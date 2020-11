Registreer u hier voor de webcast van 14u30 CET

Link naar financieel verslag

Resultaten Solvay negen maanden 2020

Record vrije kasstroom en kostenreducties

5 november 2020 om 7.00 uur

Markante feiten

De netto-omzet in de eerste negen maanden van 2020 was €6 751 miljoen, een daling met 11,9% organisch als gevolg van lagere volumes, vooral in de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten en de bouwsector. De omzet van €2 103 miljoen in het derde kwartaal was 14,3% organisch lager vergeleken met Q3 2019, waarbij de vraag in september verbetering liet zien.

in de eerste negen maanden van 2020 was €6 751 miljoen, een daling met 11,9% organisch als gevolg van lagere volumes, vooral in de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten en de bouwsector. De omzet van €2 103 miljoen in het derde kwartaal was 14,3% organisch lager vergeleken met Q3 2019, waarbij de vraag in september verbetering liet zien. De kostenbesparingen beliepen €260 miljoen in het jaar tot nu toe, waarvan €130 miljoen structureel is en €90 miljoen in het derde kwartaal werd gerealiseerd.

beliepen €260 miljoen in het jaar tot nu toe, waarvan €130 miljoen structureel is en €90 miljoen in het derde kwartaal werd gerealiseerd. De onderliggende EBITDA voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg € 1 481 miljoen, een daling van 16% organisch ten opzichte van het niveau van 9M 2019. De EBITDA in het derde kwartaal van 2020 bedroeg €473 miljoen, steeg met 7.7% ten opzichte van het tweede kwartaal en de daling werd beperkt tot 17% organisch ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 dankzij de gedisciplineerde kostenmaatregelen en duurzame prijsstelling ter compensatie van dalingen in volumes. De EBITDA-marge verbeterde tot 22,5%, wat de kwaliteit van de resultaten illustreert.

voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg € 1 481 miljoen, een daling van 16% organisch ten opzichte van het niveau van 9M 2019. De EBITDA in het derde kwartaal van 2020 bedroeg €473 miljoen, steeg met 7.7% ten opzichte van het tweede kwartaal en de daling werd beperkt tot 17% organisch ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 dankzij de gedisciplineerde kostenmaatregelen en duurzame prijsstelling ter compensatie van dalingen in volumes. De EBITDA-marge verbeterde tot 22,5%, wat de kwaliteit van de resultaten illustreert. De onderliggende nettowinst bedroeg €522 miljoen in 9M 2020, waarvan €176 miljoen in het derde kwartaal.

bedroeg €522 miljoen in 9M 2020, waarvan €176 miljoen in het derde kwartaal. De vrije kasstroom was sterk met €801 miljoen in het jaar tot nu toe, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, waarvan €366 miljoen werd geleverd in het derde kwartaal. Deze sterke prestatie werd voornamelijk bereikt door gedisciplineerd werkkapitaalbeheer en initiatieven voor waardecreatie, en heeft een gunstige bijdrage geleverd aan de schuldafbouw.

was sterk met €801 miljoen in het jaar tot nu toe, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, waarvan €366 miljoen werd geleverd in het derde kwartaal. Deze sterke prestatie werd voornamelijk bereikt door gedisciplineerd werkkapitaalbeheer en initiatieven voor waardecreatie, en heeft een gunstige bijdrage geleverd aan de schuldafbouw. Een interimdividend van bruto €1,50 per aandeel, gelijk aan dat van vorig jaar, wordt betaalbaar gesteld op 18 januari 2021 en weerspiegelt het hoge niveau van de in 2020 gegenereerde vrije kasstroom.

Q3 2020 Q3 2019 % % organisch Onderliggend, in € mln 9M 2020 9M 2019 % % organisch 2 103 2 578 -18,4% -14,3% Netto omzet 6 751 7 803 -13,5% -11,9% 473 601 -21,4% -17,3% EBITDA 1 481 1 796 -17,5% -16,0% 22,5% 23,3% -0,8pp - EBITDA-marge 21,9% 23,0% -1,1pp - 366 313 +17,1% - Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 801 345 n.m. - 54,8% 35,3% +19,5pp - Vrije kasstroomomrekenings- ratio (12 maanden) - - - -

Commentaar van de CEO

“Onze voortdurende focus op cash en kosten in deze uitdagende omgeving resulteerde in een recordcashflow van €801 miljoen over de eerste negen maanden van 2020. De maatregelen die in de hele organisatie zijn genomen om de kosten te verlagen, hebben geleid tot een hogere EBITDA in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal, ondanks de aanhoudende tegenwind in een aantal belangrijke eindmarkten. Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun uitzonderlijke inspanningen die aan deze prestatie bijdroegen. We hebben op een selectief manier bepaalde investeringen hervat en werken nauw samen met onze klanten om nieuwe innovaties op de markt te zetten", zegt CEO Ilham Kadri.

Vooruitzichten1 voor 2020

De onderliggende EBITDA over het gehele jaar wordt verwacht tussen €1 890 miljoen tot €1 970 miljoen, en de vrije kasstroom wordt geschat op ongeveer €900 miljoen, een verbetering van 50% ten opzichte van vorig jaar.

1 Behoudens verdere verslechtering met betrekking tot de tweede golf van Covid-19

Bijlages