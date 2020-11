Blagnac, France, le 04 novembre 2020-17h35,



Montréal, Canada

CA 9 mois au 30 septembre 2020 : -29,2% à 94,9M€

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3er trimestre 2020. Comme attendu il est en baisse, celle-ci s’établit à -40,1% comparé au 3ème trimestre 2019. Les variations de change au 30 septembre 2020 sont non significatives, alors qu’elles représentaient +2,4 M€ au 30 septembre 2019.

La baisse d’activité liée aux conséquences du Covid-19 met un terme à 10 années de croissance continue.

Le chiffre d’affaires 2020 sur 9 mois, en baisse de 29,2% par rapport à 2019 est équivalent à celui des 9 premiers mois de 2015. A noter toutefois sur la période une évolution de la répartition notable en faveur :

D’une meilleure répartition sectorielle au profit de la division simulation qui est passée de moins de 9% à plus de 25% du CA total sur la période, c’est logiquement l’aérospatial qui baisse le plus de 90% à 74%.

D’un équilibrage du mix avec les produits qui évoluent de 26,2% à 49,1%.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2020 Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2019



Variation en %



Aerospace



A taux de change constant 70,3



70,2 109,0



109,0 -35,5%



-35,6% Simulation



A taux de change constant 23,9



24,0 23,2



23,2 +2,8%



+3,2% Véhiculier 0,7 1,8 -59,0% Total

94,9 134,0 -29,2% Dont international 50,5 76,9 -34,3%

La division aerospace (74,1% du CA) est en baisse de 35,5%, c’est l’aviation commerciale qui baisse le plus à -40% et même -63% sur le seul 3ème trimestre quand l’aviation d’affaires baisse de 30% sur 9 mois et se reprend à -21% sur le T3.

Le spatial est quasiment stable à -8% sur 9 mois et -1% sur le T3.

Les effectifs ont baissé de 197 personnes sur les 9 premiers mois de 2020, compte-tenu des délais légaux cela représente environ 40% à 50% des mesures d’adaptation totales.

La division simulation (25,1% du CA) progresse de 2,8%, à noter une baisse apparente de 26,1% sur le T3 qui s’explique intégralement par un effet de base 2019 qui comportait un montant d’achats supérieur de près de 2,4M€. Neutralisé de ce phénomène, la valeur ajoutée du T3 2020 est stable (+0.4%).

Les effectifs ont progressé de 6 personnes sur 9 mois.

La division véhiculier (0,8% du CA) : l’activité des 9 premiers mois recule de 59% et de 40% retraité de l’intragroupe, à noter que le T3 se reprend avec une baisse limitée à 15,6%.

L’effectif est stable.

Par zone géographique 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 44,4 46,8% -22,3% Europe 25,4 26,7% -34,8% Amérique 20,7 21,8% -34,0% Asie-Pacifique 3,7 3,9% -39,3% Reste du monde 0,7 0,8% -29,0%

La France représente 46,8% du CA, baisse de 22,3% sur 9 mois et de 30,4% sur le 3ème trimestre.

A l’International ce sont l’Europe (-34,8% au 30/09 et -54,3% sur le 3ème trimestre) et les Etats-Unis (-39,7% sur 9 mois et -54,6% sur le T3) qui baissent le plus.

Par activité CA 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement (service) 17,9 18,8% -21,7% Série (service) 30,4 32,1% -46,9% Produits 46,6 49,1% -16,8%

Les services (qui représentent 50,9% de l’activité) baissent de 38,1% alors que les produits (49,1% de l’activité) montrent une meilleure résilience avec une baisse limitée de 16,8%.

Mesures

Devant les conséquences de la crise sanitaire pour les secteurs sur lesquels SOGECLAIR opère, l’équipe de direction a pris des mesures d’adaptation dès le 2ème trimestre. Ainsi au 30 septembre 2020, les efforts ont déjà porté sur la réduction des charges externes, la baisse des achats et la baisse des coûts salariaux. Les décisions ayant été prises avant le 30 juin, les coûts non récurrents liés à ces mesures ont été provisionnés au 1er semestre.

En parallèle, les actions ont été menées pour bénéficier des mesures contenues dans les plans de relance et de soutien dans les principaux pays d’implantation.

Perspectives

Dès 2020 les mesures prises en matière d’abaissement des coûts, le positionnement sur les différents programmes de soutien, la réorientation des actions marketing et commerciales, leur renforcement en particulier dans les secteurs de la défense et de l’espace ainsi que l’orientation vers une offre de service à plus forte valeur ajoutée viennent accélérer la transformation de SOGECLAIR qui ainsi compte rapidement retrouver ses rythmes de croissance d’avant 2020.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020, le 03 février 2021 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

