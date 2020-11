MONTRÉAL, 04 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fière d'annoncer le lancement d'un site transactionnel de pointe pour OTT HydroMet, un leader mondial des applications et des solutions dans les domaines de l'hydrologie, de la météorologie et de l'énergie solaire. Cette migration vers la solution Orckestra Commerce Cloud de mdf commerce est l'une des premières étapes d'un projet de migration d’envergure de plusieurs marques au sein du large éventail de solutions d’OTT HydroMet.



OTT HydroMet, un leader mondial des solutions de veille environnementale, fait partie de Danaher Water Quality Platform, un vaste réseau de sept marques opérant dans le monde entier qui font partie d’un effort de migration plus large sur la même plateforme web. La solution clé en main de mdf commerce livre des fonctionnalités omnicanales et infonuagiques de pointe qui améliorent de manière significative l'expérience utilisateur.

Il s'agit du premier projet multi-sites B2B de niveau entreprise pour mdf commerce. OTT HydroMet et son réseau de marques peuvent désormais compter sur une solution de commerce électronique qui répond aux normes de l'industrie, fournit une structure de données de produits simplifiée et inclut de solides capacités de recherche.

« Notre objectif est de proposer une expérience en ligne fluide qui assure un accès facile à toute l’information pertinente sur l’ensemble de notre portfolio de solutions hydrologiques, météorologiques et d’énergie solaire », a déclaré Stanzi Prell, vice-président marketing chez OTT HydroMet. « Nous disposons d'une vaste gamme de produits qui servent un large éventail de clients dans le monde entier. Il était donc important pour nous de disposer d'une plateforme B2B capable de gérer cette complexité. La solution Orckestra Commerce Cloud de mdf commerce offre des fonctionnalités complètes en matière de commerce et de contenu, basée sur des API qui nous offre la flexibilité dont nous avons besoin pour l'avenir ».

« Nous sommes fiers d'avoir livré une plateforme de qualité et hautement performante pour OTT HydroMet », affirme Louis Mousseau, président, commerce électronique chez mdf commerce. « Ce premier lancement constitue une base pour nous en vue des prochains lancements dans le réseau d'OTT HydroMet pour les années à venir. Nous sommes impatients de poursuivre ce projet clé avec les partenaires d'OTT. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos d’OTT HydroMet

Nous fournissons des renseignements de grande valeur, des instruments de qualité et des solutions de veille qui améliorent l’analyse et soutiennent la prise de décision pour les experts en hydrologie, en météorologie et en applications solaires. En partenariat avec nos clients, nous concevons des réponses efficaces aux défis de veille de l’eau et de la météo dans le monde. Composé de sept marques de produits mondialement reconnues, y inclut OTT©, Lufft©, Kipp & Zonen© et SUTRON©, OTT HydroMet offre une expérience de pointe et un engagement sérieux envers le client pour une exécution et un alignement optimaux.

Pour plus d'informations :

mdf commerce

Louis Mousseau, président, commerce électronique

Numéro sans frais : 1 877 677-9088, poste 5222

Courriel : lmousseau@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc, vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com