Croissance de +28,6% au 3 ème trimestre 2020

Croissance de +19,1% du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2020

Perspectives confirmées pour l’exercice 2020 et sur le long terme

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires au 30 septembre 2020.

En millions d’euros 9 mois 3ème trimestre 2020 2019 Var. % 2020 2019 Var. % Total 576,3 484,1 +19,1% 212,6 165,3 +28,6% Dont France 363,7 308,7 +17,8% 139,3 105,3 +32,3% Dont Benelux 100,1 89,1 +12,4% 33,9 30,6 +10,8% Dont Autres Pays 112,5 86,3 +30,4% 39,4 29,4 +34,0%

Les chiffres sont présentés en normes IFRS. Le chiffre d’affaires 2019 présenté en Lux-Gaap lors de sa publication initiale a été ajusté.

Une activité soutenue par la bonne dynamique des télécoms

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à fin septembre 2020 s’élève à 576,3 M€ et progresse de 19,1% (12,7% en organique). Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 59% de l’activité du Groupe. Pour le seul 3ème trimestre, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de

212,6 M€, en hausse de 28,6% (+24,0% en organique). Comme anticipé, le redémarrage rapide en sortie de confinement et l’excellente tenue de l’activité Telecom soutiennent la croissance du Groupe.

En France, l’activité croit de 17,8% (16,9% en organique) pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020 et atteint 363,7 M€. Au seul 3ème trimestre, le chiffre d’affaires est de 139,3 M€, en hausse de 32,3% (31,6% en organique). L’activité Télécom s’inscrit en progression de 46,5% (45,5% en organique) et représente 71% du chiffre d’affaires du trimestre, soit 98,8 M€. L’activité Energie bénéficie d’un léger effet rattrapage sur le trimestre après la suspension des déploiements de compteurs intelligents pendant deux mois au 2ème trimestre. Le chiffre d’affaires trimestriel de cette activité s’élève à 25,1 M€, en hausse de 11,9%. L’activité IT ainsi que les activités Monétique et Sécurité, stables sur le trimestre, retrouvent progressivement leurs niveaux d’activité d’avant-crise et réalisent un chiffre d’affaires de15,4 M€.

Au Benelux, l’activité est en hausse de 12,4% (3,3% en organique) à fin septembre 2020, à

100,1 M€. SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 33,9 M€ au 3ème trimestre 2020, en progression de 10,8% (6,3% en organique). L’activité Télécom, en croissance de 12,3%, génère un chiffre d’affaires de 27,8 M€, tandis que l’activité énergie est stable à 1,2 M€, alors que le contexte sanitaire a continué de ralentir certains déploiements aux Pays-Bas. Le Groupe a annoncé en septembre dernier avoir été présélectionné en tant que partenaire principal des futurs déploiements de compteurs communicants en Flandre, ce qui devrait lui permettre de donner le véritable coup d’envoi à cette activité au Benelux. Dans l’IT, l’activité redémarre avec un chiffre d’affaires de 2,6 M€ en hausse de 58% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 30,4% (7,6% en organique) pour s’établir à 112,5 M€. La dynamique de croissance est soutenue au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires qui atteint 39,4 M€, en progression de 34,0% (14,8% en organique).

En Allemagne, territoire peu pénalisé par la situation sanitaire au 2ème trimestre mais où le démarrage de nouvelles activités a été retardé, le Groupe enregistre une croissance de 9,0% sur le trimestre avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 16,4 M€.

En Italie, pays aujourd’hui plus exposé à l’IT, le chiffre d’affaires reste impacté par la situation sanitaire et la cession des filiales dédiées à DXC opérée fin 2019. Il ressort à 6,3 M€ sur le trimestre en baisse de 10,7% (-4,8% en organique). Toutefois, l’activité commerciale est bonne dans un contexte de marché qui devrait devenir plus favorable à compter de 2021 en raison des annonces récentes liées au déploiement de la fibre dans le pays.

En Espagne, l’activité croit de 41,9% (9,8% en organique) pour atteindre 10,3 M€, toujours grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération).

Enfin, le démarrage des activités en Pologne se poursuit et le territoire contribue au chiffre d’affaires trimestriel à hauteur de 6,4 M€. Dans ce pays, SOLUTIONS 30 vient d’être sélectionné par Orange Pologne en tant que partenaire pour le déploiement de son infrastructure mobile, un nouveau témoignage de confiance de la part de l’opérateur.

Confirmation des perspectives pour l’exercice 2020 et au-delà

Si l’aggravation récente de la situation sanitaire en Europe et les mesures de reconfinement prises dans plusieurs états européens incitent à la plus grande vigilance, le Groupe reste confiant dans sa capacité à signer un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres en 2020.

En effet, les mesures de confinement récemment annoncées en France, Belgique et Allemagne ainsi que l’expérience acquise lors du premier confinement permettent à l’activité économique de se poursuivre dans des conditions plus favorables qu’en mars dernier pour les métiers du Groupe. Les activités de déploiement, de raccordement et de maintenance devraient donc se poursuivre normalement dans les secteurs des Télécoms et de l’Energie, bien évidemment en continuant d’appliquer des règles sanitaires strictes. Les activités IT, Retail et Sécurité, qui représentent moins de 10% du chiffre d’affaires du Groupe, devraient quant à elles être plus pénalisées.

En outre, le Groupe reste très attentif aux nombreuses opportunités de croissance externe qui se présentent. Tout en étant particulièrement sélectif et prudent, SOLUTIONS 30 se réserve la possibilité de mener au dernier trimestre des opérations stratégiques permettant d’élargir sa couverture géographique ou le champ de ses compétences.

A plus long terme, les mesures de soutien au déploiement de réseaux très haut-débit et à l’essor de la mobilité électrique, les annonces dans le domaine de la fibre en Belgique, en Italie et en Allemagne, et le déploiement attendu des réseaux mobiles de nouvelle génération, permettent à SOLUTIONS 30 de poursuivre sereinement sa stratégie de développement, avec l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’Euros à moyen terme.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

9 mois 2019 9 mois 2020 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total 484,1 52,1 9,4 30,7 576,3 Dont France 308,7 47,9 4,2 2,9 363,7 Dont Benelux 89,1 3,4 -0,5 8,1 100,1 Dont Autres Pays 86,3 0,8 5,7 19,7 112,5

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

Les chiffres sont présentés en normes IFRS. Le chiffre d’affaires 2019 présenté en Lux-Gaap lors de sa publication initiale a été ajusté.

