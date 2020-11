INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. 3e trimestre 2020 Nanterre, le 4 novembre 2020 (après Bourse)

+ 4,9% de croissance organique au 3e trimestre 2020

(non audités, en millions d’euros) 2019 2020 croissance dont organique Chiffre d’affaires 3e trimestre 121,7 128,4 + 5,5% + 4,9% Cumul à fin septembre 375,5 382,8 + 1,9% + 1,8%

Réalisations

Au cours du 3e trimestre, NEURONES a retrouvé un rythme de croissance de + 5,5%, similaire à celui du 1er trimestre (+ 5,1%).

En cumul au 30 septembre, le taux de résultat opérationnel * s’établit à 9,7% du chiffre d’affaires (à comparer à 9,4%, hors plus-value de cession, sur la même période en 2019).

Par ailleurs, un spécialiste des projets digitaux d’automatisation de processus (CA annuel 2020 de 4,5 M€) a rejoint le groupe le 1er août.

Perspectives

Les effets de la crise sanitaire se sont avérés plus dilués dans le temps que NEURONES ne l’avait anticipé et ils affecteront aussi les trimestres à venir.

Pour l’ensemble de l’année 2020, les prévisions sont donc revues une deuxième fois à la hausse et sont désormais :

un chiffre d’affaires d’au moins 510,1 M€, donc supérieur à celui de l’an dernier,

un résultat opérationnel d’environ 9,5%.

Les perspectives pour l’an prochain seront annoncées lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021.

* non audité et après 0,2% de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec plus de 5 500 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation numérique et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Floriane MONNIER

Tél. : 06 32 37 57 28

fmonnier@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

Pièce jointe