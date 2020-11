Savosolar Oyj

4.11.2020

Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen newHeatin kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta Ponsiin, Ranskaan

Aurinkoa seuraaville telineille asennettu aurinkolämpöjärjestelmä Ponsin kaupungin kaukolämpöön arvoltaan noin 700 tuhatta euroa

Savosolar Oyj (“Savosolar”) on allekirjoittanut sopimuksen newHeat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän toimituksesta Ponsin kaupunkiin, Ranskassa. Toimituksen jälkeen newHeat omistaa ja käyttää järjestelmää sekä myy lämpöä Ponsin kaukolämpöyhtiölle. Työt toimitusta varten alkavat loppuvuodesta 2020, ja luovutus tapahtuu keväällä 2021.

Ponsin aurinkolämpölaitoksen koko on noin 1700 m2 ja sopimuksen arvo on noin 700 tuhatta euroa. Keräimet asennetaan telineille, jotka seuraavat auringon liikettä, mikä mahdollistaa maksimaalisen lämmön tuotannon. Keräintyyppi on Savo 15 DG (kaksinkertainen lasi), parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi korkeissa lämpötiloissa. Tämä Ponsin toimitus on toinen voitetuista tarjouksista, jotka Savosolar julkaisi 11. kesäkuuta 2020.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: “Pons-projekti on jatkoa hyvälle suhteellemme newHeat-yhtiön kanssa, jolle olemme jo aiemmin toimittaneet Condat-projektin ja toimitamme parhaillaan Narbonne-projektia. Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan erinomaista yhteistyötä heidän kanssaan Ponsin toimituksessa. Kääntyvään seurantajärjestelmään asennetut keräimet on yksi ratkaisuistamme, joilla erottaudumme kilpailijoista: Savosolar on ainoa toimija aurinkolämpömarkkinassa, joka pystyy tarjoamaan suuren keräimen asennettuna aurinkoa seuraaville telineille. Verrattuna paikalleen asennettuihin keräimiin, auringon seuranta lisää aurinkolämpökentän vuotuista tuottoa jopa 30 prosenttia.”

