391294 200 1B

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.





Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Bilag - Auktionsvilkår

Refinansieringsprincipper – rentetilpasningslån

Jyske Realkredit udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån.



Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Auktionsform

Auktionen over obligationer i kapitalcenter E vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs.

For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger

For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Tildeling

Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringsprisen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringsprisen vil ikke blive afregnet.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

Valør

Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 4. januar 2021.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 4. januar 2021.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde SDO obligationer med udløb den 1. januar 2021.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Jyske Realkredit, ved Michael Dan Pedersen på tlf. 89 89 92 21 eller Kim Brodersen på Tel. 89 89 92 22

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P.





Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår

Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.

Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.