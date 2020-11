JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 79,7 miljonit eurot ja puhaskasum 4,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga vastavalt 8,6% ja 92,0%. Kontserni 9 kuu müügitulu oli 209 miljonit eurot ja puhaskasum 13,1 miljonit eurot. 9 kuuga müüs Merko 534 korterit.

Suurema osa kasumist andis korterite müük varem käivitatud projektides. Enim kortereid müüdi Vilniuses, kus realiseerus viimase paari aasta hea töö tulemus. Korteriarenduse osakaal kontserni äris on kasvanud, mistõttu kvartali tulemused võivad oluliselt varieeruda, sõltuvalt sellest, millal projektid valmivad.

Merko kinnisvaraarenduse valdkonna 2020. aasta 9 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle kolme korra ja müüdud korterite arv enam kui 2,5 korda. Suuremad korteriarendusprojektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva Tallinnas, Gaiļezers ja Viesturdārzs Riias ning Vilneles Slenis ja Rinktinės Urban Vilniuses.

Merko Ehituse kontserni 9 kuuga sõlmitud ehituslepingutest moodustavad suurema osa riigihanked. Juhtkonna hinnangul pole lähema 12 kuu jooksul näha Baltimaade ehitusturul tellimuste kasvu. Kontserni ettevõtted sõlmisid 2020. aasta 9 kuuga uusi lepinguid 248 miljoni euro ja kolmandas kvartalis 72,9 miljoni euro väärtuses, millest suuremad olid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmanda arendusetapi rajamine, Nordic Hotel Forumi ja Tallink City Hoteli renoveerimine, Lätis Orkla vahvli- ja küpsisetehase ehitus Ādažis ning lasteaia ehitus Salaspilsis. Kontserni ehituslepingute jääk septembri lõpu seisuga oli 251,2 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja, kõrgepinge kaabelliinid Tallinnas, Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus, Kohila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine, Harjumaal andmekeskuse ehitus ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidli logistikakeskus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine. Leedus oli töös Neringa hotell Vilniuses, tuulepargi taristurajatiste ehitus Telšiai rajoonis ning Kaunases rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ja NATO kasarmute ehitus.





KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2020. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 13,9 mln eurot ja III kvartalis 5,1 mln eurot (9 kuud 2019: 10,3 mln eurot ja III kvartal 2019: 2,8 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,6% (9 kuud 2019: 4,5%).

2020. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 13,1 mln eurot (9 kuud 2019: 7,0 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 4,9 mln eurot (III kvartal 2019: 2,5 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,2% (9 kuud 2019: 3,1%). Võrreldes 2020. aasta 9 kuuga mõjutas 2019. aasta puhaskasumlikkust muuhulgas oluliselt tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu väljamakstud dividendidelt 2,7 mln eurot. 2020. aastal pole kontserni emaettevõte dividende maksnud.

MÜÜGITULU

2020. aasta III kvartali müügitulu oli 79,7 mln eurot (III kvartal 2019: 73,4 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 209,5 mln eurot (9 kuud 2019: 227,6 mln eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 8,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 47,6% (9 kuud 2019: 53,2%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 251,2 mln eurot (30. september 2019: 152,2 mln eurot). 2020. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 248,0 mln eurot (9 kuud 2019: 127,6 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 72,9 mln eurot (III kvartal 2019: 41,6 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2020. aasta 9 kuuga müüs kontsern 534 korterit (sh 3 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 9 kuuga 206 korterit (sh 36 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 9 kuuga 67,0 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 20,2 mln eurot. 2020. aasta III kvartalis müüdi 165 korterit (sh 1 korter ühisprojektis) võrreldes 2019. aasta III kvartalis müüdud 106 (sh 3 korterit ühisprojektis) korteriga ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 21,0 mln eurot (III kvartal 2019: 10,9 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 25,4 mln eurot ning omakapital 143,3 mln eurot (53,0% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 13,4 mln eurot ning 121,1 mln eurot (39,4% bilansimahust). Seisuga 30. september 2020 oli kontserni netovõlg 25,2 mln eurot (30. september 2019: 71,0 mln eurot).

12 kuud Müügitulu 209 480 227 620 79 747 73 418 326 779 Müüdud toodangu kulu (184 268) (206 723) (71 018) (67 191) (291 958) Brutokasum 25 212 20 897 8 729 6 227 34 821 Turustuskulud (3 157) (2 626) (1 284) (842) (4 260) Üldhalduskulud (8 148) (8 841) (2 755) (2 600) (12 988) Muud äritulud 1 714 1 740 592 510 2 983 Muud ärikulud (1 316) (1 222) (64) (969) (1 318) Ärikasum 14 305 9 948 5 218 2 326 19 238 Finantstulud (-kulud) (432) 363 (122) 460 1 085 sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 204 845 112 642 1 766 intressikulud (530) (471) (200) (185) (656) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (12) - (8) 4 - muud finantstulud (-kulud) (94) (11) (26) (1) (25) Kasum enne maksustamist 13 873 10 311 5 096 2 786 20 323 Tulumaksukulu (1 227) (2 983) (441) (95) (3 833) Perioodi puhaskasum 12 646 7 328 4 655 2 691 16 490 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13 071 7 003 4 896 2 550 16 270 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (425) 325 (241) 141 220 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (117) (10) 11 (39) 13 Perioodi koondkasum 12 529 7 318 4 666 2 652 16 503 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 12 939 7 002 4 895 2 522 16 281 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (410) 316 (229) 130 222 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,74 0,40 0,28 0,14 0,92

30.09.2020 30.09.2019 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 25 353 13 355 24 749 Nõuded ja ettemaksed 44 518 72 280 50 413 Ettemakstud tulumaks 91 94 104 Varud 153 433 183 056 166 226 223 395 268 785 241 492 Põhivara Ühisettevõtte osad 2 702 1 577 2 498 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 16 238 10 590 11 094 Kinnisvarainvesteeringud 13 955 14 077 14 047 Materiaalne põhivara 13 152 11 336 11 919 Immateriaalne põhivara 664 777 777 46 711 38 357 40 335 VARAD KOKKU 270 106 307 142 281 827 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 24 221 41 750 20 725 Võlad ja ettemaksed 60 916 84 643 69 585 Tulumaksukohustus 1 325 309 812 Lühiajalised eraldised 5 775 7 675 7 976 92 237 134 377 99 098 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 26 365 42 571 43 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 635 1 589 1 682 Muud pikaajalised võlad 2 785 2 653 3 491 30 785 46 813 48 174 KOHUSTUSED KOKKU 123 022 181 190 147 272 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus 3 807 4 893 4 217 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (842) (722) (710) Jaotamata kasum 135 397 113 059 122 326 143 277 121 059 130 338 OMAKAPITAL KOKKU 147 084 125 952 134 555 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 270 106 307 142 281 827

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Priit Roosimägi

Kontserni finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

